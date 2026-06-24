IIRF Rankings 2026: IIRF रँकिंगची या वर्षीची यादी जाहीर झाली असून यामध्ये भारतातील टॉप शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. यंदा या रॅंकिंगमध्ये पहिला क्रमांक ‘बिट्स पिलानी’ला (BITS Pilani) म्हणजेच ‘बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स’ला मिळाला आहे. या संस्थेचा असा रेकॉर्ड आहे की, इथून शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडणारे विद्यार्थी नेहमीच बड्या कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर काम करतात. याच कारणामुळे ही संस्था अनेक वर्षांपासन आपले अव्वल स्थान टिकवून आहे.
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचा विचार केल्यास तामिळनाडूतील दोन मोठ्या संस्थांनी या स्थानांवर बाजी मारली आहे. दुसऱ्या स्थानावर चेन्नई येथील SRM इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीने तर तिसऱ्या स्थानावर वेल्लोर येथील वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (VIT) आपले स्थान निश्चित केले आहे. तसेच, या दोन्ही कॉलेजेसमध्ये अभ्यासासोबतच कॅम्पस लाईफ आणि आंतरराष्ट्रीय अनुभवावरही विशेष भर दिला जातो. यामुळेच हे कॉलेजेस रँकिंगमध्ये पहिल्या ३ मध्ये गणले जातात.
चौथे स्थान: कर्नाटकच्या मणिपाल येथील ‘मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन’ने (MAHE) पटकावले आहे. ही संस्था इंजिनिअरिंगसोबतच वैद्यकीय क्षेत्रातही आपली वेगळी ओळख राखून आहे.
पाचवे स्थान: पंजाबमधील पटियाला शहरात असणारे ‘थापर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी’ पाचव्या क्रमांकावर आहे, जे आपल्या मजबूत टेक्निकल बेस आणि इंडस्ट्री टाई-अपसाठी (उद्योगांशी भागीदारी) ओळखले जाते.
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सहावे स्थान: गुजरातच्या गांधीनगरमधील ‘धीरूभाई अंबानी युनिव्हर्सिटी’ने सहावे स्थान मिळवले असून, तेलंगणातील IIIT हैदराबाद हे सातव्या क्रमांकावर आहे. संगणक विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधनाच्या बाबतीत हे देशातील सर्वोत्तम संस्थांपैकी एक मानले जाते.
आठवे स्थान: आठव्या स्थानावर उत्तर प्रदेशातील शिव नाडर डीम्ड युनिव्हर्सिटी आणि गाझियाबादची KIET डीम्ड युनिव्हर्सिटी या दोन संस्थांनी बाजी मारली आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि वाढत्या प्लेसमेंट रेकॉर्डमुळे या दोन्ही संस्था विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत.
नववे स्थान: बेंगळुरूचे IIIT बेंगळुरू नवव्या स्थानावर आहे तर अंतिम म्हणजेच दहाव्या स्थानावर झारखंडच्या मेसरा येथील बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मेसराने जागा मिळवली आहे. ही संस्था आपल्या जुन्या इतिहासासाठी आणि उत्तम शैक्षणिक दर्जासाठी ओळखली जाते.
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वर्ष २०२६ मध्ये इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेण्याचा विचार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही IIRF रँकिंग एका मार्गदर्शकासारखे काम करते. ही यादी तयार करताना शैक्षणिक दर्जा, संशोधनाचे वातावरण, उद्योगांशी असलेले संबंध आणि करिअरच्या संधी यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे.