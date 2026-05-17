Indian Cricketers Education Level: भारतीय क्रिकेट संघ २०२३ च्या विश्वचषक (World Cup 2023) स्पर्धेतील सर्वात आवडत्या संघापैकी एक होता . याचे मुख्य कारण म्हणजे संघात अनेक स्टार खेळाडू होते. ज्यांची गणना जगातील सर्वोत्तम खेळांडूमध्ये केली जाते. तरी आज आपण काही प्रमुख भारतीय खेळाडूंच्या शैक्षणिक पात्रतेची यादी पाहणार आहोत.
विराट कोहली विराट कोहली १२ वी पास आहे. त्यांनी दिल्लीच्या ‘विशाल भारती पब्लिक स्कूल’मधून ९ पर्यंतचे तर ‘सेव्हियर कॉन्व्हेंट स्कूल’मधून १२ वीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे .
रोहित शर्मा यांची शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास असून त्यांनी मुंबईच्या ‘स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशनल स्कूल’ मधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यांनंतर त्यांनी ‘रिझवी कॉलेज’मध्ये प्रवेश घेतला मात्र, क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी त्यांनी कॉलेज सोडले.
हार्दिक पांड्या याचे शिक्षण केवळ ८ वी पास आहे. क्रिकेटवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी त्यांनी ९ वी नंतर शाळा सोडली.
रविचंद्रन अश्विन यांनी चेन्नईच्या ‘एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग’मधून ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी’मध्ये बी टेक केले आहे. त्यांनी आपले शालेय शिक्षण ‘पद्मा शेषाद्री बाला भवन’ आणि ‘सेंट बीड्स स्कूल’मधून पूर्ण केले आहे.
रवीद्र जडेजा यांचे शालेय शिक्षण गुजरातमधील नवगाम घेढ येथील ‘शारदाग्राम स्कूल’ मधून पूर्ण झाले आहे.
मोहम्मद शमी यांनी उत्तरप्रदेशातील मुरादाबाद येथील ‘आमिर हसन खान पी.जी कॉलेज’मधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले.
श्रेयश अय्यर यांनी मुंबईच्या ‘रामनिरंजन आनंदराव पोदार कॉलेज’मधूल बी कॉम (B.Com) ची पदवी घेतली आहे. तर शार्दुल ठाकूर यांनी पालघर येथील ‘स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशनल स्कूल’मधून १२ वीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. तसेच शुभमन गिल यांनी पंजाबच्या मोहाली येथील ‘मानव मंगल स्मार्ट स्कूल’मधून १० वी पास केली आहे.