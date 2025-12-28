Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

 FDI Investment: नव्या वर्षात एफडीआय वाढीचा भारताला आत्मविश्वास, ८० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा केला पार

मजबूत पायाभूत सुविधा, मोठ्या गुंतवणूक प्रस्ताव, व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न आणि गुंतवणूक-संबंधित व्यापार करारांच्या नवीन फेरीवर स्वाक्षरी यामुळे नव्या वर्षात भारताच्या थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ होऊ शकते.

Updated On: Dec 28, 2025 | 09:19 AM
 FDI Investment: नव्या वर्षात एफडीआय वाढीचा भारताला आत्मविश्वास, ८० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा केला पार (फोटो सौजन्य - iStock)

 FDI Investment: नव्या वर्षात एफडीआय वाढीचा भारताला आत्मविश्वास, ८० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा केला पार (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • नव्या वर्षात थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढीची अपेक्षा
  • उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाकडून धोरणांमध्ये सुसूत्रता
  • जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारत बनतोय पहिली पसंती
 

 FDI Investment in India: गुंतवणुकीतील मजबूत पायाभूत सुविधा, मोठ्या गुंतवणूक प्रस्ताव, व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी सतत प्रयत्न आणि गुंतवणूक-संबंधित व्यापार करारांच्या नवीन फेरीवर स्वाक्षरी यामुळे नव्या वर्षात भारताच्या थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. भारताला एक आकर्षक आणि गुंतवणूकदार-अनुकूल गंतव्यस्थान म्हणून राखण्यासाठी, सरकार सतत थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणाचा आढावा घेते आणि भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून वेळोवेळी बदल करते. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) यावर्षी भागधारकांसोबत एफडीआय वाढवण्याच्या मार्गावर अनेक बैठका घेतल्या आहेत.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: आजचे सोने–चांदीचे दर काय सांगतात? जाणून घ्या शहरातील ताज्या किंमती

नोव्हेंबरमध्ये, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी प्रक्रिया जलद, सोपी आणि अधिक कार्यक्षम बनवून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या मार्गावर चर्चा केली. गुंतवणूकदार-अनुकूल धोरणे आणि नियामक प्रक्रिया, गुंतवणुकीवर मजबूत परतावा, कुशल कर्मचारी वर्ग, कमी अनुपालन भार, किरकोळ उद्योग-संबंधित गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण आणि मंजुरी प्रक्रियांचे सरलीकरण हे प्रमुख घटक आहेत ज्यामुळे जागतिक आव्हाने असूनही परदेशी गुंतवणूकदार भारतावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ८०.५ अब्ज डॉलर ओलांडली. भविष्यात ही गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही वाचा: Income Tax Update: तुम्हीही आयकर भरता का? वर्ष संपण्यापूर्वी इन्कमटॅक्स विभागातून आले मोठे तपशील, काय झाला बदल

जानेवारी-ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान एकूण परकीय गुंतवणूक ६० अब्ज डॉलर ओलांडली. डीपीआयआयटी सचिव अमरदीप सिंग भाटिया म्हणाले की, सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांमुळे गेल्या ११ वर्षात भारतात लक्षणीय गुंतवणूक झाली आहे. यामुळे येत्या वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नव्याने चालना मिळण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदार भारताच्या आर्थिक चढ-उतारावर लक्ष ठेवून आहेत. सध्या रुपयाची होणारी चढ-उतार आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेला अतिरिक्त कर यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आल्याचे दिसून येत असतानाच इतर देशांसोबत व्यापार करार नव्याने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत.

डिस्क्लेमर : हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: India is confident of an increase in fdi in the new year 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 09:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप
1

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती
2

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट
3

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता
4

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-US Trade Deal: ‘मोदींवर माझा मोठा विश्वास!’ 50% टॅरिफच्या वादात ट्रम्प यांची भारतावर स्तुतीसुमनं; काय आहे नवी चाल?

India-US Trade Deal: ‘मोदींवर माझा मोठा विश्वास!’ 50% टॅरिफच्या वादात ट्रम्प यांची भारतावर स्तुतीसुमनं; काय आहे नवी चाल?

Jan 22, 2026 | 09:09 AM
Top Marathi News Today Live : महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

LIVETop Marathi News Today Live : महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 09:09 AM
O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

Jan 22, 2026 | 08:58 AM
Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Jan 22, 2026 | 08:58 AM
सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 22, 2026 | 08:53 AM
आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

Jan 22, 2026 | 08:50 AM
Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Jan 22, 2026 | 08:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM