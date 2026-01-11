Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

India 6G Mission Budget 2026: मोदी सरकारचा डिजिटल महासत्ता बनण्याचा मेगा प्लॅन; ‘या’द्वारे भारताची इंटरनेट झेप

मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, भारताला जगातील दूरसंचार महासत्ता बनवण्याचे मुख्य हेतु स्पष्ट केले असून अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी विशेषतः 6G संशोधनासाठी रोडमॅप सादर केला.

Updated On: Jan 11, 2026 | 12:46 PM
India 6G Mission Budget 2026: मोदी सरकारचा डिजिटल महासत्ता बनण्याचा मेगा प्लॅन; 'या'द्वारे भारताची इंटरनेट झेप

India 6G Mission Budget 2026: मोदी सरकारचा डिजिटल महासत्ता बनण्याचा मेगा प्लॅन; 'या'द्वारे भारताची इंटरनेट झेप (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘इंडिया 6G मिशन’द्वारे भारताची मोठी इंटरनेट झेप
  • मोदी सरकारची डिजिटल महासत्तेसाठी १० हजार कोटींची तरतूद
  • भारत बनेल जागतिक टेलिकॉम हब
 

India 6G Mission Budget 2026: भारताला जगातील दूरसंचार महासत्ता बनवण्याचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, मोदी सरकारने आपले हेतू स्पष्ट केले आहेत. यावेळी, अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी आणि विशेषतः 6G संशोधनासाठी एक समर्पित रोडमॅप सादर केला आहे. जग अजूनही 5G पूर्णपणे स्वीकारण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारताने “इंडिया 6G मिशन” द्वारे पुढील इंटरनेट क्रांतीचे नेतृत्व करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने 6G संशोधन आणि विकासासाठी सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा प्रारंभिक निधी वाटप केला आहे. या निधीचा प्राथमिक उद्देश देशांतर्गत कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांना 6 G पेटंट विकसित करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे.

हेही वाचा: Lenovo AI Server Manufacturing: भारत बनेल जागतिक AI सर्व्हर निर्यात केंद्र; लेनोवोची ‘Make in India’वर विश्वास 

अर्थसंकल्पात 6G केवळ जलद इंटरनेट म्हणून नव्हे तर तंत्रज्ञानांचा विकास म्हणून पाहिला जातो. अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार, 6 G नेटवर्क टेराहर्ट्झ (THz) कम्युनिकेशन म्हणजेच, 5G पेक्षा 100 पट वेगवान, रिअल-टाइम डेटा ट्रान्सफर सक्षम करते. तसेच होलोग्राफिक कम्युनिकेशन म्हणजे व्हिडिओ कॉलिंगऐवजी 3D होलोग्राफिक प्रतिमांद्वारे कम्युनिकेशन करण्यास मदत करेल. तसेच, सेन्सरिंग आणि एआय इंटिग्रेशन एआय-आधारित नेटवर्क जे स्वतः-दुरुस्त करू शकतील.

‘इंडिया 6G अलायन्स’ चा विस्तार करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात अतिरिक्त प्रोत्साहने जाहीर केली आहेत. ते टेलिकॉम गियर उत्पादकांसाठी जसे की नोकिया, एरिक्सन आणि भारतीय स्टार्टअप्स PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) 2.0 प्रस्तावित करते. यामुळे भारतात 6G उपकरणांच्या उत्पादनाला चालना मिळेल.

हेही वाचा: India Defence Exports: ऑपरेशन ‘सिंदूर’नंतर जागतिक बाजारात वाढला भारताचा दबदबा; भारत बनतोय शस्त्रास्त्र पुरवठादार

प्रत्येक गावात 6G क्रांती आणण्यासाठी, अर्थसंकल्प 2026 मध्ये धोरणात्मक शिथिलता आणि उपग्रह संप्रेषणांसाठी (सॅटकॉम) स्पेक्ट्रम वाटप प्रक्रियेचे प्रस्तावित आहे. यामुळे फायबर ऑप्टिक्स कठीण असलेल्या दुर्गम भागातही हाय-स्पीड इंटरनेट प्रवेश सक्षम होईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अर्थसंकल्पात 6G वर लक्ष केंद्रित केल्याने भारताला जागतिक मानके निश्चित करण्यास मदत होईल. यामुळे केवळ रोजगाराच्या संधी निर्माण होतीलच, परंतु भारत तंत्रज्ञान खरेदीदार होण्याऐवजी तंत्रज्ञान निर्यातदार बनण्यास सक्षम होईल.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात 6G वर भर देण्यात आला आहे. कारण, भारत जागतिक तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत मागे राहू इच्छित नाही. संशोधन, स्वदेशी उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकीद्वारे, सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ला अशा पातळीवर घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवते जिथे इंटरनेट केवळ सुविधा नाही तर अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.

Web Title: Union budget 2026 focus on 6g technology

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 12:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?
1

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी
2

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Union Budget 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा शिगेला! आठवा वेतन आयोगासाठी 2026 चा बजेट गेमचेंजर ठरणार?
3

Union Budget 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा शिगेला! आठवा वेतन आयोगासाठी 2026 चा बजेट गेमचेंजर ठरणार?

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या
4

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM