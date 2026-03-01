Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

PIB Fact Check: SBI YONO ब्लॉक होणार? व्हायरल मेसेजवर PIB Fact Check चे स्पष्टीकरण

सध्या सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की जर तुम्ही तुमचा आधार अपडेट केला नाही तर तुमचे SBI YONO अॅप ब्लॉक केले जाईल. यासंबधित सत्यता जाणून घेण्यासाठी बातमी सविस्तर वाचा.

Updated On: Mar 01, 2026 | 11:48 PM
PIB Fact Check: SBI YONO ब्लॉक होणार? व्हायरल मेसेजवर PIB Fact Check चे स्पष्टीकरण

PIB Fact Check: SBI YONO ब्लॉक होणार? व्हायरल मेसेजवर PIB Fact Check चे स्पष्टीकरण

Follow Us:
Follow Us:
  • आधार अपडेट न केल्यास अॅप बंद?
  • State Bank of India ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा इशारा
  • बनावट APK लिंकपासून सावध रहा
PIB Fact Check: दररोज सोशल मीडियावर विविध प्रकारचे फोटो, व्हिडिओ आणि मेसेज व्हायरल होतात. यापैकी अनेक पोस्टमध्ये धक्कादायक दावे असतात. काही मेसेजमध्ये संशयास्पद लिंक्स देखील असतात, ज्यावर क्लिक केल्याने फसवणूक होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, सध्या सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की जर तुम्ही तुमचा आधार अपडेट केला नाही तर तुमचे SBI YONO अॅप ब्लॉक केले जाईल. ते वापरकर्त्यांना APK फाइल डाउनलोड करून त्यांचे आधार अपडेट करण्याचे आवाहन करत आहे. जर तुम्हाला असा मेसेज मिळाला असेल तर तुम्ही सावध राहण्याची गरज आहे.

हे देखील वाचा: वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा

सरकारची अधिकृत तथ्य-तपासणी संस्था, PIB फॅक्ट चेकने स्पष्ट केले आहे की हा व्हायरल मेसेज बनावट आहे. PIB ने लोकांना APK फाइल्स डाउनलोड करू नका असे आवाहन केले आहे. PIB ने संशयास्पद मेसेज report.phishing@sbi.co.in वर ईमेल करण्याचा सल्ला दिला आहे.

APK फाइल ही प्रत्यक्षात एक अँड्रॉइड अॅप फाइल असते, परंतु फसवणूक करणारे त्यामध्ये मालवेअर लपवतात. एकदा एखादी व्यक्ती ती डाउनलोड आणि इन्स्टॉल केल्यानंतर, ते त्यांच्या फोनमध्ये दूरस्थपणे प्रवेश करू शकतात. यामुळे ते मेसेज वाचू शकतात, OTP कॅप्चर करू शकतात आणि बँक खात्यांमधून पैसे काढण्याचा प्रयत्न देखील करू शकतात.

हे देखील वाचा: मार्चच्या सुरुवातीला बदलणार ‘हे’ प्रमुख दैनंदिन नियम; सामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम?

जर तुम्हाला सरकारशी संबंधित बातम्यांबद्दल काही शंका असतील, तर तुम्ही त्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी PIB फॅक्ट चेकची मदत घेऊ शकता. कोणीही दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा संबंधित URL थेट PIB फॅक्ट चेकला पाठवू शकतो. 8799711259 हा व्हॉट्सअॅप नंबर किंवा factcheck@pib.gov.in हा ईमेल देखील वापरता येतो. PIB फॅक्ट चेक युनिट 2019 पासून सक्रिय आहे आणि त्याने हजारो बनावट बातम्यांचे खंडन केले आहे. सरकारी योजना आणि धोरणांशी संबंधित खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला आळा घालणे हे युनिटचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

Web Title: Will sbi yono be blocked pib fact check clarifies on viral message

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 08:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Narendra Modi : भारत आणि इस्रायलमध्ये होणार मोठा करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परदेशातून मोठी घोषणा
1

PM Narendra Modi : भारत आणि इस्रायलमध्ये होणार मोठा करार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परदेशातून मोठी घोषणा

Shriram Finance च्या ‘उन्नती’ योजने’ला मिळाला ‘हा’ सर्वोच्च दर्जा; कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणाले…
2

Shriram Finance च्या ‘उन्नती’ योजने’ला मिळाला ‘हा’ सर्वोच्च दर्जा; कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Raigad News: पोशीर नदीवरील धरणाला तीव्र विरोध; बोरगावात शेतकरी आक्रमक

Raigad News: पोशीर नदीवरील धरणाला तीव्र विरोध; बोरगावात शेतकरी आक्रमक

Mar 01, 2026 | 11:18 PM
इतिहास रचला! भारताने वेस्ट इंडिजचा केला खेळ ‘खल्लास’, संजू सॅमसनने मोडला विराटचा रेकॉर्ड

इतिहास रचला! भारताने वेस्ट इंडिजचा केला खेळ ‘खल्लास’, संजू सॅमसनने मोडला विराटचा रेकॉर्ड

Mar 01, 2026 | 10:48 PM
Shimron Hetmyer चा वर्ल्ड रेकॉर्ड, टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘इतके’ 6, साहिबजादा फरहानचा रेकॉर्ड तोडला

Shimron Hetmyer चा वर्ल्ड रेकॉर्ड, टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘इतके’ 6, साहिबजादा फरहानचा रेकॉर्ड तोडला

Mar 01, 2026 | 10:14 PM
Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या

Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या

Mar 01, 2026 | 10:11 PM
3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

Mar 01, 2026 | 09:52 PM
Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

Mar 01, 2026 | 09:37 PM
Kokan Formula in School : कोकण फॉर्म्युल्यातून शाळा वाचवा! “राज्यभर राबवून सर्व मराठी शाळांना जीवदान द्यावे…”

Kokan Formula in School : कोकण फॉर्म्युल्यातून शाळा वाचवा! “राज्यभर राबवून सर्व मराठी शाळांना जीवदान द्यावे…”

Mar 01, 2026 | 09:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM