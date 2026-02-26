Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Marathi Breaking News Today Live Updates Maharashtra Budget Session Live 26 February

Top Marathi News today Live : DCM एकनाथ शिंदे यापुढे VSR कंपनीचा विमानप्रवास करणार नाहीत

Marathi breaking live marathi headlines update 26 February : महाराष्ट्रासह देशभरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा. राजकारण, मनोरंजन, स्पोर्ट्स अशा सर्वच क्षेत्रातील लाईव्ह अपडेट जाणून घ्या.

Updated On: Feb 26, 2026 | 12:50 PM
LIVE
Top Marathi News Today Live : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरणावर रोहित पवार आज बोलणार

Maharashtra Breaking News Updates Today:

Follow Us:
Follow Us:

  • 26 Feb 2026 12:50 PM (IST)

    26 Feb 2026 12:50 PM (IST)

    एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला!

    कर्जत एसटी आगाराची एसटी पनवेल कर्जत अशी सेवा देत होती. पनवेल येथून कर्जत कडे येणाऱ्या गाडीचे चालक यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि चक्कर आली. मात्र प्रसंगावधान दाखवून या एसटी गाडीचे वाहक यांनी स्वतःच्या हातात स्टिअरिंग घेतले आणि एसटी गाडी कर्जतकडे आणली.दरम्यान साधारण २६ प्रवासी यांना घेऊन ही एसटी गाडी कर्जतकडे येत असल्याने प्रवाशांचे यांचे प्राण वाचवण्यात वाहक नितीन राजाराम मोरे यशस्वी ठरले असल्याचे बोलले जात आहे.

  • 26 Feb 2026 12:40 PM (IST)

    26 Feb 2026 12:40 PM (IST)

    HbA1c चाचणी म्हणजे काय? दैनंदिन रक्तातील साखरेशी काय आहे संबंध, जाणून घ्या सविस्तर

    HbA1c हे ऑक्सिजन वाहून नेणाऱ्या लाल रक्तपेशींमधील प्रथिन असलेल्या हिमोग्लोबिनशी ग्लुकोज किती प्रमाणात जोडलेले आहे हे मोजते. तुमच्या रक्तातील साखर जितकी जास्त असेल तितकी तुमची HbA1c टक्केवारी जास्त असते. ५.७ टक्क्यांपेक्षा कमी HbA1c सामान्य मानली जाते तर “५.७ टक्के ते ६.४ टक्क्यांमधील मूल्य हे प्रीडायबिटीज दर्शवते. दोन वेगवेगळ्या चाचण्यांद्वारे पुष्टी झालेले ६.५ टक्के किंवा त्याहून अधिक HbA1c हे मधुमेहाचे निदान आहे, असे मानले जाते.

  • 26 Feb 2026 12:30 PM (IST)

    26 Feb 2026 12:30 PM (IST)

    अनिल अंबानींना मोठा धक्का! ED ने जप्त केले तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे घर

    अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल अंबानी यांचे अबोड येथील घर जप्त केले आहे. जप्त केलेल्या घराची किंमत ३,७१६ कोटी असल्याचा अंदाज आहे.

  • 26 Feb 2026 12:25 PM (IST)

    26 Feb 2026 12:25 PM (IST)

    Karjat News : एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत वाचवला प्रवाशांचा जीव

    कर्जत एसटी आगाराची एसटी पनवेल कर्जत अशी सेवा देत होती. पनवेल येथून कर्जत कडे येणाऱ्या गाडीचे चालक यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि चक्कर आली. मात्र प्रसंगावधान दाखवून या एसटी गाडीचे वाहक यांनी स्वतःच्या हातात स्टिअरिंग घेतले आणि एसटी गाडी कर्जतकडे आणली.दरम्यान साधारण २६ प्रवासी यांना घेऊन ही एसटी गाडी कर्जतकडे येत असल्याने प्रवाशांचे यांचे प्राण वाचवण्यात वाहक नितीन राजाराम मोरे यशस्वी ठरले असल्याचे बोलले जात आहे. वाचा प्रकरण

  • 26 Feb 2026 12:20 PM (IST)

    26 Feb 2026 12:20 PM (IST)

    गर्भवती पत्नीसह तीन मुलींची गळा चिरून निर्घृण हत्या; पती फरार

    दिल्लीतील समयपूर बदली परिसरात गरोदर महिलेसह तिच्या तीन अल्पवयीन मुलींची धारदार शस्त्राने हत्या झाल्याची घटना उघडकीस आली. पतीवर संशय असून तो फरार आहे. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

  • 26 Feb 2026 12:20 PM (IST)

    26 Feb 2026 12:20 PM (IST)

    या अपघाताचे काही गांभीर्य आहे का नाही? खासदार संजय राऊतांची टीका

    खासदार संजय राऊत म्हणाले की," प्रश्न इतकाच आहे की सरकार याला अपघात म्हणत आहे, आम्ही त्याला सदोष मनुष्यवध म्हणतो. या घटनेला महाराष्ट्र सराकर, राज्याचे मुख्यमंत्री हलक्यात घेत आहेत. त्यादिवशी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्र्यांना जो आक्रोश फुटला होता, तो खरा की खोटा असा प्रश्न पडला आहे. इतके ही गांभीर्य नाही की एक सहकारी आपण या संशयास्पद अपघातात गमावला आहे.” असे संजय राऊत म्हणाले आहेत.

  • 26 Feb 2026 12:10 PM (IST)

    26 Feb 2026 12:10 PM (IST)

    ‘देवालाही मान्य नसलेली क्रूरता!’ हिटलरने चोरले होते हिंदूंचे पवित्र चिन्ह?

    एका छोट्याशा चिन्हामुळे संपूर्ण अमेरिकन (America) लष्करी यंत्रणा हादरून जाईल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. न्यू जर्सीमधील केप मे येथील ‘यूएस कोस्ट गार्ड’ प्रशिक्षण केंद्रात एका बाथरूमच्या भिंतीवर स्वस्तिकसारखे चिन्ह आढळले आणि एकच खळबळ उडाली. ही घटना केवळ एका चिन्हापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तिने इतिहास, धर्म आणि वंशद्वेषाच्या जुन्या जखमा पुन्हा ताज्या केल्या आहेत. अमेरिकेसाठी हे चिन्ह ‘हिटलरच्या’ (Hitler) क्रूरतेची आठवण करून देणारे आहे, तर भारतीयांसाठी ते ‘कल्याणाचे’ प्रतीक आहे.

  • 26 Feb 2026 12:10 PM (IST)

    26 Feb 2026 12:10 PM (IST)

    ब्रिटन सरकारने ट्रम्प पुढे टेकले गुडघे

    हिंद महासागरात मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या सततच्या दबावामुळे ब्रिटनने मोठा निर्णय स्थगित केला आहे. ब्रिटनच्या केयर स्टारमर सरकारने गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये चागोस द्वीपसमूह मॉरिशला देण्याचे मान्य केले होते. परंतु आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. वाचा संपूर्ण प्रकरण

  • 26 Feb 2026 12:00 PM (IST)

    26 Feb 2026 12:00 PM (IST)

    अमेरिकेन हवाई दलाच्या माजी पायवटला अटक

    अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पालटला अटक केली आहे. चिनी वैमानिकांना गुप्तपण कॉम्बॅट ट्रेनिंग दिल्याचा या वैमानिकावर आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जेराल्ड एडी ब्राऊन ज्युनियर असे या पायलटचे नाव असून त्याला रनर या टोपन नावाने देखील ओखळले जाते. मीडिया रिपोर्रटनुसार, जेराल्ड ब्राउनवर अमेरिकेच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांचे चिनी वैमानिकांना प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे. वाचा सविस्तर

  • 26 Feb 2026 11:55 AM (IST)

    26 Feb 2026 11:55 AM (IST)

    राजेंद्र पवार बारामती पोलीस ठाण्यात दाखल

    अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर संशय घेतला जात आहे. यामुळे रोहित पवार आज बारामती पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करणार आहेत. आज सकाळी रोहित पवार, युगेंद्र पवार तसेच अजित पवार यांचे चुलत बंधू, राजेंद्र पवार हे बारामती पोलीस ठाण्याजवळ पोहोचले. तेव्हा त्यांच्यासोबत अजित पवार यांचे हजारो समर्थक, कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने जमले होते.

  • 26 Feb 2026 11:52 AM (IST)

    26 Feb 2026 11:52 AM (IST)

    इस्रायल पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या भारतीय पोषाखाने वेधले लक्ष

    Benjamin Netanyahu यांनी भारतीय पोशाख परिधान करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. पारंपरिक भारतीय वेशभूषेत त्यांची झलक पाहून उपस्थितांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. भारत-इस्त्राईल मैत्रीचे प्रतीक म्हणून त्यांनी हा पोशाख परिधान केल्याचे मानले जाते.

  • 26 Feb 2026 11:49 AM (IST)

    26 Feb 2026 11:49 AM (IST)

    PM मोदी ठरले 10 कोटी फॉलोवर्स असणारे जगातील एकमेव नेते

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंस्टाग्रामवर 10 कोटी फॉलोअर्सचा टप्पा ओलांडून एक नवा विक्रम रचला आहे. एवढी फॉलोवर्सची संख्या असणारे जगातील पहिले राजकीय नेते बनले आहेत. इंस्टाग्रामवर फॉलोअर्सच्या बाबतीत पंतप्रधान मोदी इतर जागतिक नेत्यांपेक्षा खूप पुढे आहेत.

Marathi Breaking news live updates : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 फेब्रुवारी रोजी अपघाती निधन झाले. VSR कंपनीच्या विमानाचा भीषण अपघात झाल्यामुळे विमानातील पाच जणांचा मृत्यू झाला. यानंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. DGCA ने ‘VSR वेंचर्स’च्या चार विमानांच्या उड्डाणावर तात्काळ बंदी घालत त्यांना ‘ग्राऊंड’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष सुरक्षा ऑडिटमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील मोठा निर्णय घेतला आहे.  एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने यापुढे VSR कंपनीचं विमान न वापरण्याचं ठरवलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार, नेते, मंत्री आणि स्वत: एकनाथ शिंदे यापुढे VSR कंपनीच्या विमानातून प्रवास करणार नाहीत.

Web Title: Marathi breaking news today live updates maharashtra budget session live 26 february

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 11:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट
1

DA Hike: आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 3% वाढ, सणापूर्वी सरकारची कमालीची भेट

मोठी बातमी ! भंडाऱ्यात तब्बल 15000 लाडक्या बहिणींचा अर्ज झाला बाद; हफ्ताही रखडला…
2

मोठी बातमी ! भंडाऱ्यात तब्बल 15000 लाडक्या बहिणींचा अर्ज झाला बाद; हफ्ताही रखडला…

‘माझी वसुंधरा’ अभियानात कागलचा डंका! नगर परिषदेला ३ कोटींचा पुरस्कार; कामगिरीची राज्यभर चर्चा
3

‘माझी वसुंधरा’ अभियानात कागलचा डंका! नगर परिषदेला ३ कोटींचा पुरस्कार; कामगिरीची राज्यभर चर्चा

ज्येष्ठ छायाचित्रकार रजनीश काकडे यांचे अल्पशा आजाराने निधन, पत्रकारिता क्षेत्रावर शोककळा
4

ज्येष्ठ छायाचित्रकार रजनीश काकडे यांचे अल्पशा आजाराने निधन, पत्रकारिता क्षेत्रावर शोककळा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीवर बारणेंचा ‘अभिषेक’; ‘या’ तारखेला होणार निवडीवर शिक्कामोर्तब

पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीवर बारणेंचा ‘अभिषेक’; ‘या’ तारखेला होणार निवडीवर शिक्कामोर्तब

Feb 26, 2026 | 01:09 PM
War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

Feb 26, 2026 | 01:07 PM
बारामतीमध्ये रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चकमक; जीसीए, व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाहीच

बारामतीमध्ये रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चकमक; जीसीए, व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाहीच

Feb 26, 2026 | 01:03 PM
Walmik Karad: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट! वाल्मिक कराडला सुप्रीम दणका; जामीन अर्ज फेटाळला

Walmik Karad: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट! वाल्मिक कराडला सुप्रीम दणका; जामीन अर्ज फेटाळला

Feb 26, 2026 | 01:02 PM
‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

Feb 26, 2026 | 01:00 PM
Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?

Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?

Feb 26, 2026 | 01:00 PM
100 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्ससह Oppo Watch S बाजारात दाखल; याला खरेदी करायचं म्हणजे खिसा खाली करावाच लागेल

100 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्ससह Oppo Watch S बाजारात दाखल; याला खरेदी करायचं म्हणजे खिसा खाली करावाच लागेल

Feb 26, 2026 | 12:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM