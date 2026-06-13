भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योग वेगाने बदलत आहे. पारंपरिक पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांसोबतच इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्ट तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशनमुळे या क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे वाहनांबद्दल आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑटोमोबाईल क्षेत्र हे केवळ नोकरीचे नव्हे तर दीर्घकालीन करिअर घडविण्याचे एक प्रभावी माध्यम ठरत आहे.
एकेकाळी ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा संबंध मुख्यतः वाहन दुरुस्ती किंवा वर्कशॉपपुरता मर्यादित मानला जात होता. मात्र आज वाहनांची रचना, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, संशोधन, इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान, वाहन चाचणी आणि विक्रीनंतरच्या सेवा अशा अनेक विभागांमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे. भारतातील वाहन उद्योगाचा विस्तार आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरामुळे या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी आयटीआयमधील मोटर मेकॅनिक व्हेईकल, डिझेल मेकॅनिक किंवा वाहन देखभाल तंत्रज्ञ यांसारखे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. या अभ्यासक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांना वाहनांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचे व्यावहारिक प्रशिक्षण मिळते. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर वाहन उत्पादक कंपन्या, सर्व्हिस सेंटर किंवा स्वतंत्र वर्कशॉपमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.
बारावीनंतर विद्यार्थ्यांसाठी ऑटोमोबाईल किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधील डिप्लोमा हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. पुढे पदवी स्तरावर ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग किंवा मेकॅट्रॉनिक्स यांसारख्या शाखांमध्ये शिक्षण घेऊन विद्यार्थी उद्योग क्षेत्रात विविध पदांवर काम करू शकतात.
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सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा बाजार झपाट्याने वाढत असल्याने बॅटरी तंत्रज्ञान, बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ईव्ही देखभाल यांसारख्या कौशल्यांची मागणी वाढली आहे. याशिवाय वाहन डिझाइनसाठी CAD सॉफ्टवेअर, डेटा अॅनालिटिक्स, वाहन डायग्नोस्टिक्स आणि ऑटोमेशनशी संबंधित कौशल्ये आत्मसात केल्यास रोजगाराच्या संधी अधिक वाढू शकतात.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात ऑटोमोबाईल इंजिनिअर, डिझाइन इंजिनिअर, प्रॉडक्शन इंजिनिअर, क्वालिटी कंट्रोल इंजिनिअर, सर्व्हिस इंजिनिअर, वाहन चाचणी तज्ज्ञ, ईव्ही तंत्रज्ञ आणि वर्कशॉप व्यवस्थापक यांसारख्या विविध पदांवर काम करण्याची संधी मिळते. अनुभव आणि कौशल्यांच्या आधारावर या क्षेत्रात आकर्षक वेतनासोबतच पदोन्नतीच्या संधी देखील उपलब्ध असतात.
तंत्रज्ञानातील सातत्याने होणारे बदल आणि वाहन उद्योगाचा विस्तार लक्षात घेता ऑटोमोबाईल क्षेत्र हे पुढील दशकातही रोजगाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे क्षेत्र राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहनांबद्दल आवड असलेल्या आणि तांत्रिक कौशल्य विकसित करण्याची तयारी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हे क्षेत्र करिअरचा उत्तम पर्याय ठरू शकते.
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