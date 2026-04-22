11th admission process : अकरावीला प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा…; काय आहे अंतिम अंतिम मुदत?

11th admission process : पुणे: सोनाजी गाढवे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी यंदाही केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आधीच तयार ठेवावीत, असे आवाहन पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी केले आहे.
राज्यातील सर्व राज्य मंडळांशी संलग्न उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावी प्रवेश पूर्ण पणे ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता मिळावी, यासाठी ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रिया गुणवत्तेनुसार (मेरिट) राबवली जाणार असून, कॅप तसेच विविध कोट्यांद्वारे प्रवेश दिला जाणार आहे.
प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रथम ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करून अर्जाचा पहिला भाग भरावा लागणार आहे. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. अर्जाचा दुसरा भाग पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एक ते दहा कनिष्ठ महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम निवडण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. प्रवेशाच्या प्रत्येक फेरीत मिळालेल्या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांनी वेळेत प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे.
इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला १० एप्रिलपासून सुरुवात झाली असून, राज्यभरातून आतापर्यंत तीन लाख ८० हजारा ५९ हून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जातील ‘भाग-एक’ भरला आहे.
अर्ज प्रक्रिया
प्रवेश प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये
प्रवेश प्रक्रियेचे टप्पे खालील प्रमाणे