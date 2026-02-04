Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 चॅम्पियन टीम होणार मालामाल! उपविजेत्यालाही मिळणार मोठी रक्कम

भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या या स्पर्धेत २० संघ मैदानात उतरणार आहे. या स्पर्धेत विजेत्या संघावर पैशांचा अक्षरशः पाऊस पडणार असून, उपविजेत्या संघाचीही चांदी होणार आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 05:18 PM
T20 World Cup Prize Money: क्रिकेट चाहत्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. ७ फेब्रुवारी २०२६ पासून क्रिकेटमधील सर्वात मोठा महासंग्राम म्हणजेच टी-२० विश्वचषक २०२६ ला सुरुवात होत आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या या स्पर्धेत २० संघ मैदानात उतरणार आहे. या स्पर्धेत विजेत्या संघावर पैशांचा अक्षरशः पाऊस पडणार असून, उपविजेत्या संघाचीही चांदी होणार आहे.

एकूण बक्षीस रकमेत २० टक्क्यांची वाढ

आयसीसीने (ICC) अद्याप अधिकृत घोषणा केली नसली तरी, विविध अहवालांनुसार यंदाची एकूण बक्षीस रक्कम $१३.५ दशलक्ष (सुमारे १२०.३७ कोटी रुपये) असण्याचा अंदाज आहे. २०२४ च्या विश्वचषकाच्या तुलनेत यंदा बक्षीस रकमेत २०% वाढ करण्यात आली आहे. ही रक्कम केवळ अंतिम फेरीतील संघांनाच नाही, तर सहभागी होणाऱ्या सर्व २० संघांना त्यांच्या कामगिरीनुसार वाटली जाणार आहे.

बक्षीस रकमेचे अंदाजित स्वरूप (भारतीय रुपयांत)

स्थान / कामगिरी पुरस्कार रक्कम (भारतीय रुपये)
विजेता संघ (Champion) सुमारे २७.४८ कोटी रुपये
उपविजेता संघ (Runner-up) सुमारे १४.६५ कोटी रुपये
उपांत्य फेरीतील पराभूत संघ (प्रत्येक) सुमारे ७.२४ कोटी रुपये
५ व्या स्थानावरील संघ (प्रत्येक) सुमारे ३.४८ कोटी रुपये
१३ व्या स्थानावरील संघ (प्रत्येक) सुमारे २.२९ कोटी रुपये

IND U19 vs AFG U19,U19 WC 2026 : भारताच्या अडचणी वाढल्या! हरारेमध्ये  फैसल शिनोजादाचा शतकी तडाखा 

भारत आणि श्रीलंकेत रंगणार थरार

२०२६ चा टी-२० विश्वचषक अधिक भव्य करण्यासाठी आयसीसीने विशेष प्रयत्न केले आहेत. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारी ही स्पर्धा ८ मार्च २०२६ रोजी अंतिम सामन्याने संपेल. पूर्ण स्पर्धेत एकूण ५५ सामने खेळले जातील. विशेष म्हणजे, भारतीय संघ (Team India) या स्पर्धेत ‘गतविजेता’ म्हणून मैदानात उतरणार असल्याने जगभरातील चाहत्यांच्या नजरा टीम इंडियाच्या कामगिरीवर खिळल्या आहेत.

२० संघ सहभागी होत असल्याने अफगाणिस्तान, अमेरिका आणि आयर्लंड सारखे संघ मोठ्या देशांना धक्का देण्यासाठी सज्ज आहेत. मैदानातील ट्रॉफीच्या लढाईसोबतच या ‘छप्परफाड’ बक्षीस रकमेमुळे खेळाडूंमध्येही मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे.

ENG vs AUS, U19 WC 2026 : सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाला 27 धावांनी चारली धूळ! इंग्लंडची अंतिम सामन्यात दिमाखात एंट्री 

Published On: Feb 04, 2026 | 05:18 PM

