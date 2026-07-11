शनिवार, 11 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune Ambegaon Landslide Prone 5 Villages Rehabilitation Dilip Walse Patil Visit Heavy Rain Damage

Ambegaon Landslide: आंबेगावातील दरडग्रस्त ५ गावांचे पुनर्वसन करणार; दिलीप वळसे पाटलांची मोठी ग्वाही

Updated On: Jul 11, 2026 | 05:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

Ambegaon Landslide Rehabilitation: प्रशासनाकडून नुकसानग्रस्त भागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दरडीमुळे बंद झालेले रस्ते तातडीने वाहतुकीसाठी खुले करावेत तसेच भातशेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना शासनाची मदत मिळवून द्यावी,

Ambegaon Landslide Rehabilitation, Dilip Walse Patil Pune

Ambegaon Landslide: आंबेगावातील दरडग्रस्त ५ गावांचे पुनर्वसन करणार; दिलीप वळसे पाटलांची मोठी ग्वाही

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

Pune Rain Updates :  आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी पट्ट्यात सलग सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भीमाशंकर, आहुपे आणि पाटण खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी डोंगरकडे कोसळून दरडी पडल्याने प्रमुख रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले असून, काही दुर्गम गावांचा संपर्क तुटला आहे. भातशेतीचेही मोठे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे माजी गृहमंत्री तथा माजी सहकारमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांनी अतिवृष्टीग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून ग्रामस्थांना धीर दिला.

वळसे पाटील यांनी उगलेवाडी, गोहे बुद्रुक, गोहे खुर्द, माळीण, पसारवाडी, आंबडे, पोखरी येथील बेंढारवाडी, जांभोरी तसेच काळवाडी क्रमांक १ व २ या दरडप्रवण भागांना भेट देत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. त्यांनी भूस्खलनग्रस्त ठिकाणे, कोसळलेल्या दरडी, तुटलेले रस्ते तसेच पाण्याखाली गेलेल्या भातशेतीची पाहणी करून शेतकरी व ग्रामस्थांशी संवाद साधला.

देवेंद्र फडणवीसांनी दिल्लीत जावं, राज्याची धुरा एकनाथ शिंदेंकडे सोपवा; बच्चू कडूंचं वक्तव्य

यावेळी जिल्हा परिषद सदस्या शिला लोहकरे, ज्येष्ठ सदस्य संजय गवारी, उपसभापती ज्योती पारधी, माजी सभापती प्रकाश घोलप, माजी उपसभापती नंदकुमार सोनावले, सुभाष तळपे, तहसीलदार राहुल सारंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सूर्यकांत कुंभार, घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर पवार तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रशासनाकडून नुकसानग्रस्त भागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दरडीमुळे बंद झालेले रस्ते तातडीने वाहतुकीसाठी खुले करावेत तसेच भातशेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना शासनाची मदत मिळवून द्यावी, अशा सूचना वळसे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

पाच दरडग्रस्त गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन

यावेळी बोलताना दिलीपराव वळसे पाटील म्हणाले, “आंबेगाव तालुक्यात माळीणप्रमाणे अतिधोकादायक स्थितीत असलेली पाच गावे आहेत. या गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाला शासन सर्वोच्च प्राधान्य देईल. नुकसानग्रस्तांना आवश्यक ती मदत तातडीने मिळावी, यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाशी संपर्कात राहावे.”

Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफी का लांबली? केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ डेटामुळे प्रक्रिया रखडली

शेतकऱ्यांकडून मदतीची अपेक्षा

अतिवृष्टीमुळे भातशेतीचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगताना आदिवासी शेतकरी भागु धोंडु भोकटे म्हणाले, “यंदाच्या मुसळधार पावसाने भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी बांध फुटून भाताची रोपे वाहून गेली असून रस्तेही बंद झाले आहेत. शासनाने नुकसानभरपाई देऊन रस्ते तातडीने सुरू करावेत. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळेल.”अतिवृष्टीमुळे पश्चिम आदिवासी भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, प्रशासनाने युद्धपातळीवर मदतकार्य सुरू केले आहे. दरडग्रस्त भागातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह शेतीच्या नुकसानीची भरपाई आणि रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

 

 

