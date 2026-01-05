Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Boi Recruitment Update Last Day To Apply For 514 Credit Officer Posts Golden Opportunity For Experienced Candidates

BOI Vacancy: क्रेडिट ऑफिसरच्या 514 पदांसाठी अर्जाची आज शेवटची संधी; अनुभवी उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी

बँक ऑफ इंडियात 514 क्रेडिट ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरू असून अर्जाची अंतिम तारीख 5 जानेवारी 2026 आहे. ही भरती अनुभवी उमेदवारांसाठी असून निवड परीक्षा व मुलाखतीद्वारे होणार आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 12:38 PM
career (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • एकूण 514 पदे: MMGS-II, III आणि SMGS-IV स्तरावर भरती
  • पात्रता: पदवी आवश्यक, CA/MBA/Finance प्रोफेशनल्सना प्राधान्य
  • निवड प्रक्रिया: ऑनलाइन परीक्षा + मुलाखत
बँकिंग क्षेत्रात करिअर करणाऱ्या तरुणांसाठी एक महत्वाची मोठी अपडेट समोर आली आहे. बँक ऑफ इंडिया (BOI) आज ५ जानेवारी २०२६ रोजी ‘क्रेडिट ऑफिसर’ पदासाठी अर्ज प्रक्रिया बंद करणार आहे. या भरतीद्वारे जनरल बँकिंग ऑफिसर (GBO) प्रवाहाअंतर्गत एकूण 514 रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. ही भरती अनुभवी उमेदवारांसाठी आहे.

स्थापना दिनानिमित्त पोलिस रेजिंग डे सप्ताह! आधुनिक शस्त्रसज्जतेचे दर्शन; विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष पोलिसिंगचा अनुभव

पदांची माहिती
एकूण 514 पदे तीन स्तरांवर भरली जाणार आहेत.

  • MMGS-II (मध्यम स्तर): 418 पदे
  • MMGS-III (मध्यम-वरिष्ठ स्तर): 60 पदे
  • SMGS-IV (वरिष्ठ स्तर): 36 पदे
या पदांवर SC, ST, OBC, EWS आणि दिव्यांग उमेदवारांना शासकीय नियमानुसार आरक्षण दिले जाईल.

शैक्षणिक पात्रता काय?

अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी असणे आवश्यक आहे. बँकिंग आणि वित्त विषयात सीए, सीएफए, आयसीडब्ल्यूए किंवा एमबीए सारख्या व्यावसायिक पदवी असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार.

वयोमर्यादा
1 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत—

  • MMGS-II: 25 ते 35 वर्षे
  • MMGS-III: 28 ते 38 वर्षे ( किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. त्यापैकी 2 वर्षे क्रेडिट क्षेत्रात काम केले असावे.
  • SMGS-IV: 30 ते 40 वर्षे
  • आरक्षित प्रवर्गांना वयात सवलत मिळेल.
  • उच्च पदांसाठी 5 ते 8 वर्षांचा अनुभव अपेक्षित आहे.
निवड प्रक्रिया कशी असणार

निवड प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा आणि मुलाखतीवर आधारित असणार आहे. परीक्षेत व्यावसायिक ज्ञान, तर्कशक्ती आणि गणितीय क्षमता तपासली जाईल. त्यानंतर पात्र उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाणार.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आज

या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी इच्छुक उमेदवार बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइट bankofindia.bank.in ला भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची प्रक्रिया २० डिसेंबर २०२५ रोजी सुरू झाली आणि फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख आज ५ जानेवारी २०२६ आहे. शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी उमेदवारांनी त्यांची नोंदणी आणि शुल्क वेळेवर भरावे असा सल्ला देण्यात आला आहे.

BEL Trainee Engineer Recruitment 2026: इंजिनिअरिंग पदवीधरांसाठी 119 पदांची भरती, 9 जानेवारीपर्यंत अर्जाची संधी

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही भरती कोणासाठी आहे?

    Ans: बँकिंग व क्रेडिट क्षेत्रातील अनुभवी उमेदवारांसाठी.

  • Que: अर्जाची अंतिम तारीख कोणती?

    Ans: 5 जानेवारी 2026.

  • Que: निवड कशी केली जाणार आहे?

    Ans: ऑनलाइन परीक्षा आणि त्यानंतर मुलाखत.

Web Title: Boi recruitment update last day to apply for 514 credit officer posts golden opportunity for experienced candidates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 12:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन
1

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू
2

“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला
3

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन
4

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM