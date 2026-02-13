Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार कुंभ राशीत प्रवेश, या राशींच्या व्यावसायिक जीवनात होणार मोठे बदल

23 फेब्रुवारी रोजी मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे जो ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा मानला जातो. यावेळी, सूर्य, बुध, शुक्र आणि राहू आधीच कुंभ राशीत स्थित आहेत, ज्यांच्या मालकीचे शनि आहे, ज्यामुळे पाच ग्रहांचा दुर्मिळ संयोग होत आहे. या पंचग्रही योगात तीन भयंकर ग्रहांचा देखील समावेश आहे, जे सामान्यतः आव्हानात्मक मानले जातात, परंतु सौम्य ग्रहांची उपस्थिती आणि गुरु ग्रहाचे शुभ पैलू या योगाला फायदेशीर बनवतात.
मंगळाचे हे संक्रमण मेष राशीसह या राशींसाठी विशेषतः फायदेशीर राहील. या काळात काही राशींना जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये, जसे की करिअर, व्यवसाय, आर्थिक आणि वैयक्तिक संबंधांमध्ये सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात. हे संक्रमण काही राशीच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे. मंगळ ग्रह कुंभ राशीत प्रवेश करणार असल्याने कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे संक्रमण 11 व्या घरामध्ये होत आहे. हा काळ करिअरच्या दृष्टीने खूप अनुकूल मानला जातो. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन संधी आणि जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. सरकारी नोकरीच्या संधी देखील मिळू शकतात. व्यवसायात गुंतलेल्यांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. खर्च आणि बचतीबाबत थोडी काळजी घेणे आवश्यक आहे. जोडीदारासोबतचे नाते मजबूत राहील. या काळात आरोग्य सामान्य राहील.
मिथुन राशीमध्ये हे संक्रमण 9 व्या घरात संक्रमण करणार आहे. या काळात तुम्हाला मिश्र अनुभव येतील. करिअरमध्ये तुम्हाला फायदा होईल. परदेशातील काम किंवा नोकरी प्रभावित होऊ शकते. या काळात पदोन्नती थोडी मंदावू शकते. व्यवसायात फायदा होऊ शकतो. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित यश मिळू शकते. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्यावर खर्च होण्याची शक्यता आहे.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण मंगळाच्या सातव्या घरामध्ये होणार आहे. या काळात करिअरमध्ये चांगली प्रगती होईल आणि आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील. परदेश प्रवासाची संधी येऊ शकते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी किंवा सहकाऱ्यांशी चांगले संबंध तुमच्या कारकिर्दीत फायदेशीर ठरतील. या काळात व्यावसायिकांना फायदा होऊ शकतो. तसेच व्यवसायाच वाढ करण्यासाठी हा काळ अनुकूल राहील. नातेसंबंध चांगले राहतील.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी मंगळ ग्रहाचे संक्रमण सहाव्या घरामध्ये होणार आहे. या काळात करिअरमध्ये प्रगती होऊ शकते. परदेश प्रवासाच्या संधी देखील मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सहकारी आणि वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल, ज्यामुळे तुमची कामगिरी वाढेल. व्यवसायात गुंतलेल्यांना अपेक्षित यश मिळेल. नवीन संपर्क फायदेशीर ठरतील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. या काळात आरोग्य चांगले राहील.
धनु राशीच्या लोकांसाठी मंगळ ग्रहाचे संक्रमण तिसऱ्या घरात होणार आहे. करिअरमध्ये यश आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत पदोन्नती आणि पगारवाढीची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना जास्त नफा मिळवण्याची संधी मिळेल. परदेशाशी संबंधित कामातून नफा जास्त असण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवन सामान्य राहील आणि तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते मजबूत होईल. मुलांच्या आरोग्यावर काही देखरेखीची आवश्यकता असू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मंगळ एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्या हालचालीला मंगळ गोचर म्हणतात. याचा प्रभाव ऊर्जा, कृतीशक्ती आणि करिअरवर पडतो, असे मानले जाते
Ans: मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे
Ans: मेष, मिथुन, सिंह, कन्या आणि धनु राशीच्या लोकांना व्यावसायिक बदल जाणवू शकतात