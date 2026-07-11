PM Modi NZ Visit: ’30 वर्षांपूर्वी मित्राने दिलेला ‘तो’ मफलर…’; पंतप्रधान मोदींनी न्यूझीलंड दौऱ्यात सांगितला ‘तो’ भावनिक प्रसंग

PM Modi Auckland speech muffler story : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सध्या त्यांच्या ६ दिवसांच्या परदेश दौऱ्यावर असून, या दौऱ्याच्या शेवटच्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात ते न्यूझीलंडच्या ऑकलंड शहरात पोहोचले आहेत. ऑकलंडमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका भव्य सामुदायिक कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी हजेरी लावली, जिथे हजारो अनिवासी भारतीयांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले. पंतप्रधान मोदी मंचावर येताच संपूर्ण सभागृह ‘मोदी, मोदी!’ आणि ‘भारत माता की जय’च्या घोषणांनी दुमदुमून गेले होते. आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना पंतप्रधान मोदी काहीसे भावुक झाले आणि त्यांनी दोन्ही देशांमधील संबंध केवळ राजनैतिक नसून ते कौटुंबिक आणि भावनिक असल्याचे सांगितले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आज तब्बल ४० वर्षांनंतर भारताचा एखादा पंतप्रधान न्यूझीलंडच्या भूमीवर आला आहे. हे माझे परमभाग्य आहे की मला या अद्भुत देशात येण्याची आणि तुम्हा सर्वांना भेटण्याची संधी मिळाली. मी न्यूझीलंडच्या सर्व रहिवाशांना आणि येथे राहणाऱ्या माझ्या भारतीय बांधवांना १.४ अब्ज भारतीयांच्या वतीने मनापासून शुभेच्छा देतो.” पुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, जरी पंतप्रधान म्हणून हा त्यांचा न्यूझीलंडचा पहिलाच दौरा असला, तरी २५ ते ३० वर्षांपूर्वी जेव्हा ते कोणत्याही सरकारी पदावर नव्हते किंवा सार्वजनिक जीवनात त्यांना कोणी ओळखतही नव्हते, तेव्हा त्यांनी एका सामान्य नागरिकासारखा या देशाचा दौरा केला होता.
आपल्या जुन्या आठवणींना उजाळा देत पंतप्रधान मोदींनी एका अत्यंत रंजक आणि भावनिक प्रसंगाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “मी जेव्हा २५-३० वर्षांपूर्वी न्यूझीलंडला आलो होतो, तेव्हा इथे खूप कडाक्याची थंडी होती. त्यावेळी न्यूझीलंडमधील माझ्या एका स्थानिक मित्राने मला थंडीपासून वाचण्यासाठी तीन वस्तू भेट दिल्या होत्या – एक सुंदर मफलर, एक टोपी आणि हातातील हातमोजे. मी त्या वस्तू अत्यंत प्रेमाने भारतात परत घेऊन गेलो होतो. आज मला तुम्हाला सांगायला अतिशय आनंद होत आहे की, त्या भेटवस्तूंपैकी एक वस्तू मी आजच्या या कार्यक्रमात खास सोबत घेऊन आलो आहे.”
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पंतप्रधानांनी मंचावरून तो मफलर दाखवत म्हटले, “तुम्ही जो हा मफलर पाहत आहात, तो मला त्याच किवी मित्राने दिला होता. गेल्या तीन दशकांत मी भारतातील अनेक भागांत थंडीच्या दिवसांत हा मफलर वापरला आहे आणि आजही तो माझ्यासाठी तितकाच मौल्यवान आहे, जितके तुम्हा सर्व किवी भारतीयांचे माझ्यावर असलेले प्रेम आहे. यावेळेस जेव्हा माझा न्यूझीलंड दौरा निश्चित झाला आणि इथे खूप थंडी असल्याच्या बातम्या मी ऐकल्या, तेव्हा मी हा ३० वर्षांपूर्वीचा मफलर मुद्दाम माझ्या बॅगेत ठेवला. हे केवळ एक कापड नाही, तर ही न्यूझीलंडच्या लोकांची माझ्याशी असलेली मैत्री आणि आपुलकीची आठवण आहे.”
This is how PM Modi wins hearts. Thirty years ago, when he held no government position, he visited New Zealand, where a colleague gifted him a muffler. Now, returning to New Zealand as Prime Minister after three decades, he brought that same muffler with him! 😲 pic.twitter.com/cYFvusySLV — Political Kida (@PoliticalKida) July 11, 2026
credit – social media and Twitter
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत आणि न्यूझीलंडमधील संबंधांचे वर्णन करताना स्थानिक माओरी संस्कृतीचा अतिशय सुंदर संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील संबंध केवळ कागदोपत्री करारांवर टिकलेले नाहीत, तर ते सामायिक मूल्ये, परस्पर विश्वास आणि जुन्या आठवणींनी परिपूर्ण आहेत. त्यांनी न्यूझीलंडच्या ‘वाका’ (Waka) या सुंदर परंपरेचा उल्लेख केला. माओरी संस्कृतीत ‘वाका’ म्हणजे केवळ एक बोट नव्हे, तर ती एकाच ध्येयाने एकाच दिशेने प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या सामायिक प्रवासाचे प्रतीक आहे. आज भारत आणि न्यूझीलंडची हीच ‘वाका’ विकासाच्या आणि जागतिक शांततेच्या एका नवीन प्रवासाला निघण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे.
या ऐतिहासिक सोहळ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन (Christopher Luxon), त्यांच्या सरकारमधील सर्व सहकारी आणि विरोधी लेबर पार्टीच्या सदस्यांचेही जाहीर आभार मानले. ते म्हणाले की, न्यूझीलंडमधील सर्वच राजकीय पक्ष ज्या पद्धतीने भारत-न्यूझीलंड संबंधांना पाठिंबा देत आहेत, ते कौतुकास्पद आहे. हा पाठिंबा केवळ भारताप्रती असलेला आदर दर्शवत नाही, तर न्यूझीलंडच्या प्रगतीमध्ये तिथल्या ‘किवी भारतीय’ (Kiwis of Indian origin) समुदायाने जे प्रचंड योगदान दिले आहे, त्याचा हा गौरव आहे.
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किवी लोकांच्या मोकळ्या आणि आनंदी स्वभावाचे कौतुक करताना पंतप्रधान मोदींनी एका सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओचा संदर्भ दिला. भारताच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त न्यूझीलंडचे विरोधी पक्षनेते ख्रिस हिपकिन्स (Chris Hipkins) यांच्यासोबत तिथल्या भारतीय समुदायाने ‘दमादुम मस्त कलंदर’ या प्रसिद्ध गाण्यावर केलेला डान्स प्रचंड व्हायरल झाला होता. या डान्सचा उल्लेख करत मोदी म्हणाले की, तुमचा तो उत्साह आणि डान्स प्रत्येक किवी भारतीयाच्या आणि भारतातील लोकांच्या हृदयात कायमचा कोरला गेला आहे. हा देश शांतता, समृद्धी, निसर्ग आणि समृद्ध संस्कृतीने नटलेला आहे, पण त्याची खरी ताकद इथल्या स्थानिक लोकांच्या आदरातिथ्यात आहे.
पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले की, न्यूझीलंड हा एक असा देश आहे जो गुणवत्तेचा आणि भारतीय प्रतिभेचा नेहमीच सर्वोच्च सन्मान करतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे निखिल रविशंकर हे एअर न्यूझीलंडचे (Air New Zealand) सीईओ बनू शकतात, तर आनंद सत्यानंद हे या देशाचे गव्हर्नर जनरल म्हणून जबाबदारी सांभाळू शकतात. एवढेच नाही तर रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra), इश सोधी (Ish Sodhi) आणि एजाज पटेल (Ajaz Patel) यांसारख्या भारतीय वंशाच्या प्रतिभावान क्रिकेटपटूंना न्यूझीलंडच्या राष्ट्रीय संघात खेळण्याची आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची पूर्ण संधी मिळते.
भाषणाचा शेवट करताना मोदींनी न्यूझीलंडमधील रस्त्यांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, न्यूझीलंडमधील अनेक शहरांतील रस्ते भारतीय संस्कृतीचा आणि शहरांचा सन्मान करतात. इथे कुठे खंडाळा आहे, कुठे बॉम्बे हिल्स आहे, तर कुठे कोरोमंडल, कलकत्ता स्ट्रीट, दिल्ली क्रिसेंट आणि अमृतसर स्ट्रीट अशी नावे रस्त्यांना दिलेली दिसतात. हे पाहून असे वाटते की तुम्ही भारतापासून दूर असूनही भारताच्या अगदी जवळ आहात आणि येथे राहून तुम्ही एक खरे ‘कीवी’ बनला आहात.