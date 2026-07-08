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CA Exam Schedule: सीए परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू; ‘या’ तारखेपूर्वी करा अप्लाय

Updated On: Jul 08, 2026 | 02:12 PM IST
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सारांश

ICAI CA Exam Schedule 2026 : इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) सीए परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. १९ जुलैपर्यंत विना विलंब शुल्क अर्ज करता येणार असून, परीक्षेत १५ मिनिटांचा रीडिंग टाईमही मिळणार आहे.

ca

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

ICAI CA exam notification :  सध्या देशातील कित्येक तरुण व्यवसाईक क्षेत्रात नाव कमवण्यासाठी विविध परीक्षांची तयारी करत असतात. यामध्ये सीएच्या परीक्षेचा देखील समावेश होतो. लाखोंच्या संख्येने तरुण या परीक्षेला अर्ज भरतात. मात्र काहीजणच यामध्ये यशस्वी होतात. आजची बातमी अशाच  तरूणांसाठी आहे.

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) सप्टेंबर-नोव्हेंबर २०२६ च्या सीए (CA) परीक्षांचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यासोबतच परीक्षांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. उमेदवार सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट आणि सीए फायनलसाठी सीए सेल्फ सर्व्हिस पोर्टलवर (SSP) जाऊन अर्ज करू शकतात.

आयसीएआयने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, अर्ज प्रक्रिया ६ जुलै २०२६ पासून सुरू झाली आहे. उमेदवार कोणत्याही विलंब शुल्काशिवाय १९ जुलैपर्यंत अर्ज करू शकतात. तसेच, विलंब शुल्कासह २२ जुलैपर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील. यानंतर २३ ते २५ जुलै या कालावधीत अर्ज फॉर्मात दुरुस्ती करण्याची संधीही मिळणार आहे. या काळात उमेदवारांना परीक्षेचे शहर, परीक्षेचे माध्यम यासह इतर माहितीमध्ये सुधारणा करता येईल.

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सीए परीक्षेत मिळणार १५ मिनिटांचा ‘रीडिंग टाईम’

सीए परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी १५ मिनिटांचा ‘पेपर रीडिंग टाईम’  म्हणजेच प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी वेळ मिळणार आहे, जेणेकरून उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका चांगल्या प्रकारे समजून घेता येईल. मात्र, ही सुविधा सीए फाउंडेशनच्या पेपर-३ व पेपर-४ आणि पोस्ट-क्वालिफिकेशन परीक्षांसाठी उपलब्ध नसेल.

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पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच परीक्षा होईल

आयसीएआयने (ICAI) हे देखील स्पष्ट केले आहे की, सीए परीक्षांच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल केला जाणार नाही. जर एखाद्या परीक्षेच्या दिवशी केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली गेली, तरीही पूर्वनियोजित परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडेल. त्यामुळे विलंब शुल्क टाळण्यासाठी उमेदवारांनी १९ जुलैपूर्वी आपले अर्ज सादर करावेत.

Web Title: Icai ca exam september november 2026 schedule released ssp portal application form

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Published On: Jul 08, 2026 | 02:10 PM

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