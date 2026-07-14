मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Govt Jobs Avnl Recruitment 2026 Junior Technician Manager Posts Apply Online

Govt Jobs: संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सरकारी नोकरीची संधी! आयटीआय उत्तीर्ण ते इंजिनिअर्स पदांसाठी भरती सुरू; पाहा पात्रता

Updated On: Jul 14, 2026 | 10:50 AM IST
जाहिरात
सारांश

Govt Jobs for Engineers 2026: आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) मध्ये ज्युनिअर टेक्निशियन, मॅनेजर आणि इतर विविध पदांसाठी १२१३ जागांची भरती जाहीर झाली आहे. पात्रता, वयोमर्यादा आणि अर्ज प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती वाचा.

avani

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Govt Jobs for Engineers 2026: आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेडने (AVNL) वर्ष २०२६ साठी मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण १२१३ पदांवर पात्र उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, या भरतीमध्ये आयटीआय (ITI) उत्तीर्ण तरुणांपासून ते इंजिनिअर्स, चार्टर्ड अकाउंटंट (CA), मानवी संसाधन (HR), मार्केटिंग आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रातील अनुभवी व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत.

या भरतीअंतर्गत सर्वाधिक १००५ जागा ज्युनिअर टेक्निशियन पदासाठी काढण्यात आल्या आहेत. याशिवाय २०८ जागा ज्युनिअर मॅनेजर, असिस्टंट मॅनेजर, डेप्युटी मॅनेजर, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सल्लागार आणि अतिरिक्त महाव्यवस्थापक यांसारख्या कार्यकारी श्रेणीतील पदांसाठी आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार ११ जुलै ते २५ जुलै २०२६ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

‘या’ ट्रेड्समध्ये सर्वाधिक भरती

तांत्रिक पदांचा विचार केल्यास, फिटर (जनरल) साठी सर्वाधिक ४०० जागा उपलब्ध आहेत. यानंतर मशिनिस्टसाठी २१६ जागा, इलेक्ट्रिशियनसाठी ८४ जागा, इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकसाठी ६९ जागा, रॉ मटेरियल मॅनेजमेंट (OMHE) साठी ६६ जागा आणि वेल्डरसाठी ५५ जागा भरल्या जातील. याशिवाय फाउंड्रीमन, क्वालिटी अशुरन्स, पेंटर, इलेक्ट्रोप्लेटर, मेकॅनिक मशीन टूल मेंटेनन्स आणि इतर ट्रेड्समध्येही भरती केली जाणार आहे.

कार्यकारी श्रेणीमध्ये सर्वाधिक ९२ जागा ज्युनिअर मॅनेजर (मेकॅनिकल) च्या आहेत. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मानवी संसाधन (HR), मेटलर्जी, राजभाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान, मार्केटिंग, कंपनी सेक्रेटरी, जनसंपर्क, सायबर सुरक्षा आणि बौद्धिक संपदा यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही नियुक्त्या केल्या जातील.

देशभरातील युनिट्समध्ये मिळणार पोस्टिंग

निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती AVNL च्या विविध युनिट्समध्ये केली जाईल. यामध्ये चेन्नईतील आवडी येथील HVF, जबलपूरचे OFMK, मेडकचे MTPF, अंबरनाथचे EFA यांसह देशातील इतर केंद्रांचा समावेश आहे. या सर्व नियुक्त्या फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंटच्या (Fixed Term Employment) तत्त्वावर केल्या जातील.

कोणत्या पदासाठी काय आहे पात्रता?

ज्युनिअर टेक्निशियन: संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय (NTC/NAC) प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.

मॅनेजर पदांसाठी: ज्युनिअर मॅनेजर, असिस्टंट मॅनेजर आणि डेप्युटी मॅनेजर यांसारख्या पदांसाठी संबंधित विषयात BE/BTech किंवा इतर विहित पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे.

इतर व्यावसायिक पदे: मानवी संसाधन (HR), वित्त, मार्केटिंग, राजभाषा, कंपनी सेक्रेटरी आणि जनसंपर्क यांसारख्या पदांसाठी संबंधित विषयात पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे.

सल्लागार (वित्त आणि ऑडिट): उमेदवार चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) असावा आणि त्याला किमान १० वर्षांचा अनुभव असावा.

अतिरिक्त महाव्यवस्थापक (बिझनेस डेव्हलपमेंट): सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी आणि १५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

Study Tips to Focus: अभ्यास करताना मन विचलित होतेय? मग ‘या’ ५ सोप्या पद्धतींचा नक्की वापर करा..

वयोमर्यादा आणि अर्ज शुल्क

वयोमर्यादा: ज्युनिअर टेक्निशियनपासून ते डेप्युटी मॅनेजरपर्यंतच्या पदांसाठी कमाल वय ३० वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयात सवलत दिली जाईल. वरिष्ठ व्यवस्थापक, उपमहाव्यवस्थापक, अतिरिक्त महाव्यवस्थापक आणि सल्लागार पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षे आहे.

अर्ज शुल्क: सामान्य, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. तर एससी, एसटी, दिव्यांग, माजी सैनिक आणि महिला उमेदवारांकडून कोणतेही अर्ज शुल्क घेतले जाणार नाही.

NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी पुनर्परीक्षेची ओएमआर (OMR) शीट जाहीर! ‘या’ तारखेला लागणार अंतिम निकाल!

ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?

अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी AVNL च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ‘करिअर’ (Career) सेक्शनमध्ये नोंदणी करावी. त्यानंतर मोबाईल आणि ईमेलवर मिळालेल्या ओटीपीद्वारे पडताळणी करून लॉगिन करावे. अर्ज फॉर्ममध्ये विचारलेली माहिती भरल्यानंतर फोटो, स्वाक्षरी आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. अंतिम टप्प्यात अर्ज शुल्क ऑनलाईन भरून फॉर्म सबमिट करावा.

Web Title: Govt jobs avnl recruitment 2026 junior technician manager posts apply online

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 10:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Goverment Recruitment 2026: कोणत्याही परीक्षेविना सरकारी संस्थेत करिअर सुरू करा! एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियामध्ये ‘असा’ अर्ज करा
1

Goverment Recruitment 2026: कोणत्याही परीक्षेविना सरकारी संस्थेत करिअर सुरू करा! एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियामध्ये ‘असा’ अर्ज करा

ONGC Recruitment 2026: ओएनजीसीमध्ये इंजिनिअर्ससाठी सुवर्णसंधी! दरमहा मिळणार ७० हजारांपेक्षा जास्त पगार
2

ONGC Recruitment 2026: ओएनजीसीमध्ये इंजिनिअर्ससाठी सुवर्णसंधी! दरमहा मिळणार ७० हजारांपेक्षा जास्त पगार

Dubai Job: दुबईत नोकरीचे स्वप्न पाहताय; ‘या’ क्षेत्रांमध्ये आहेत सर्वाधिक संधी आणि बंपर पगार
3

Dubai Job: दुबईत नोकरीचे स्वप्न पाहताय; ‘या’ क्षेत्रांमध्ये आहेत सर्वाधिक संधी आणि बंपर पगार

Architect vs Civil Engineer: आर्किटेक्ट की सिव्हिल इंजिनिअर, कोणाचे काम काय? जाणून घ्या यांच्यातील फरक, कोर्सेस आणि पगार
4

Architect vs Civil Engineer: आर्किटेक्ट की सिव्हिल इंजिनिअर, कोणाचे काम काय? जाणून घ्या यांच्यातील फरक, कोर्सेस आणि पगार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Govt Jobs: संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सरकारी नोकरीची संधी! आयटीआय उत्तीर्ण ते इंजिनिअर्स पदांसाठी भरती सुरू; पाहा पात्रता

Govt Jobs: संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सरकारी नोकरीची संधी! आयटीआय उत्तीर्ण ते इंजिनिअर्स पदांसाठी भरती सुरू; पाहा पात्रता

Jul 14, 2026 | 10:50 AM
Baramati News: विकासाचा विठ्ठल आमचा?; कवी विनोद खटकेंच्या कवितेने महाराष्ट्र हेलावला

Baramati News: विकासाचा विठ्ठल आमचा?; कवी विनोद खटकेंच्या कवितेने महाराष्ट्र हेलावला

Jul 14, 2026 | 10:48 AM
BLO कामावरून शिक्षक संतप्त; ‘पूर्णवेळ कार्यमुक्त करा, FIRच्या धमक्या बंद करा’

BLO कामावरून शिक्षक संतप्त; ‘पूर्णवेळ कार्यमुक्त करा, FIRच्या धमक्या बंद करा’

Jul 14, 2026 | 10:31 AM
Moshi Building Collapse: मोशी इमारत दुर्घटने प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणार?

Moshi Building Collapse: मोशी इमारत दुर्घटने प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणार?

Jul 14, 2026 | 10:31 AM
कांदा-लसूणचा वापर न करता अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवा लाल भोपळ्याचे चविष्ट भरीत, पचनासाठी अतिशय हलका पदार्थ

कांदा-लसूणचा वापर न करता अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवा लाल भोपळ्याचे चविष्ट भरीत, पचनासाठी अतिशय हलका पदार्थ

Jul 14, 2026 | 10:30 AM
NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी पुनर्परीक्षेची ओएमआर (OMR) शीट जाहीर! ‘या’ तारखेला लागणार अंतिम निकाल!

NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी पुनर्परीक्षेची ओएमआर (OMR) शीट जाहीर! ‘या’ तारखेला लागणार अंतिम निकाल!

Jul 14, 2026 | 10:22 AM
७ वर्षांनंतर बॉलिवूडच्या ‘हिरो नंबर १’ची मोठ्या पडद्यावर दमदार एन्ट्री; गोविंदाच्या नव्या सिनेमाची घोषणा

७ वर्षांनंतर बॉलिवूडच्या ‘हिरो नंबर १’ची मोठ्या पडद्यावर दमदार एन्ट्री; गोविंदाच्या नव्या सिनेमाची घोषणा

Jul 14, 2026 | 10:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा