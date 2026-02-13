Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Google Layoffs Update: गुगलकडून 'Exit Package' योजना जाहीर! कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढली अस्वस्थता 

जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या एका टेक कंपनी गुगलने त्यांच्या काही कर्मचाऱ्यांना एक्झिट पॅकेजेस ऑफर केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार कंपनी सोडण्याची परवानगी मिळते. यामुळे कर्मचारी चिंतेत आहेत.

Updated On: Feb 13, 2026 | 12:02 PM
Google Layoffs Update: गुगलकडून 'Exit Package' योजना जाहीर! कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढली अस्वस्थता 

Google Layoffs Update: गुगलकडून 'Exit Package' योजना जाहीर! कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढली अस्वस्थता (फोटो-सोशल मीडिया)

  • अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना ‘एक्झिट’ पॅकेज
  • गुगलमध्ये संभाव्य कर्मचारी कपात होण्याची शक्यता 
  • गुगलच्या निर्णयाने वाढली कर्मचाऱ्यांची चिंता 
 

Google Layoffs Update: खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी अनेकदा कधीही त्यांच्या नोकऱ्या गमावण्याच्या भीतीने जगतात. मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याच्या बातम्या वारंवार समोर येतात. यासाठी विविध पद्धती वापरल्या जातात. अशीच एक बातमी जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या एका टेक कंपनीकडून येत आहे. गुगलने त्यांच्या काही कर्मचाऱ्यांना एक्झिट पॅकेजेस ऑफर केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार कंपनी सोडण्याची परवानगी मिळते.

बिझनेस इनसाइडरच्या अहवालानुसार, गुगलचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी फिलिप शिंडलर यांनी ही माहिती कर्मचाऱ्यांसोबत ईमेलद्वारे शेअर केली आहे. ईमेलमध्ये असे म्हटले आहे की कंपनीच्या ग्लोबल बिझनेस ऑर्गनायझेशन (GBO) अंतर्गत काम करणाऱ्या काही संघांमधील कर्मचारी सेव्हरन्स पॅकेजसह बाहेर पडू शकतात.

या संभाव्य एक्झिटचा विशेषतः युनायटेड स्टेट्समधील GBO-संबंधित भूमिकांवर परिणाम होईल, ज्यामध्ये सोल्यूशन टीम, सेल्स, कॉर्पोरेट डेव्हलपमेंट आणि इतर संबंधित विभागांचा समावेश आहे. तथापि, अमेरिकेतील मोठ्या ग्राहक विक्री संघांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचा या कार्यक्रमात समावेश नाही.

फिलिप शिंडलर यांनी २०२५ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले आणि सांगितले की या प्रयत्नांमुळे कंपनी वर्षाची सुरुवात मजबूत पायावर करत आहे. तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की वातावरण वेगाने आणि वेगाने बदलत आहे. म्हणूनच, कंपनी या गतीशी जुळवून घेऊ शकत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना तसेच गुगलच्या बाहेर नवीन संधी शोधणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वैच्छिक एक्झिट पॅकेज देत आहे. यापूर्वी, सीईओ सुंदर पिचाई यांनी २०२५ मध्ये कर्मचाऱ्यांना स्वैच्छिक एक्झिट पॅकेजेस दिले होते.

आर्थिक अनिश्चितता आणि तांत्रिक बदलांचा हवाला देत, गुगलने मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. “स्वैच्छिक रजेची” ही ऑफर स्वीकारली नाही तर भविष्यात नोकरी गमावण्याचा थेट धोका निर्माण होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. हे पाऊल तंत्रज्ञान उद्योगाच्या सततच्या “लेऑफ संस्कृती” मध्ये एक नवीन आणि चिंताजनक अध्याय दर्शवते.

Published On: Feb 13, 2026 | 12:02 PM

Feb 13, 2026 | 12:02 PM
