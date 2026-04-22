Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Registration Via Form No 17 Has Commenced For Private Students Of The 10th And 12th Grades

दहावी बारावीच्या खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात; फॉर्म क्र. १७ द्वारे नावनोंदणी सुरू

Maharashtra Board Exam : जून-जुलै २०२६ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी खाजगी विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नावनोंदणी प्रक्रिया बुधवार, दि. २२ एप्रिल २०२६ पासून सुरू करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 01:33 PM
Registration via Form No. 17 has commenced for private students of the 10th and 12th grades

दहावी बारावीच्या खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी फॉर्म क्र. १७ द्वारे नावनोंदणी सुरू आहे(फोटो - istock)

Follow Us:
Follow Us:

Board Exam 2026 : पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता १० वी (माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र) आणि इयत्ता १२ वी (उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र) परीक्षेसाठी खाजगी विद्यार्थ्यांना फॉर्म क्र. १७ द्वारे प्रविष्ट होण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

या परीक्षेसाठी जून-जुलै २०२६ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी खाजगी विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नावनोंदणी प्रक्रिया बुधवार, दि. २२ एप्रिल २०२६ पासून सुरू करण्यात आली असून, गुरुवार, दि. २१ मे २०२६ पर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.

राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे शाळाबाह्य विद्यार्थी वेळेत अर्ज न भरल्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होऊ नये यासाठी ही विशेष संधी देण्यात आली आहे. सर्व अर्ज केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारले जाणार असून ऑफलाईन अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना मंडळाच्या संकेतस्थळावरील ‘स्टुडंट कॉर्नर’ या पर्यायाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

हे देखील वाचा : वन्यजीव संवर्धनात उज्ज्वल भविष्य! पर्याय ऐकाल तर म्हणाल “आता यातच घडवायचं मला करिअर!”

अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी मंडळाच्या www.mahahsscboard.in संकेतस्थळाला भेट देणे किंवा संबंधित विभागीय मंडळाशी संपर्क साधावा तसेच खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, नेट बँकिंग) भरणे अनिवार्य आहे. विलंब शुल्कासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

अर्ज भरल्यानंतर

फॉर्मची प्रिंट, शुल्क भरल्याची पावती आणि आवश्यक मूळ कागदपत्रे संबंधित शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात विहीत मुदतीत जमा करणे बंधनकारक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्यापूर्वी निवडलेल्या शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाचा सांकेतांक, विषय योजना, माध्यम व शाखेची माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

हे देखील वाचा : सायबर सिक्युरिटीत संधी! पात्रता निकष काय? एथिकल हॅकर्सची आवश्यकता

परीक्षा कालावधी अन् परिक्षा शुल्क

  • इयत्ता १० वी परीक्षा: जून-जुलै २०२६
  • इयत्ता १२ वी परीक्षा: जून-जुलै २०२६
  • नावनोंदणी शुल्क – रु.१११०/-
  • -प्रक्रिया शुल्क – रु. १००/-

Web Title: Registration via form no 17 has commenced for private students of the 10th and 12th grades

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 01:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MHT-CET 2026: पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटीतील प्रश्नोत्तरावर आजपासून आक्षेप नोंदविता येणार
1

MHT-CET 2026: पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटीतील प्रश्नोत्तरावर आजपासून आक्षेप नोंदविता येणार

मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाची आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासह नवी शैक्षणिक झेप
2

मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाची आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासह नवी शैक्षणिक झेप

मुंबई विद्यापीठात ‘RT-PCR’ आणि प्रगत मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षणाला सुरुवात; विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराची मोठी संधी
3

मुंबई विद्यापीठात ‘RT-PCR’ आणि प्रगत मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षणाला सुरुवात; विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराची मोठी संधी

मुंबई विद्यापीठ LL.M. प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ; आता ‘या’ तारखेपर्यंत घेता येईल प्रवेश
4

मुंबई विद्यापीठ LL.M. प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ; आता ‘या’ तारखेपर्यंत घेता येईल प्रवेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM
Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

May 14, 2026 | 10:04 PM
Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

May 14, 2026 | 10:00 PM
PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

May 14, 2026 | 09:21 PM
मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

May 14, 2026 | 09:09 PM
Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

May 14, 2026 | 09:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM