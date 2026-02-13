Valentine’s Day: मागणी वाढल्याने ‘गुलाब’ तेजीत, व्हॅलेंटाईन डेसाठी प्रेमी युगुलांकडून गुलाबाच्या फुलाला पसंती

सध्या सात रुपयांना विकले जाणारे फूल दहा रुपयांना विकले जात आहे. वरवर पाहता ही दरवाढ दिसत असली, तरी वाढता मजुरी खर्च, खते आणि औषधांच्या किमती पाहता ही वाढ अत्यंत ‘अल्प’ असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. लागवडीपासून ते फुलांच्या काढणीपर्यंतचा खर्च आणि मिळणारा प्रत्यक्ष मोबदला याचा ताळमेळ बसत नसल्याने भूमिपुत्र अस्वस्थ झाला आहे. तालुक्यातील जानोरी, मोहाडी, खडक सुकेणे, पालखेड, खेडगाव, आंबे दिंडोरी, जऊळके दिंडोरी या भागांत मोठ्या प्रमाणावर गुलाबाची शेती केली जाते. तालुक्यात ७५ हेक्टर क्षेत्रावर गुलाबाची लागवड आहे. १५ हेक्टर क्षेत्रावर आधुनिक पॉलिहाऊसमध्ये विविध रंगांच्या गुलाबांचे उत्पादन घेतले जाते. कमी वेळेत नगदी उत्पन्न देणारे पीक म्हणून शेतकरी इतर पिकांना फाटा देऊन फुलशेतीकडे वळला आहे.
शेतकऱ्यांनी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून आता पॉलिहाऊसमध्ये गुलाबाची लागवड केली आहे. त्यासाठी एकरी ६० लाख रुपये खर्च येत आहे, तर उघड्यावरील गुलाबशेतीसाठी एकरी ५ लाख रुपये खर्च येतो. उत्पादन खर्चात वाढ होत असली तरी उत्पन्नात मात्र अल्पशी वाढ झाली आहे. तालुक्यात गुलाब शेतीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत जोखीम कमी आहे. शेतकऱ्यांनी फुल शेतीकडे वळल्यास उत्पन्नात वाढ होईल. जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यात विविध डे व लग्नसमारंभ यामुळे फुलांना मागणी असते. भांडवलात वाढ झाली, मात्र पाहिजे तेवढे बाजारभाव वाढले नाही. फेब्रुवारी महिन्यात अनेक सण उत्सव साजरे होतात त्यामुळे गुलाबाला मागणी वाढते, त्यामुळे भावातही वाढ होते, टॉपसिक्रेट गुलाबाला आज बाजारात चांगली मागणी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत भावात चढउतार होऊ शकतो. या वर्षी होण्याच्या अपेक्षेने सकारात्मक दर मिळण्याच्या उत्पादकांच्या धोरणामुळे व्यवसाय गतिमान झाला आहे.