शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Bcom Scholarship Schemes 2026 Central Sector Mahadbt Registration

B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

Updated On: Jun 20, 2026 | 04:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

B.Com Scholarship: B.Com च्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना सुरू आहेत. प्रतिवर्ष १२,००० रुपयांची मदत आणि फी माफी कशी मिळवायची? पात्रता व नियम वाचा.

B.Com Scholarship

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

B.Com Scholarship Schemes 2026: जर तुम्ही वाणिज्य शाखेतून पदवी (B.Com) घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल, पण फी भरण्याच्या चिंतेमुळे काय करावे हे समजत नसेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. सरकारतर्फे अनेक शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात, ज्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळते.

बहुतांश सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांसाठी ‘राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल’ (NSP) द्वारे अर्ज करता येतो. याशिवाय विविध राज्यांनी आपली स्वतंत्र शिष्यवृत्ती पोर्टल्स देखील विकसित केली आहेत.

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम

B.Com च्या विद्यार्थ्यांसाठी “सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स” ही अत्यंत लोकप्रिय योजना आहे. ही योजना १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. याअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना पदवी स्तरावर प्रतिवर्ष १२,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी विद्यार्थ्याने १२ वीच्या परीक्षेत संबंधित बोर्डाच्या अव्वल ८० टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये असणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

Rahul Gandhi Education: राहुल गांधी किती शिकलेत? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

PM-YASASVI आणि पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकार ‘PM-YASASVI’ आणि ‘पोस्ट मॅट्रिक’ शिष्यवृत्ती योजना चालवते. याचा लाभ प्रामुख्याने इतर मागासवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EBC) आणि विमुक्त, भटक्या व अर्ध-भटक्या जमातींमधील (DNT) विद्यार्थ्यांना मिळतो. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक भत्ता, ट्यूशन फीसाठी आणि पुस्तकांसाठी अतिरिक्त मदत दिली जाते.

NEET UG Re-Exam: नीट फेरपरीक्षेसाठी NTA चा कडक ड्रेस कोड! हिजाब, बुर्का किंवा पगडी घालणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार का?

राज्य सरकारांच्या विशेष योजना

केंद्र सरकारव्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य सरकारही B.Com च्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष योजना राबवते. महाराष्ट्रात महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांना अनेक सवलती दिल्या जातात. काही योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांची संपूर्ण ट्यूशन फी माफ केली जाते, तर काही योजनांमध्ये थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत पाठवली जाते. यासाठी उमेदवाराने मान्यताप्राप्त महाविद्यालयात B.Com साठी प्रवेश घेतलेला असणे आवश्यक आहे.

Web Title: Bcom scholarship schemes 2026 central sector mahadbt registration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 04:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rahul Gandhi Education: राहुल गांधी किती शिकलेत? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…
1

Rahul Gandhi Education: राहुल गांधी किती शिकलेत? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

Maharashtra Education: राज्यातील ४ लाख शिक्षकांना मिळणार गुगलचं ट्रेनिंग! सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना होणार फायदा?
2

Maharashtra Education: राज्यातील ४ लाख शिक्षकांना मिळणार गुगलचं ट्रेनिंग! सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना होणार फायदा?

IIT Bombay मध्ये नवा ट्रेंड! विद्यार्थ्यांनी कॉम्प्युटर सायन्स सोडून ‘या’ शाखेला का दिली पसंती? पहा एका क्लिकवर..
3

IIT Bombay मध्ये नवा ट्रेंड! विद्यार्थ्यांनी कॉम्प्युटर सायन्स सोडून ‘या’ शाखेला का दिली पसंती? पहा एका क्लिकवर..

‘सहानुभूती आहे, पण दिलासा नाही’; फेरपरीक्षेला मनाई, विद्यार्थिनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
4

‘सहानुभूती आहे, पण दिलासा नाही’; फेरपरीक्षेला मनाई, विद्यार्थिनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

Jun 20, 2026 | 04:37 PM
पवनराजे हत्याकांडात निर्दोष मुक्ततेनंतर राणाजगजितसिंह पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘हे राजकीय कारस्थान होते’

पवनराजे हत्याकांडात निर्दोष मुक्ततेनंतर राणाजगजितसिंह पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘हे राजकीय कारस्थान होते’

Jun 20, 2026 | 04:36 PM
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील निकाल धक्कादायक; उच्च न्यायालयात अपील करणार – तानाजी जाधवर

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील निकाल धक्कादायक; उच्च न्यायालयात अपील करणार – तानाजी जाधवर

Jun 20, 2026 | 04:31 PM
Bhiwandi News : अरे बापरे! शोरमा-पिझ्झा खाल्ल्याने १०७ जणांना अन्न विषबाधा; ३६ तासांनंतर नेत्यांची रुग्णालय भेट

Bhiwandi News : अरे बापरे! शोरमा-पिझ्झा खाल्ल्याने १०७ जणांना अन्न विषबाधा; ३६ तासांनंतर नेत्यांची रुग्णालय भेट

Jun 20, 2026 | 04:21 PM
Neeraj Chopra चे दमदार कमबॅक! डायमंड लीगमध्ये चौथ्या स्थानावर; CWG 2026 चे तिकीट पक्के

Neeraj Chopra चे दमदार कमबॅक! डायमंड लीगमध्ये चौथ्या स्थानावर; CWG 2026 चे तिकीट पक्के

Jun 20, 2026 | 04:15 PM
चिमुकल्या फॅनसाठी सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुन्हा बनला ‘पुष्षा’, ‘झुकेगा नही साला’ म्हणत केलं असं काही… पाहा व्हिडीओ

चिमुकल्या फॅनसाठी सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुन्हा बनला ‘पुष्षा’, ‘झुकेगा नही साला’ म्हणत केलं असं काही… पाहा व्हिडीओ

Jun 20, 2026 | 04:13 PM
Success Story : दिवसात स्विगी डिलिव्हरी पार्टनर, रात्री पोलीस परीक्षेची तयारी; खुशबूची प्रेरणादायी कहाणी

Success Story : दिवसात स्विगी डिलिव्हरी पार्टनर, रात्री पोलीस परीक्षेची तयारी; खुशबूची प्रेरणादायी कहाणी

Jun 20, 2026 | 04:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा