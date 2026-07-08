CA Exam Schedule: सीए परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू; ‘या’ तारखेपूर्वी करा अप्लाय

ICAI CA exam notification : सध्या देशातील कित्येक तरुण व्यवसाईक क्षेत्रात नाव कमवण्यासाठी विविध परीक्षांची तयारी करत असतात. यामध्ये सीएच्या परीक्षेचा देखील समावेश होतो. लाखोंच्या संख्येने तरुण या परीक्षेला अर्ज भरतात. मात्र काहीजणच यामध्ये यशस्वी होतात. आजची बातमी अशाच तरूणांसाठी आहे.
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) सप्टेंबर-नोव्हेंबर २०२६ च्या सीए (CA) परीक्षांचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यासोबतच परीक्षांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. उमेदवार सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट आणि सीए फायनलसाठी सीए सेल्फ सर्व्हिस पोर्टलवर (SSP) जाऊन अर्ज करू शकतात.
आयसीएआयने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, अर्ज प्रक्रिया ६ जुलै २०२६ पासून सुरू झाली आहे. उमेदवार कोणत्याही विलंब शुल्काशिवाय १९ जुलैपर्यंत अर्ज करू शकतात. तसेच, विलंब शुल्कासह २२ जुलैपर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील. यानंतर २३ ते २५ जुलै या कालावधीत अर्ज फॉर्मात दुरुस्ती करण्याची संधीही मिळणार आहे. या काळात उमेदवारांना परीक्षेचे शहर, परीक्षेचे माध्यम यासह इतर माहितीमध्ये सुधारणा करता येईल.
NEET-UG Exam Big Update: नीट परीक्षेत केंद्र सरकारचा मोठा बदल! पेपर लीक रोखण्यासाठी सरकारचा नवा मेगा प्लॅन वाचा एका क्लिकवर..
सीए परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी १५ मिनिटांचा ‘पेपर रीडिंग टाईम’ म्हणजेच प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी वेळ मिळणार आहे, जेणेकरून उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका चांगल्या प्रकारे समजून घेता येईल. मात्र, ही सुविधा सीए फाउंडेशनच्या पेपर-३ व पेपर-४ आणि पोस्ट-क्वालिफिकेशन परीक्षांसाठी उपलब्ध नसेल.
PGI Report: शिक्षण मंत्रालयाचा धक्कादायक खुलासा! ‘एकल-शिक्षक’ शाळांच्या यादीत ‘हे’ राज्य पहिल्या क्रमांकावर
आयसीएआयने (ICAI) हे देखील स्पष्ट केले आहे की, सीए परीक्षांच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल केला जाणार नाही. जर एखाद्या परीक्षेच्या दिवशी केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली गेली, तरीही पूर्वनियोजित परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडेल. त्यामुळे विलंब शुल्क टाळण्यासाठी उमेदवारांनी १९ जुलैपूर्वी आपले अर्ज सादर करावेत.