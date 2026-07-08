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NEET UG Exam Big Update: नीट परीक्षेत केंद्र सरकारचा मोठा बदल! पेपर लीक रोखण्यासाठी सरकारचा नवा मेगा प्लॅन वाचा एका क्लिकवर..

Updated On: Jul 08, 2026 | 12:44 PM IST
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सारांश

NEET UG exam update computer based test : NEET-UG परीक्षेच्या स्वरूपात केंद्र सरकार मोठा बदल करणार आहे. पुढील वर्षापासून ही परीक्षा पेन-पेपर मोडऐवजी ५ ते ६ दिवसांत वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये कॉम्प्युटरवर (CBT) घेतली जाईल.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG Exam Pattern Change: NEET-UG परीक्षेबाबत केंद्र सरकार एक मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. पुढील वर्षापासून या परीक्षेचे संपूर्ण स्वरूप बदलू शकते. आता ही परीक्षा एकाच दिवशी पेन-पेपर मोडमध्ये घेण्याऐवजी संगणक आधारित असेल आणि ५ ते ६ दिवसांत वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये आयोजित केली जाईल. परीक्षेची सुरक्षा, पारदर्शकता वाढवणे आणि पेपर लीकसारख्या घटना रोखणे हा या बदलाचा मुख्य उद्देश आहे.

वृत्तानुसार, ही परीक्षा देशभरातील सुमारे ५०० शहरांमधील १,००० परीक्षा केंद्रांवर घेतली जाईल. यामध्ये बहुतांश केंद्र केंद्रीय विद्यालय (KV), नवोदय विद्यालय (JNV) आणि इतर सरकारी संस्थांमध्ये बनवली जातील. दररोज सुमारे ५ लाख उमेदवार परीक्षा देतील. प्रत्येक केंद्रावर दररोज सुमारे ५०० उमेदवारांच्या बसण्याची व्यवस्था केली जाईल. अशा प्रकारे ५-६ दिवसांत सर्व उमेदवारांची परीक्षा पूर्ण केली जाईल.

केवळ परीक्षेची पद्धतच बदलणार नाही, तर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्येही (NTA) मोठ्या प्रमाणावर बदल केले जातील. वृत्तानुसार, या संस्थेची कार्यपद्धती, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत ‘टॉप टू बॉटम’ (वरपासून खालपर्यंत) बदल केला जाईल. म्हणजेच एनटीएची संपूर्ण प्रणाली नव्याने तयार केली जाईल. ही प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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पेपर लीकमध्ये घेतलेला मोठा निर्णय

अलीकडेच झालेल्या NEET-UG पेपर लीकच्या वादानंतर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वर्षी ३ मे रोजी झालेली परीक्षा रद्द करावी लागली होती, ज्यामध्ये सुमारे २२ लाख विद्यार्थी बसले होते. त्यानंतर ही परीक्षा पुन्हा आयोजित करण्यात आली आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. या घटनेनंतर परीक्षा पद्धती पूर्णपणे सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत.

सरकारचा हा निर्णय इस्रोचे (ISRO) माजी प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्य उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे.

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लवकरच जारी होणार नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे

परीक्षेची नवीन व्यवस्था, परीक्षा असणाऱ्या शहरांची यादी, शिफ्टची वेळ आणि इतर आवश्यक माहिती एनटीएमधील बदलांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकारच्या वतीने जारी केली जाईल. तसेच, परीक्षेची सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि देखरेख यंत्रणाही लागू केली जाऊ शकते.

Web Title: Neet ug exam pattern change nta computer based test cbt shifts guidelines

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Published On: Jul 08, 2026 | 12:44 PM

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