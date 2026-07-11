हवाई प्रवाशांचा जीव धोक्यात! सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने IndiGo ला लागली मोठी फटकार; किती भरावा लागला दंड?

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डीसीजीएच्या तपासात असे आढळून आले आहे की, स्थापित सुरक्षा कार्यपद्धतींचे पालन केले गेले नाही. या कारवाईमुळे प्रवासी सुरक्षेबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. पण डीसीजीएने अद्याप या प्रकरणात दंड आकारलेला नाही, परंतु नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा इशारा दिला आहे आणि विमान कंपनीकडून कारवाई अहवाल मागवला आहे.
DCGA ने केलेल्या तपासणीत इंडिगोच्या अभियांत्रिकी, साठवणूक आणि धोकादायक वस्तू हाताळणी प्रक्रियेत त्रुटी आढळून आल्या. या तपासणीत असे उघड झाले की, काही प्रकरणांमध्ये धोकादायक वस्तू हाताळण्यासाठीचे नियम आणि प्रमाणित कार्यपद्धतींचे पूर्णपणे पालन केले गेले नव्हते. एअरलाइनने धोकादायक वस्तूंच्या एका खेपाशी संबंधित घटनेचाही उल्लेख केला. यानंतर, डीजीसीएने सुरक्षा नियमांवर कठोर भूमिका घेतली आणि इंडिगोला सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.
१. जुलै २०२६
DCGA ला एका विशेष ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की, इंडिगोने धोकादायक वस्तू हाताळण्याशी संबंधित काही सुरक्षा नियम आणि एसओपींचे पूर्णपणे पालन केले नव्हते. यानंतर, एअरलाइनला एक चेतावणी पत्र जारी करण्यात आले आणि एका महिन्याच्या आत सुधारणांवर अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. या प्रकरणात कोणताही दंड आकारण्यात आला नाही, केवळ चेतावणी देण्यात आली.
२. जानेवारी २०२६
डिसेंबर २०२५ मध्ये हजारो उड्डाणे रद्द केल्याबद्दल आणि त्यांना विलंब झाल्याबद्दल DCGA ने इंडिगोवर २२.२० कोटी रुपयांचा विक्रमी दंड लावला. तपासणीत कार्यान्वयन नियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन आणि नियामक तयारीमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी डीसीजीएने एअरलाइनकडून ५० कोटी रुपयांच्या बँक गॅरंटीची मागणीही केली.
३. ऑक्टोबर २०२५
पायलट प्रशिक्षणातील त्रुटी आणि ‘कॅटेगरी सी’ विमानतळ कार्यान्वयनाच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल DCGA ने इंडिगोवर २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. एअरलाइनने नंतर सांगितले की ती या आदेशाला आव्हान देईल.
४. डिसेंबर २०२५
उड्डाणे रद्द होण्याच्या संकटकाळात, DCGA ने इंडिगोच्या सीईओसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. इतकेच नव्हे तर, एअरलाइनच्या उड्डाणांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आले, विमानतळांवर आणि कार्यान्वयन नियंत्रण केंद्रांवर अधिकारी तैनात करण्यात आले आणि कंपनीकडून नियमित अहवाल मागवण्यात आले. ही कारवाई नंतर २२.२० कोटी रुपयांच्या दंडाचा आधार बनली.
विमान वाहतूक क्षेत्रात सुरक्षा नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. विशेषतः धोकादायक वस्तूंच्या बाबतीत, वस्तूंची योग्य ओळख, पॅकेजिंग आणि वाहतूक यामधील अगदी किरकोळ निष्काळजीपणा देखील मोठा धोका निर्माण करू शकतो. प्रवासी सुरक्षा नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी DCGA विमान कंपन्यांवर सतत देखरेख ठेवते. इंडिगोला दिलेला इशारा याच देखरेखीचा एक भाग आहे.
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