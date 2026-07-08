Success Story: ‘AI’ च्या युगात पदवी निरुपयोगी? छोटेखानी शहरातून आलेल्या उद्योगपतीने सोशल मीडियावर मांडलं यशाचं खरं गणित!

Success Story of Pradeep Kannan: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डिजिटल लर्निंगच्या या युगात शिकण्याच्या पद्धती झपाट्याने बदलत आहेत. आज इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्सेस आणि एआय टूल्सच्या मदतीने लोक घरबसल्या नवनवीन कौशल्ये शिकू शकतात. यामुळे अनेक जण पारंपारिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या (Degree Courses) उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू लागले आहेत. असे असले तरी, काही यशस्वी कथा हे सिद्ध करतात की कौशल्यांसोबतच योग्य वेळी घेतलेली पदवी देखील करिअरची दिशा बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. उद्योजक प्रदीप कन्नन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (X) पोस्ट शेअर करत आपल्या या यशाच्या प्रवासाविषयी सांगितले आहे. त्यांनी आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात ‘एमबीए’ (MBA) करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यालाच आपल्या यशाचा पाया मानले. चला तर मग जाणून घेऊया उद्योजक प्रदीप कन्नन यांची प्रेरणादायी कथा..
दक्षिण भारतातील एका छोट्या टियर-३ (Tier-3) शहरातून आलेल्या प्रदीप यांच्यासाठी त्या काळात बिझनेसचे जग पूर्णपणे नवीन होते. २०१० मध्ये जेव्हा त्यांनी एमबीए करायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांच्याकडे व्यवसायाची समज असणारा कोणताही मोठा अनुभव नव्हता. एमबीएने त्यांना केवळ एक पदवी दिली नाही, तर व्यवसायाकडे पाहण्याचा एक नवीन दृष्टिकोन दिला.
If I had not done my MBA, I would not have become an entrepreneur. When I started my MBA in 2010, I had no business acumen. I came from a tier 3 town in South India. An MBA was my first chance to understand how businesses actually worked. It gave me a foundation I couldn’t… pic.twitter.com/YzRUKJcihY — Pradeep Kannan (@Pradeepkannanj) June 29, 2026
त्यांनी मार्केटिंग, फायनान्स, रणनीती आणि व्यवस्थापन (Management) यांसारखी क्षेत्रे समजून घेतली; ज्यामुळे त्यांना आपल्या करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी आणि भविष्यात एक यशस्वी उद्योजक बनण्यासाठी आवश्यक तो पाया मिळाला.
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आज जेव्हा एआय आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममुळे ज्ञान मिळवणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे, तेव्हाही शिक्षण आणि पदवीची भूमिका संपलेली नाही. योग्य संस्था, योग्य वेळ आणि योग्य दिशेने घेतलेला निर्णय एखाद्या व्यक्तीचा आत्मविश्वास, विचारसरणी आणि करिअरला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवू शकतो.
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तंत्रज्ञानाकडे कल वाढत असल्यामुळे काही लोक पदवीचे महत्त्व विसरत चालले आहेत, परंतु प्रदीप कन्नन यांची कहाणी हाच संदेश देते की यशासाठी केवळ पदवी किंवा केवळ कौशल्ये पुरेशी नाहीत; तर या दोन्हीचा योग्य ताळमेळ व्यक्तीला दीर्घकाळ प्रगती करण्यास मदत करू शकतो.