शिक्षकांसाठी ‘Microsoft’चे मोठे पाऊल! 2030 पर्यंत 20 लाख भारतीय शिक्षकांना मिळणार AI कौशल्याचे प्रशिक्षण

हा उपक्रम भारतातील २ कोटी लोकांना एआय कौशल्यांनी सुसज्ज करण्याच्या मायक्रोसॉफ्टच्या व्यापक वचनबद्धतेचा भाग आहे. सुमारे २० कोटी विद्यार्थी आणि १ कोटी शिक्षक असलेल्या भारतात एआय शिक्षणाचा हा बदल जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
या उपक्रमाची घोषणा नवी दिल्लीतील सीएम श्री शाळेत करण्यात आली. राजधानीतील सर्व ७५ सीएम श्री शाळांमध्ये हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
‘एलिव्हेट फॉर एज्युकेटर्स’ची रचना एआय साक्षरता, संगणकीय विचारसरणी आणि जबाबदार तंत्रज्ञान वापर यांना दैनंदिन शिक्षण प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
मायक्रोसॉफ्टचे उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष Brad Smith म्हणाले की, “एआय शिक्षणाचा भाग होत असताना मानवी निर्णयक्षमतेला बळ मिळावे आणि शिक्षक-विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
मायक्रोसॉफ्ट इंडिया आणि दक्षिण आशियाचे अध्यक्ष Puneet Chandok यांनी सांगितले की, “भारताच्या एआय-फर्स्ट भविष्यासाठी शिक्षक हेच मुख्य शिल्पकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक आहे.”
हा कार्यक्रम खालील राष्ट्रीय संस्थांच्या भागीदारीत राबवला जाणार आहे:
