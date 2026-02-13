नियमभंगाच्या तक्रारी करा अन् 50 हजार रुपये मिळवा; पुणे वाहतूक पोलिसांची योजना

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सर्वस्थरीय उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पालिका प्रशासनाला देखील सोबत घेऊन अनेक ठिकाणी बदल केले आहेत. तर वाहतूक पोलिसांनाही सतत सूचना देत नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सिग्नल तोडणे, ट्रिपल सीट, नो-एंट्रीतून वाहन चालवणे, भरधाव वाहन चालवणे, मोबाईलवर बोलत वाहन चालवणे, मद्यपान करून वाहन चालवणे अशा नियमभंगाच्या घटनांमध्ये सातत्याने दिसून येत आहेत. नियमभंग करणाऱ्या चालकांवर कारवाई होत असली तरी अनेकजण दंड भरून सुटका करून घेत असल्याने वाहतूक शिस्तीचा प्रश्न कायम आहे.
वाहतूक पोलिसांनी ‘पीटीपी’ (Pune Traffic Police) या अधिकृत मोबाईल अॅपद्वारे नागरिकांना नियमभंग करणाऱ्या वाहनांचे फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या अॅपच्या माध्यमातून प्राप्त तक्रारींच्या आधारे संबंधित वाहनचालकांवर कारवाई केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत महिन्याभरात सर्वाधिक तक्रारी नोंदवणाऱ्या नागरिकाला ५० हजार रुपयांचे प्रथम पारितोषिक दिले जाणार आहे. दुसऱ्या क्रमांकासाठी २५ हजार रुपये, तर तिसऱ्या क्रमांकासाठी १५ हजार रुपयांचे पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे.
वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी सांगितले की, या अॅपमध्ये १३ प्रकारच्या वाहतूक नियमभंगाचा समावेश केला आहे. ट्रिपल सीट, फुटपाथवर वाहन पार्किंग, फॅन्सी नंबर प्लेट, भरधाव वाहन चालवणे, वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर, सिग्नल उल्लंघन अशा विविध प्रकारांबाबत नागरिक थेट पुरावे अपलोड करू शकतात. प्रत्येक तक्रारीची सखोल पडताळणी केली जाईल आणि माहिती देणाऱ्या नागरिकाची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ही योजना पुढील ६ महिन्यांसाठी राबविण्यात येणार असून, डिसेंबर महिन्याचे विजेते नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहेत. जानेवारी महिन्याचे विजेतेही लवकरच जाहीर केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. नागरिकांच्या सहभागातून शिस्तबद्ध व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याचा हा उपक्रम असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले.
