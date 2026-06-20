B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

B.Com Scholarship Schemes 2026: जर तुम्ही वाणिज्य शाखेतून पदवी (B.Com) घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल, पण फी भरण्याच्या चिंतेमुळे काय करावे हे समजत नसेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. सरकारतर्फे अनेक शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात, ज्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळते.
बहुतांश सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांसाठी ‘राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल’ (NSP) द्वारे अर्ज करता येतो. याशिवाय विविध राज्यांनी आपली स्वतंत्र शिष्यवृत्ती पोर्टल्स देखील विकसित केली आहेत.
B.Com च्या विद्यार्थ्यांसाठी “सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स” ही अत्यंत लोकप्रिय योजना आहे. ही योजना १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. याअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना पदवी स्तरावर प्रतिवर्ष १२,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी विद्यार्थ्याने १२ वीच्या परीक्षेत संबंधित बोर्डाच्या अव्वल ८० टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये असणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
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सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकार ‘PM-YASASVI’ आणि ‘पोस्ट मॅट्रिक’ शिष्यवृत्ती योजना चालवते. याचा लाभ प्रामुख्याने इतर मागासवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EBC) आणि विमुक्त, भटक्या व अर्ध-भटक्या जमातींमधील (DNT) विद्यार्थ्यांना मिळतो. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक भत्ता, ट्यूशन फीसाठी आणि पुस्तकांसाठी अतिरिक्त मदत दिली जाते.
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केंद्र सरकारव्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य सरकारही B.Com च्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष योजना राबवते. महाराष्ट्रात महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांना अनेक सवलती दिल्या जातात. काही योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांची संपूर्ण ट्यूशन फी माफ केली जाते, तर काही योजनांमध्ये थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत पाठवली जाते. यासाठी उमेदवाराने मान्यताप्राप्त महाविद्यालयात B.Com साठी प्रवेश घेतलेला असणे आवश्यक आहे.