Crime News: धक्कादायक! १८ वर्षांच्या मुलाकडून अनावधानाने सुटली गोळी; पोटच्या पोराच्या हातून आईचा मृत्यू

ही घटना दिल्लीतील जंगपुरा परिसरातील पंत नगरमध्ये घडली. मृत महिलेची ओळख सुमती (३७) अशी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमती यांचा १८ वर्षांचा मुलगा सोमवारी रात्री घरी पिस्तूल घेऊन आला होता. त्याने हे बेकायदेशीर देशी बनावटीचे पिस्तूल (कट्टा) आश्रमातील एका व्यक्तीकडून विकत घेतले होते. रात्री १०:३० च्या सुमारास तो हे पिस्तूल आपल्या आईला दाखवत असताना, अचानक ट्रिगर दाबला गेला आणि गोळी थेट सुमती यांच्या तोंडावर लागली.
गोळीचा आवाज ऐकून परिसरात खळबळ उडाली. गंभीर जखमी झालेल्या सुमती यांना तातडीने मूलचंद हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. मात्र, गोळी वर्मी लागल्याने आणि प्रचंड रक्तस्त्राव झाल्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. या घटनेची माहिती मिळताच लाजपत नगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला.
Nashik Crime : बापरे! वर्षभरात १८९ बलात्कार तर ६३ हत्या; नाशिक जिल्ह्यातील धक्कादायक आकडेवारी
सुमती या आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी जवळच्या घरांमध्ये घरकाम करत होत्या. त्यांचे पती छोटू हे रोजंदारीवर माळी म्हणून काम करतात. सुमती यांच्या पश्चात पतीसह ११ वर्षांची मुलगी आणि इतर दोन मुले असा परिवार आहे. घटनेच्या वेळी तिचे पती घरी उपस्थित नव्हते. एका क्षणाच्या अनावधानाने पोटच्या मुलाच्या हातूनच आईचा बळी गेल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेनंतर घाबरलेल्या मुलाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला आणि पिस्तूल जवळच्या नाल्यात फेकून दिले. मात्र, पोलिसांनी तातडीने सूत्रे हलवून आरोपी मुलाला अटक केली आणि त्याने नाल्यात फेकलेले शस्त्रही जप्त केले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १०५ आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या (Arms Act) कलम २५, २७ आणि ५४ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस आता त्या व्यक्तीचा शोध घेत आहेत, ज्याने या मुलाला बेकायदेशीररीत्या पिस्तूल विकले होते.
Crime News: जन्मठेपेचा कैदी खुल्या कारागृहातून फरार! कुख्यात बबला टोळीतील सदस्याचे फिल्मी स्टाईल पलायन