मुंबई (पूर्व) आरटीओत चारचाकी खासगी वाहनांसाठी ‘MH03FD’ नवीन नोंदणी मालिका सुरू

मुंबई (पूर्व) आरटीओत चारचाकी वाहनांसाठी ‘MH03FD’ नवीन नोंदणी मालिका येत्या 11 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू करण्यात येणार आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 09:53 PM
फोटो सौजन्य: iStock

  • मुंबई (पूर्व) आरटीओत महत्वाचा निर्णय
  • चारचाकी खासगी वाहनांसाठी ‘MH03FD’ नवीन नोंदणी मालिका सुरू
  • ही नवीन नोंदणी मालिका 11 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू करण्यात येणार
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) येथे चारचाकी खासगी वाहनांच्या नोंदणीसाठी ‘MH03FD’ ही नवीन नोंदणी मालिका 11 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या वापरात असलेली MH03EX ही मालिका संपत आल्यामुळे ही नवीन मालिका लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

या नव्या नोंदणी मालिकेमध्ये वाहनधारकांना आकर्षक तसेच पसंतीचे नोंदणी क्रमांक आरक्षित करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. यासाठी इच्छुक वाहनधारकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून, पत्त्याचा पुरावा, फोटो ओळखपत्र, पॅन कार्ड तसेच पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकासाठी ठरवण्यात आलेल्या शुल्कासह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित शुल्क REGIONAL TRANSPORT OFFICE MUMBAI EAST / RTO MUMBAI EAST यांच्या नावे काढलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या धनाकर्षाद्वारे स्वीकारले जाणार आहे.

सर्व अर्ज 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) येथे सादर करणे बंधनकारक आहे. एखाद्या एकाच नोंदणी क्रमांकासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास, महाराष्ट्र शासनाच्या 8 मे 2016 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, नियमित शुल्काव्यतिरिक्त सर्वाधिक रकमेचा धनाकर्ष सादर करणाऱ्या अर्जदारास संबंधित नोंदणी क्रमांक प्रदान करण्यात येणार आहे.

आकर्षक व पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकांची संपूर्ण कार्यपद्धती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या सूचनाफलकावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाहनधारकांनी कोणत्याही अनधिकृत व्यक्ती किंवा दलालांमार्फत फसवणूक होऊ नये यासाठी स्वतः कार्यालयात उपस्थित राहूनच अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पल्लवी कोठावदे यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी वाहनधारकांनी https://transport.maharashtra.gov.in
या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा थेट प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) येथे संपर्क साधावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

