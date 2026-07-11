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CLAT Exam 2027: वकील किंवा कॉर्पोरेट लॉयर व्हायचंय? जाणून घ्या क्लॅट परीक्षा आणि देशातील टॉप-५ नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीज

Updated On: Jul 11, 2026 | 05:54 PM IST
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सारांश

CLAT Exam 2027: कॉर्पोरेट लॉ आणि लिटिगेशन क्षेत्रात कोणत्या महाविद्यालयांची सर्वाधिक प्रतिष्ठा आहे? जाणून घ्या, २६ नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीजमधील ५ वर्षांच्या इंटिग्रेटेड एलएलबी प्रवेशाशी संबंधित या महत्त्वाच्या अहवालाचा संपूर्ण आढावा...

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

CLAT Exam 2027: जर तुमचे ध्येय वकील, कॉर्पोरेट लॉयर, जज, लीगल कन्सल्टंट बनणे किंवा सिव्हिल सर्व्हिसेस (नागरी सेवा) यांसारख्या कायदेशीर क्षेत्रात करिअर करणे असेल, तर ‘क्लॅट’ (CLAT) परीक्षा देणे हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो. याद्वारे देशातील टॉप नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीजमध्ये प्रवेश मिळतो. ‘एनलयू’मधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट कंपन्या, बँका आणि इतर संस्थांमध्ये आकर्षक नोकरीच्या संधी मिळतात. चला तर मग जाणून घेऊया की क्लॅट स्कोरच्या आधारे कोणकोणती लॉ कॉलेजेस आणि युनिव्हर्सिटीज एलएलबी (LLB) कोर्ससाठी प्रवेश देतात.

क्लॅट म्हणजेच ‘कॉमन लॉ ॲडमिशन टेस्ट’ (CLAT) चे आयोजन नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीजच्या (NLUs) कन्सोर्टियमद्वारे पेन आणि पेपर मोडमध्ये (ऑफलाईन) केले जाते. या परीक्षेच्या माध्यमातून देशातील २६ नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीज प्रवेश देतात. क्लॅट २०२७ साठीची अर्ज प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यांत सुरू होईल.

CLAT स्कोर स्वीकारणारी देशातील टॉप-५ लॉ कॉलेजेस/युनिव्हर्सिटीज:

देशातील २६ नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीज क्लॅट स्कोरच्या आधारे ५ वर्षांच्या इंटिग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राममध्ये प्रवेश देतात. त्यापैकी अव्वल ५ लॉ कॉलेजेस पुढीलप्रमाणे आहेत:

१. नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी (NLSIU), बेंगळुरू:

ही देशातील पहिल्या क्रमांकाची लॉ युनिव्हर्सिटी आहे. एनआयआरएफ (NIRF) रँकिंग २०२५ च्या लॉ कॅटेगरीमध्ये या युनिव्हर्सिटीने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. येथील सर्वोत्तम फॅकल्टी, संशोधनाच्या संधी, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट, इंटर्नशिप आणि एक्स्चेंज प्रोग्राम्समुळे ही युनिव्हर्सिटी सर्वोत्तम मानली जाते.

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२. नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च, हैदराबाद:

एनआयआरएफ रँकिंग २०२५ च्या लॉ कॅटेगरीमध्ये ही युनिव्हर्सिटी तिसऱ्या स्थानावर आहे. येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंज आणि पार्टनरशिपच्या संधी मिळतात. यामध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी क्लॅट परीक्षेत अतिशय चांगला रँक मिळवावा लागतो. सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांना टॉप रँक्समध्ये स्थान मिळवणे आवश्यक असते.

३. पश्चिम बंगाल नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ज्युरिडिकल सायन्सेस, कोलकाता:

एनआयआरएफ रँकिंग २०२५ च्या लॉ कॅटेगरीमध्ये या युनिव्हर्सिटीचा चौथा रँक आहे. म्हणजेच ही देशातील टॉप-५ लॉ युनिव्हर्सिटीजपैकी एक आहे. कॉर्पोरेट लॉ आणि लिटिगेशन (खटलेबाजी) या दोन्ही क्षेत्रांत या युनिव्हर्सिटीची मोठी प्रतिष्ठा आहे. येथे प्रवेशासाठी क्लॅट परीक्षेत खूप चांगल्या ‘ऑल इंडिया रँक’ची (AIR) गरज असते. सामान्य प्रवर्गासाठी ही देशातील सर्वात कठीण प्रवेश प्रक्रियेपैकी एक मानली जाते.

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४. गुजरात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी , गांधीनगर:

ही देखील देशातील प्रमुख लॉ युनिव्हर्सिटीजपैकी एक आहे. एनआयआरएफ रँकिंग २०२५ च्या लॉ कॅटेगरीमध्ये या युनिव्हर्सिटीचा पाचवा रँक आहे. कॉर्पोरेट लॉ, संवैधानिक कायदा आणि बौद्धिक संपदा कायदा यांसारख्या क्षेत्रांत या युनिव्हर्सिटीची मजबूत शैक्षणिक प्रतिष्ठा आहे.

५. नॅशनल लॉ इन्स्टिट्यूट युनिव्हर्सिटी, भोपाळ:

भोपाळची ही युनिव्हर्सिटी भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीजपैकी (NLUs) एक आहे. याची स्थापना १९९७ मध्ये झाली असून प्रदीर्घ काळापासून देशातील टॉप-१० लॉ युनिव्हर्सिटीजमध्ये याची गणना केली जाते. एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये याचा २७ वा क्रमांक लागतो.

Web Title: Clat exam top national law universities nlus admission integrated llb course

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Published On: Jul 11, 2026 | 05:54 PM

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