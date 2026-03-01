PIB Fact Check: SBI YONO ब्लॉक होणार? व्हायरल मेसेजवर PIB Fact Check चे स्पष्टीकरण

हे देखील वाचा: वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा
सरकारची अधिकृत तथ्य-तपासणी संस्था, PIB फॅक्ट चेकने स्पष्ट केले आहे की हा व्हायरल मेसेज बनावट आहे. PIB ने लोकांना APK फाइल्स डाउनलोड करू नका असे आवाहन केले आहे. PIB ने संशयास्पद मेसेज report.phishing@sbi.co.in वर ईमेल करण्याचा सल्ला दिला आहे.
APK फाइल ही प्रत्यक्षात एक अँड्रॉइड अॅप फाइल असते, परंतु फसवणूक करणारे त्यामध्ये मालवेअर लपवतात. एकदा एखादी व्यक्ती ती डाउनलोड आणि इन्स्टॉल केल्यानंतर, ते त्यांच्या फोनमध्ये दूरस्थपणे प्रवेश करू शकतात. यामुळे ते मेसेज वाचू शकतात, OTP कॅप्चर करू शकतात आणि बँक खात्यांमधून पैसे काढण्याचा प्रयत्न देखील करू शकतात.
जर तुम्हाला सरकारशी संबंधित बातम्यांबद्दल काही शंका असतील, तर तुम्ही त्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी PIB फॅक्ट चेकची मदत घेऊ शकता. कोणीही दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा संबंधित URL थेट PIB फॅक्ट चेकला पाठवू शकतो. 8799711259 हा व्हॉट्सअॅप नंबर किंवा factcheck@pib.gov.in हा ईमेल देखील वापरता येतो. PIB फॅक्ट चेक युनिट 2019 पासून सक्रिय आहे आणि त्याने हजारो बनावट बातम्यांचे खंडन केले आहे. सरकारी योजना आणि धोरणांशी संबंधित खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला आळा घालणे हे युनिटचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.