Web Title: Pune ambegaon landslide prone 5 villages rehabilitation dilip walse patil visit heavy rain damage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 11, 2026 | 05:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News: माऊलींसाठी ‘वरुणराजा’ची विश्रांती! वारकऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा; उद्यापासून तापमानात…
1

Pune News: माऊलींसाठी ‘वरुणराजा’ची विश्रांती! वारकऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा; उद्यापासून तापमानात…

Maharashtra Rain Alert: घाटमाथ्यावर पावसाचे ‘रौद्ररूप’; तर पुणे शहरात…, हवामान विभागाचा अलर्ट काय?
2

Maharashtra Rain Alert: घाटमाथ्यावर पावसाचे ‘रौद्ररूप’; तर पुणे शहरात…, हवामान विभागाचा अलर्ट काय?

Jawali Landslide News: जावळी तालुक्यातील सायघरमध्ये घरावर कोसळली दरड! धनावडे कुटुंबाचे सुरक्षित स्थलांतर, मोठी जीवितहानी टळली
3

Jawali Landslide News: जावळी तालुक्यातील सायघरमध्ये घरावर कोसळली दरड! धनावडे कुटुंबाचे सुरक्षित स्थलांतर, मोठी जीवितहानी टळली

पुणेकरांवर भीषण संकट! Khadakwasla धरणातून मुठा नदीत तब्बल ‘इतक्या’ हजार…; पावसाचा जोर कायम
4

पुणेकरांवर भीषण संकट! Khadakwasla धरणातून मुठा नदीत तब्बल ‘इतक्या’ हजार…; पावसाचा जोर कायम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोकांचे पैसे बुडवले अन् स्वतः स्वित्झर्लंडच्या बर्फात हनीमून… हैदराबादच्या जोडप्याचा कारनामा ऐकून थक्क व्हाल!

लोकांचे पैसे बुडवले अन् स्वतः स्वित्झर्लंडच्या बर्फात हनीमून… हैदराबादच्या जोडप्याचा कारनामा ऐकून थक्क व्हाल!

Jul 11, 2026 | 06:50 PM
इथेनॉल पेट्रोल मध्ये चालतं, मग डिझेल मध्ये का नाही? हे आहे कारण! समजून घ्या एका क्लिकवर

इथेनॉल पेट्रोल मध्ये चालतं, मग डिझेल मध्ये का नाही? हे आहे कारण! समजून घ्या एका क्लिकवर

Jul 11, 2026 | 06:49 PM
IND Vs ENG Live: श्रेयस अय्यरसमोर अडचणींचा डोंगर असतानाच टॉसला विलंब; मात्र कारण काय?

IND Vs ENG Live: श्रेयस अय्यरसमोर अडचणींचा डोंगर असतानाच टॉसला विलंब; मात्र कारण काय?

Jul 11, 2026 | 06:45 PM
Diabetes: डायबिटीजच्या रुग्णांसाठी कोरफडीचा ज्यूस कसा ठरतो लाभदायक? जाणून घ्या आरोग्यदायी फायदे

Diabetes: डायबिटीजच्या रुग्णांसाठी कोरफडीचा ज्यूस कसा ठरतो लाभदायक? जाणून घ्या आरोग्यदायी फायदे

Jul 11, 2026 | 06:40 PM
Iran Nuclear: 14-कलमी शांतता कराराच्या चिंधड्या उडवत इराणचे अणु ठिकाणांवर गुप्त मिशन; सॅटेलाइट इमेजेसने सत्य आले समोर

Iran Nuclear: 14-कलमी शांतता कराराच्या चिंधड्या उडवत इराणचे अणु ठिकाणांवर गुप्त मिशन; सॅटेलाइट इमेजेसने सत्य आले समोर

Jul 11, 2026 | 06:30 PM
‘MPSC भरती घोटाळा व्यापमपेक्षाही मोठा’; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सरकारवर गंभीर आरोप, ऑनलाइन परीक्षा रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

‘MPSC भरती घोटाळा व्यापमपेक्षाही मोठा’; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सरकारवर गंभीर आरोप, ऑनलाइन परीक्षा रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

Jul 11, 2026 | 06:30 PM
खराब वस्तू,सडलेली अंडी, मुदत संपलेल्या… ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर FSSAI ची Swiggy Instamart ला नोटीस

खराब वस्तू,सडलेली अंडी, मुदत संपलेल्या… ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर FSSAI ची Swiggy Instamart ला नोटीस

Jul 11, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा