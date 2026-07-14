Govt Jobs: संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सरकारी नोकरीची संधी! आयटीआय उत्तीर्ण ते इंजिनिअर्स पदांसाठी भरती सुरू; पाहा पात्रता

Govt Jobs for Engineers 2026: आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेडने (AVNL) वर्ष २०२६ साठी मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण १२१३ पदांवर पात्र उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, या भरतीमध्ये आयटीआय (ITI) उत्तीर्ण तरुणांपासून ते इंजिनिअर्स, चार्टर्ड अकाउंटंट (CA), मानवी संसाधन (HR), मार्केटिंग आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रातील अनुभवी व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत.
या भरतीअंतर्गत सर्वाधिक १००५ जागा ज्युनिअर टेक्निशियन पदासाठी काढण्यात आल्या आहेत. याशिवाय २०८ जागा ज्युनिअर मॅनेजर, असिस्टंट मॅनेजर, डेप्युटी मॅनेजर, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सल्लागार आणि अतिरिक्त महाव्यवस्थापक यांसारख्या कार्यकारी श्रेणीतील पदांसाठी आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार ११ जुलै ते २५ जुलै २०२६ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
तांत्रिक पदांचा विचार केल्यास, फिटर (जनरल) साठी सर्वाधिक ४०० जागा उपलब्ध आहेत. यानंतर मशिनिस्टसाठी २१६ जागा, इलेक्ट्रिशियनसाठी ८४ जागा, इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकसाठी ६९ जागा, रॉ मटेरियल मॅनेजमेंट (OMHE) साठी ६६ जागा आणि वेल्डरसाठी ५५ जागा भरल्या जातील. याशिवाय फाउंड्रीमन, क्वालिटी अशुरन्स, पेंटर, इलेक्ट्रोप्लेटर, मेकॅनिक मशीन टूल मेंटेनन्स आणि इतर ट्रेड्समध्येही भरती केली जाणार आहे.
कार्यकारी श्रेणीमध्ये सर्वाधिक ९२ जागा ज्युनिअर मॅनेजर (मेकॅनिकल) च्या आहेत. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मानवी संसाधन (HR), मेटलर्जी, राजभाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान, मार्केटिंग, कंपनी सेक्रेटरी, जनसंपर्क, सायबर सुरक्षा आणि बौद्धिक संपदा यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही नियुक्त्या केल्या जातील.
निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती AVNL च्या विविध युनिट्समध्ये केली जाईल. यामध्ये चेन्नईतील आवडी येथील HVF, जबलपूरचे OFMK, मेडकचे MTPF, अंबरनाथचे EFA यांसह देशातील इतर केंद्रांचा समावेश आहे. या सर्व नियुक्त्या फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंटच्या (Fixed Term Employment) तत्त्वावर केल्या जातील.
ज्युनिअर टेक्निशियन: संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय (NTC/NAC) प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.
मॅनेजर पदांसाठी: ज्युनिअर मॅनेजर, असिस्टंट मॅनेजर आणि डेप्युटी मॅनेजर यांसारख्या पदांसाठी संबंधित विषयात BE/BTech किंवा इतर विहित पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे.
इतर व्यावसायिक पदे: मानवी संसाधन (HR), वित्त, मार्केटिंग, राजभाषा, कंपनी सेक्रेटरी आणि जनसंपर्क यांसारख्या पदांसाठी संबंधित विषयात पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे.
सल्लागार (वित्त आणि ऑडिट): उमेदवार चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) असावा आणि त्याला किमान १० वर्षांचा अनुभव असावा.
अतिरिक्त महाव्यवस्थापक (बिझनेस डेव्हलपमेंट): सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी आणि १५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
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वयोमर्यादा: ज्युनिअर टेक्निशियनपासून ते डेप्युटी मॅनेजरपर्यंतच्या पदांसाठी कमाल वय ३० वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयात सवलत दिली जाईल. वरिष्ठ व्यवस्थापक, उपमहाव्यवस्थापक, अतिरिक्त महाव्यवस्थापक आणि सल्लागार पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षे आहे.
अर्ज शुल्क: सामान्य, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. तर एससी, एसटी, दिव्यांग, माजी सैनिक आणि महिला उमेदवारांकडून कोणतेही अर्ज शुल्क घेतले जाणार नाही.
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अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी AVNL च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ‘करिअर’ (Career) सेक्शनमध्ये नोंदणी करावी. त्यानंतर मोबाईल आणि ईमेलवर मिळालेल्या ओटीपीद्वारे पडताळणी करून लॉगिन करावे. अर्ज फॉर्ममध्ये विचारलेली माहिती भरल्यानंतर फोटो, स्वाक्षरी आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. अंतिम टप्प्यात अर्ज शुल्क ऑनलाईन भरून फॉर्म सबमिट करावा.