T20 World Cup 2026 : नामिबिया क्रिकेट प्रमुखांनी ICC अध्यक्ष जय शाह यांचे केले कौतुक! म्हणाले – त्यांनी संपूर्ण चित्र बदलले…

सहयोगी सदस्य राष्ट्रांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या क्रिकेट पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शाह यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल व्हॅन वुरेन यांनी त्यांचे कौतुक केले. 

Updated On: Feb 13, 2026 | 11:47 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

T20 विश्वचषक 2026 सध्या दमदार सुरू आहे, सामने क्रिकेट चाहत्यांचे भरपूर मनोरंजन करत आहेत. आतापर्यत या विश्वचषकाचा पहिला टप्पा पार पडला आहे. लवकरच सुपर 8 ला सुरूवात होणार आहे. आयसीसीने भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये विश्वचषकाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जय शाह हा भारतीय क्रिकेट त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा एक महत्वाचा चेहरा आहे. बीसीसीआयचे अध्यक्ष असताना त्यांनी आयपीएल त्याचबरोबर बीसीसीआयला सर्वात श्रीमंत बनवण्याचा त्यांचा मोलाचा वाटा होता. 

क्रिकेट नामिबियाचे अध्यक्ष रुडी व्हॅन वुरेन यांनी गुरुवारी सांगितले की, २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाचे सह-यजमानपद असलेल्या विंडहोकमधील नवीन क्रिकेट स्टेडियमच्या बांधकामाची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (ICC) अध्यक्ष जय शाह यांच्यावर आहे. सहयोगी सदस्य राष्ट्रांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या क्रिकेट पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शाह यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल व्हॅन वुरेन यांनी त्यांचे कौतुक केले. 

AUS vs ZIM : 19 वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार झिम्बाब्वे? कर्णधाराच्या अनुपस्थितीत मोठा अपसेट होण्याची शक्यता

वुरेन म्हणाले की, आयसीसीने सहयोगी सदस्य देशांना सक्षम करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. जय शाह यांनी खरोखरच यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला आहे. ते विंडहोकमधील आमच्या नवीन स्टेडियमला ​​भेट देण्यासाठी आले होते. त्या स्टेडियमच्या बांधकामात आयसीसीने आम्हाला खूप मदत केली. २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाला लक्षात घेऊन आयसीसीने अत्याधुनिक स्टेडियम बांधले आहेत आणि नामिबियासारख्या देशांनाही याचा फायदा होत आहे.

“आपल्याकडे आता अत्याधुनिक सुविधा आहेत. आयसीसीच्या पाठिंब्याने, नामिबियासारखे आफ्रिकन देश प्रगती करत आहेत आणि ही दरी हळूहळू कमी होत आहे. आपण या संधींचा फायदा घेतला पाहिजे आणि जगाला दाखवून दिले पाहिजे की असोसिएट सदस्य हे क्रिकेटचे भविष्य आहेत,” व्हॅन वुरेन म्हणाले.

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात नामिबिया

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी नामिबिया भारताच्या गटात आहे. त्यांनी आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, दोन्ही सामने गमावले आहेत. नामिबियाने त्यांचा पहिला सामना नेदरलँड्सविरुद्ध ७ विकेट्सने गमावला आणि त्यानंतर त्यांचा दुसरा सामना भारताविरुद्ध ९३ धावांनी गमावला.

Published On: Feb 13, 2026 | 11:47 AM

