‘Alpha’च्या सेटवर एकमेकांना भिडले आलिया आणि बॉबी; दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय

यशराज फिल्म्सच्या स्पाय थ्रिलर "अल्फा" च्या सेटवर बॉबी देओल आणि आलिया भट्ट यांच्यात वाद झालेला दिसून येत आहे. हा वाद इतका वाढला की चित्रपटाचे निर्माता आदित्य चोप्रा यांनी एक निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 12:01 PM
  • ‘Alpha’च्या सेटवर आलिया आणि बॉबीचे भांडण
  • दिग्दर्शक आदित्य चोप्राने घेतला मोठा निर्णय
  • आलिया आणि बॉबी काय घडला वाद
 

“अल्फा” चित्रपटाच्या सेटवर आलिया भट्ट आणि बॉबी देओल यांच्यात वाद झाल्याच्या बातम्या ऑनलाइन येत आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसत आहे. कलाकार किंवा निर्मात्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नसली तरी, सर्जनशील मतभेदांमुळे हा तणाव निर्माण झाला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. १२३ तेलुगु.कॉमच्या वृत्तानुसार, सेटवर आलिया भट्ट आणि बॉबी देओल यांच्यात वाद झाल्याचे समजले आणि यांच्यातील हा वाद वाढला. बॉबीच्या दृश्यांसह, आलियाच्या सर्जनशील सूचना करण्याच्या सवयीमुळे हे मतभेद निर्माण झाले आहेत.

बॉबी देओलने आलिया भट्टच्या सूचनांना आक्षेप घेतला, ज्यामुळे सेटवर तणाव निर्माण झाला. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की निर्माते आदित्य चोप्राला चित्रीकरण प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागला. चित्रपटाभोवती वाढत्या अटकळांच्या दरम्यान, नवीन वृत्तांमध्ये असा दावा केला जात आहे की हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार नाही.

डेक्कन क्रॉनिकलच्या वृत्तानुसार, चित्रपटाशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले, “आदित्य चोप्रा यांना अशी अपेक्षा होती की ‘मर्दानी’मुळे फीमेल-हिरो प्रकाराला चालना मिळेल, ज्यामुळे ‘अल्फा’ला आलियाच्या महिला-केंद्रित चित्रपटाच्या रूपात सादर करता येईल. मात्र ‘मर्दानी 3’च्या कमकुवत कामगिरीनंतर आणि स्पाय युनिव्हर्समधील ‘वॉर 2’ला बसलेल्या धक्क्यानंतर ‘अल्फा’ हा प्रकल्प सध्या यशराजमध्ये स्थगित करण्यात आला आहे.”

अल्फा ओटीटीवर होणार प्रदर्शित

मिळालेल्या माहितीनुसार, “अल्फा” थेट ओटीटीवर प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे, परंतु आलिया भट्ट त्याला विरोध करत आहे. याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. गेल्या वर्षी आलिया भट्ट जेद्दाह येथील रेड सी फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी झाली होती, जिथे तिने तिच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगितले. डेडलाइननुसार, ती म्हणाली, “‘अल्फा’ हा वायआरएफ विश्वातील पहिला महिला-हिरो ॲक्शन चित्रपट आहे, म्हणून तो धोका आहे, कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या, तुम्ही पाहिले आहे की असे चित्रपट पुरुष-हिरो चित्रपटांइतके चांगले प्रदर्शन करत नाहीत.”

यशराज फिल्म्सने “अल्फा’चे प्रदर्शन पुढे ढकलण्याचे कारण स्पष्ट

“अल्फा” मूळतः २०२५ च्या ख्रिसमसला नियोजित होते परंतु आता १७ एप्रिल २०२६ रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. कंपनीने याची पुष्टी केली, असे म्हटले की “अल्फाच्या व्हीएफएक्सला प्रेक्षकांसमोर सर्वोत्तम सादर करण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे. रिलीजच्या वेळापत्रकानुसार, वायआरएफच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “अल्फा हा आमच्यासाठी एक अतिशय खास चित्रपट आहे आणि आम्ही तो शक्य तितक्या सिनेमॅटिक पद्धतीने सादर करू इच्छितो.” आम्हाला माहित आहे की VFX ला पूर्वीच्या विचारापेक्षा जास्त वेळ लागेल. ‘अल्फा’ चित्रपटाला थिएटरमध्ये पाहण्याचा अनुभव सर्वांसाठी संस्मरणीय राहावा यासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडू इच्छित नाही. म्हणूनच, हा चित्रपट आता १७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.”

Published On: Feb 13, 2026 | 12:01 PM

