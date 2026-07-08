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China Landslide : चीनमध्ये मोठी दुर्घटना! गान्सू प्रांतात भूस्खलन; २१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Updated On: Jul 08, 2026 | 01:49 PM IST
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सारांश

China Landslide : चीनमध्ये भीषण भूस्खलनाची घटना घडली आहे. या दुर्दैवी घटनेत २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक तासांच्या बचावकार्यानंतर केवळ ५ लोकांना वाचवण्यात आले आहे.

China Landslide

China Landslide : चीनमध्ये मोठी दुर्घटना! गान्सू प्रांतात भूस्खलन; २१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • चीनमध्ये मोठी दुर्घटना
  • गान्सू प्रांतात भूस्खलन
  • २१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
China Landslide News in Marathi : बीजिंग : चीन सध्या एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. नुकतेच एका वादळ आणि मुसळधार पावसाचा फटका बसलेला असताना एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. चीनच्या उत्तर पश्चिम भागात गान्सू प्रदेसात  भीषण भूस्खलन झाले असून यामध्ये २१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, लोंंगनान शहरातील टाउनशिप येथील रेनझांग गावात ही घटना घडली. या भूस्खलनात २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ७ जण गंभीर जखमी झाले आहे. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.

अनेक तास चालले बचाव कार्य

मिळालेल्या माहितीनुसार, भूस्खलनात मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगडांचा ढिगारा गावावर कोसळला होता. यामध्ये ३३ ज मलब्याखाली अडकून होते. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि बचाव पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली होती. तसेच पोलिस आणि वैद्यकीय पथकही घटनास्थळी दाखल झाले होते.

माती आणि दगड मोठ्या प्रमाणात असल्याने बचाव कार्याला अनेक तास लागले. अनेका तांसाच्या मोहिमेनंतर केवळ ५ जणांना सुरक्षित वाचवण्यात यश आले आहे. इतर २१ जणांचा यामध्ये दुर्दैवी अंत झाला.

लेव्हल ३ आपत्कालीन परिस्थिती लागू

या घटनेनंतर चीनच्या नैसर्गिक संसाधन मंत्रालयाने भू-आपत्तीबाबत लेव्हल ३ आपत्कालीन मदत आणि बचाव यंत्रणा सक्रिय केली. तसेच या बचाव आणि मदतकार्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक विशेष पथकही घटनास्थळी पाठवण्यात आले. या मोहिमेत ३४५ बचाव कर्मचारी १० शोध श्वान आणि जेसीबीसह इतर यंत्रांचा वापर करण्यात आला.

याशिवाय परिसरात अनेक रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय पथकेही तैनात करण्यात आली होती. वैद्यकीय पथकामध्ये अतिदक्षता विभाग, ट्रॉमा उपचार, अस्थिरोग, शस्त्रक्रिया आणि बालरोग तज्ज्ञांचा सामवेश आहे. जखमींना तातडीने उपचार देण्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉरची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून भीषण वादळ, विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार सुरु आहे. बावी चक्रीवादळाचाही धोका चीनला बसू शकतो असा इशाराही चीनच्या हवामन विभागाने दिला आहे. चीनचा मोठा भाग डोंगराळ आणि पठारी भागात आहे. ज्यामुळे अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे.

सध्या या दुर्घटनेमुळे गान्सू प्रांतात शोककळा पसरली आहे. सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याचे आणि नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे काम सुरु आहे. बचाव कार्य पूर्ण झाले असून भूस्खलनाच्या नेमक्या कारणांचा शोध सुरु आहे.

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Web Title: China landslide gansu province 21 killed marathi news

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Published On: Jul 08, 2026 | 01:48 PM

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