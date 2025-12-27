तुम्हीही कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहात? चिन्हे तुम्हाला वेळीच सावध करतील, कसं बाहेर पडायचं जाणून घ्या…

तुमचा बँक बॅलन्स कमी झाल्यानंतरही, कर्ज आणि हप्त्यांमधून खर्च सुरू राहतो. खरी समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा तुम्हाला ते कळत नाही. तोपर्यंत प उशीर झालेला असतो आणि तुम्ही आधीच कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेले असता. तुम्ही कर्जाच्या सापळ्याकडे जात आहात याची चिन्हे वेळेत ओळखणे महत्वाचे आहे.नेमकी कोणती चिन्हे आहेत जाणून घ्या…
कर्जबाज व्यक्तीला ते परत करण्यासाठी दुसरे कर्ज घेण्यास भाग पाडले जाते. हे असे लक्षण आहे की ते कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत. यामुळे मासिक उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात मोठी तफावत निर्माण होते, ज्यामुळे अडचणी येतात.
कर्जबाज व्यक्ती त्यांच्या उत्पन्नाचा बहुतांश भाग कर्ज आणि ईएमआय पेमेंटवर खर्च करते. जर तुम्हाला ही चिन्हे जाणवत असतील तर तुम्ही सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. बहुतेक ईएमआय पेमेंट बचत रोखतात. हे आर्थिक नियोजनात अडथळा आणते, जे दर्शवते की एखादी व्यक्ती कर्जाच्या सापळ्यात अडकली आहे.
कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्याचे आणखी एक लक्षण म्हणजे जेव्हा एखादी व्यक्ती क्रेडिट कार्ड किंवा कर्जाची पूर्ण परतफेड करण्याऐवजी त्यावर फक्त किमान रक्कम भरण्यास सुरुवात करते. यामुळे तात्काळ दंड टाळता येतो, परंतु प्रत्यक्ष रक्कम कमी होत नाही, परिणामी व्याजात सतत वाढ होते.
वर्षे नोकरी केल्यानंतरही बचत नसणे हे कर्जाच्या सापळ्यात अडकल्याचे लक्षण असू शकते. त्या व्यक्तीने बचत आणि गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष केले आहे किंवा कर्जाच्या सापळ्यात अडकला आहे.