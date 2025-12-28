 FDI Investment: नव्या वर्षात एफडीआय वाढीचा भारताला आत्मविश्वास, ८० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा केला पार

FDI Investment in India: गुंतवणुकीतील मजबूत पायाभूत सुविधा, मोठ्या गुंतवणूक प्रस्ताव, व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी सतत प्रयत्न आणि गुंतवणूक-संबंधित व्यापार करारांच्या नवीन फेरीवर स्वाक्षरी यामुळे नव्या वर्षात भारताच्या थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. भारताला एक आकर्षक आणि गुंतवणूकदार-अनुकूल गंतव्यस्थान म्हणून राखण्यासाठी, सरकार सतत थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणाचा आढावा घेते आणि भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून वेळोवेळी बदल करते. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) यावर्षी भागधारकांसोबत एफडीआय वाढवण्याच्या मार्गावर अनेक बैठका घेतल्या आहेत.
हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: आजचे सोने–चांदीचे दर काय सांगतात? जाणून घ्या शहरातील ताज्या किंमती
नोव्हेंबरमध्ये, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी प्रक्रिया जलद, सोपी आणि अधिक कार्यक्षम बनवून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या मार्गावर चर्चा केली. गुंतवणूकदार-अनुकूल धोरणे आणि नियामक प्रक्रिया, गुंतवणुकीवर मजबूत परतावा, कुशल कर्मचारी वर्ग, कमी अनुपालन भार, किरकोळ उद्योग-संबंधित गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण आणि मंजुरी प्रक्रियांचे सरलीकरण हे प्रमुख घटक आहेत ज्यामुळे जागतिक आव्हाने असूनही परदेशी गुंतवणूकदार भारतावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ८०.५ अब्ज डॉलर ओलांडली. भविष्यात ही गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हेही वाचा: Income Tax Update: तुम्हीही आयकर भरता का? वर्ष संपण्यापूर्वी इन्कमटॅक्स विभागातून आले मोठे तपशील, काय झाला बदल
जानेवारी-ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान एकूण परकीय गुंतवणूक ६० अब्ज डॉलर ओलांडली. डीपीआयआयटी सचिव अमरदीप सिंग भाटिया म्हणाले की, सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांमुळे गेल्या ११ वर्षात भारतात लक्षणीय गुंतवणूक झाली आहे. यामुळे येत्या वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नव्याने चालना मिळण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदार भारताच्या आर्थिक चढ-उतारावर लक्ष ठेवून आहेत. सध्या रुपयाची होणारी चढ-उतार आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेला अतिरिक्त कर यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आल्याचे दिसून येत असतानाच इतर देशांसोबत व्यापार करार नव्याने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत.
डिस्क्लेमर : हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.