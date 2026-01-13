Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बारावीचे हॉल तिकीट उपलब्ध! महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांना दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून फेब्रुवारी–मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या बारावी परीक्षेची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 02:32 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी–मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावी (उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र) परीक्षेची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली हॉल तिकीटे सोमवारपासून ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी या परीक्षेला बसणार असून, हॉल तिकीट वितरणामुळे परीक्षेच्या प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात झाली आहे. राज्य मंडळाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, बारावीची लेखी परीक्षा मंगळवार, १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू होणार असून ती मंगळवार, १८ मार्च २०२६ पर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांतील सर्व विषयांच्या लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. याशिवाय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि सामान्यज्ञान या विषयांच्या ऑनलाइन परीक्षा देखील याच कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहेत.

Kolhapur News : RTE प्रवेशाबाबत शाळांची उदासिनता; शाळा प्रशासन, पालक यांच्यातील वाद विकोपाला

बारावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ही हॉल तिकीटे विद्यार्थ्यांना थेट डाउनलोड करता येणार नसून, संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी अधिकृत संकेतस्थळावरून ती डाउनलोड करून त्यांचे प्रिंटआउट काढणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ही हॉल तिकीटे विद्यार्थ्यांना वितरित करावीत, अशा स्पष्ट सूचना राज्य शिक्षण मंडळाकडून देण्यात आल्या आहेत.

मंडळाने हॉल तिकीटाबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या फोटो असलेल्या प्रवेशपत्रावर संबंधित शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रमुख यांची अधिकृत स्वाक्षरी आणि शिक्का असणे बंधनकारक आहे. स्वाक्षरी आणि शिक्का नसलेले हॉल तिकीट वैध मानले जाणार नाही, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शाळा–महाविद्यालयांनी या प्रक्रियेत कोणतीही चूक होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Education News: कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी राज्यस्तरीय दक्षता समिती, परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी निर्णय

परीक्षेच्या काळात प्रत्येक विद्यार्थ्याने परीक्षाकेंद्रावर जाताना हॉल तिकीट सोबत ठेवणे अनिवार्य असणार आहे. हॉल तिकीट नसल्यास कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्याला परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही मंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपले हॉल तिकीट सुरक्षित ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, परीक्षेच्या तयारीला वेग आला असून विद्यार्थी आणि पालकांमध्येही परीक्षेबाबत उत्सुकता आणि तणावाचे वातावरण आहे. राज्य शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांनी वेळेवर परीक्षाकेंद्रावर हजर राहावे, परीक्षा नियमांचे पालन करावे आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले आहे. बारावीची परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा असल्याने ही परीक्षा शांततापूर्ण आणि सुरळीत पार पडावी, यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असल्याचे मंडळाकडून सांगण्यात आले आहे.

Published On: Jan 13, 2026 | 02:30 PM

