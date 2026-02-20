Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शिक्षकांसाठी ‘Microsoft’चे मोठे पाऊल! 2030 पर्यंत 20 लाख भारतीय शिक्षकांना मिळणार AI कौशल्याचे प्रशिक्षण

मायक्रोसॉफ्टने भारतात मायक्रोसॉफ्ट एलिवेट फॉर एजुकेटर्स सुरू करण्याची घोषणा केली.या उपक्रमाचा फायदा २००,००० पेक्षा जास्त शाळांमधील शिक्षकांपर्यंत पोहोचतील आणि २५,००० पेक्षा जास्त संस्थांमध्ये एआयसाठी सज्जता निर्माण होईल.

Updated On: Feb 20, 2026 | 07:42 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतातील शिक्षकांसाठी Microsoft चे महत्वाचे पाऊल
  • २०३० पर्यंत देशातील २० लाख शिक्षकांना एआय कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट
  • २ लाखांहून अधिक शाळा व शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट
Microsoft ने भारतात ‘मायक्रोसॉफ्ट एलिव्हेट फॉर एज्युकेटर्स’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची घोषणा केली आहे. २०३० पर्यंत देशातील २० लाख शिक्षकांना एआय कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे आणि २ लाखांहून अधिक शाळा व शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहोचण्याचे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. हा कार्यक्रम आशियात सुरू करणारा भारत हा पहिला देश ठरला आहे.

हा उपक्रम भारतातील २ कोटी लोकांना एआय कौशल्यांनी सुसज्ज करण्याच्या मायक्रोसॉफ्टच्या व्यापक वचनबद्धतेचा भाग आहे. सुमारे २० कोटी विद्यार्थी आणि १ कोटी शिक्षक असलेल्या भारतात एआय शिक्षणाचा हा बदल जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

सीएम श्री शाळांपासून सुरुवात

या उपक्रमाची घोषणा नवी दिल्लीतील सीएम श्री शाळेत करण्यात आली. राजधानीतील सर्व ७५ सीएम श्री शाळांमध्ये हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.

एआय साक्षरता आणि जबाबदार तंत्रज्ञानावर भर

‘एलिव्हेट फॉर एज्युकेटर्स’ची रचना एआय साक्षरता, संगणकीय विचारसरणी आणि जबाबदार तंत्रज्ञान वापर यांना दैनंदिन शिक्षण प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यासाठी करण्यात आली आहे.

मायक्रोसॉफ्टचे उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष Brad Smith म्हणाले की, “एआय शिक्षणाचा भाग होत असताना मानवी निर्णयक्षमतेला बळ मिळावे आणि शिक्षक-विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

मायक्रोसॉफ्ट इंडिया आणि दक्षिण आशियाचे अध्यक्ष Puneet Chandok यांनी सांगितले की, “भारताच्या एआय-फर्स्ट भविष्यासाठी शिक्षक हेच मुख्य शिल्पकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक आहे.”

भागीदारी आणि धोरणात्मक पाठबळ

हा कार्यक्रम खालील राष्ट्रीय संस्थांच्या भागीदारीत राबवला जाणार आहे:

  • Central Board of Secondary Education (CBSE)
  • National Council of Educational Research and Training (NCERT)
  • All India Council for Technical Education (AICTE)
  • National Council for Vocational Education and Training (NCVET)
  • Directorate General of Training (DGT)
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण National Education Policy 2020 (NEP 2020) अंतर्गत इयत्ता तिसरीपासून एआय आणि संगणकीय विचार अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यास या उपक्रमातून गती मिळणार आहे. तसेच 25000 संस्थांमध्ये एआय ॲम्बेसेडर, शिक्षक अकादमी, एआय उत्पादकता प्रयोगशाळा आणि उत्कृष्टता केंद्रे उभारण्यात मदत केली जाईल. हा उपक्रम DIKSHA आणि स्किल इंडिया डिजिटल हबसारख्या राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण मंचांशी सुसंगत असेल.

Published On: Feb 20, 2026 | 07:42 PM

