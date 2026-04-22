दहावी बारावीच्या खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात; फॉर्म क्र. १७ द्वारे नावनोंदणी सुरू

Board Exam 2026 : पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता १० वी (माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र) आणि इयत्ता १२ वी (उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र) परीक्षेसाठी खाजगी विद्यार्थ्यांना फॉर्म क्र. १७ द्वारे प्रविष्ट होण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
या परीक्षेसाठी जून-जुलै २०२६ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी खाजगी विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नावनोंदणी प्रक्रिया बुधवार, दि. २२ एप्रिल २०२६ पासून सुरू करण्यात आली असून, गुरुवार, दि. २१ मे २०२६ पर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे शाळाबाह्य विद्यार्थी वेळेत अर्ज न भरल्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होऊ नये यासाठी ही विशेष संधी देण्यात आली आहे. सर्व अर्ज केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारले जाणार असून ऑफलाईन अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना मंडळाच्या संकेतस्थळावरील ‘स्टुडंट कॉर्नर’ या पर्यायाचा वापर करणे आवश्यक आहे.
हे देखील वाचा : वन्यजीव संवर्धनात उज्ज्वल भविष्य! पर्याय ऐकाल तर म्हणाल “आता यातच घडवायचं मला करिअर!”
अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी मंडळाच्या www.mahahsscboard.in संकेतस्थळाला भेट देणे किंवा संबंधित विभागीय मंडळाशी संपर्क साधावा तसेच खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, नेट बँकिंग) भरणे अनिवार्य आहे. विलंब शुल्कासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
अर्ज भरल्यानंतर
फॉर्मची प्रिंट, शुल्क भरल्याची पावती आणि आवश्यक मूळ कागदपत्रे संबंधित शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात विहीत मुदतीत जमा करणे बंधनकारक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्यापूर्वी निवडलेल्या शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाचा सांकेतांक, विषय योजना, माध्यम व शाखेची माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
हे देखील वाचा : सायबर सिक्युरिटीत संधी! पात्रता निकष काय? एथिकल हॅकर्सची आवश्यकता
परीक्षा कालावधी अन् परिक्षा शुल्क