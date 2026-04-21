‘RTE’ प्रवेशासाठी देण्यात आली मुदतवाढ; आता थेट एप्रिल महिन्याच्या…

Updated On: Apr 21, 2026 | 02:35 AM
दि. ३० एप्रिलपर्यंत संधी देण्यात आली
आता पर्यंत ३८ हजार ९४० हून आधीक प्रवेश
‘आरटीई’ प्रवेशासाठी देण्यात आली मुदतवाढ

पुणे: आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत सोडत (लॉटरी) द्वारे निवड (Career News) झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी कागदपत्र पडताळणी आणी प्रवेश निश्चित करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी ही मुदत आता २१ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२६ दरम्यान वाढविण्यात आली आहे. अशी माहीती प्रसिद्धिपत्रका व्दारे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी देली.

दिलेल्या कालावधीत पालकांना आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रवेश निश्चित करता येणार आहे. या अनुषंगाने आरटीई २५ टक्के प्रवेश पोर्टलवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.

‘आरटीई’ आकडेवीरी

प्रवेशाची शेवटची तारीख ३० एप्रिल

शाळा – ८,७०१

अर्ज नोंदणी – २,८९,२८६

विद्यार्थ्यांची निवड – १,०५,८११

प्रतीक्षा यादी – ८६,०३४

विद्यार्थी प्रवेश – ३८,९८९

‘RTE’ प्रवेश प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव

राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव दिसून येत असून, अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सहा दिवसांत केवळ २५ हजार ६४५ हून आधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत.

RTE प्रवेशासाठीचा ‘तो’ निर्णय शिथिल; विद्यार्थ्यांना होणार मोठा फायदा

शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यंदा राज्यातील ८ हजार ७०१ शाळांमध्ये एकूण १ लाख १४ हजार ८२६ जागा उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी २ लाख ८९ हजार २८६ अर्ज दाखल झाले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांची निवड यादीत नावे आली आहेत, त्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी २० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करून शाळांमध्या प्रवेश घेणे बंधनकार आहे. मुदत वाढ देण गरजेच आहे. हे स्पष्ट दिसत आहे.

Right To Education प्रवेशाबाबत राज्य सरकारला हायकोर्टाचा झटका; जाचक निर्बंध रद्द

मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले की, ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत चौकशी समिती सक्रिय दिसत नाही. तसेच पालकांना आवश्यक कागदपत्रांबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये वडिलांनाच ग्राह्य धरण्याची पद्धत असून, आईलाही समान पालक म्हणून मान्यता दिली पाहिजे. प्रवेश प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Published On: Apr 21, 2026 | 02:35 AM

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

