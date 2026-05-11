BringBackBhuvi: टीम इंडियात Bhuvneshwar Kumar ची वापसी होणार? काय म्हणाला आर अश्विन?

आर. आश्विनने या मागणीनंतर बीसीसीआय काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. भुवनेश्वर कुमारला निवडकर्ते भारतीय संघात पुनरागमनाची संधी देणार का? याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 06:33 PM
भुवनेश्वर कुमारची भारतीय संघात वापसी होणार? (फोटो - ians)

आरसीबीकडून खेळतोय भुवनेश्वर कुमार 
टीम इंडियात भुवनेश्वर परतण्याचा अंदाज 
रविचंद्रन आश्विनने केले मोठे विधान

R. Ashwin To Bhuvneshwar Kumar: सध्या आयपीएलचा महासंग्राम सुरू आहे. आज आयपीएलचा 55 वा सामना पार पडणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्ज आमनेसामने येणार आहेत. मात्र सध्या (Indian CricketTeam) सर्वत्र क्रिकेट विश्वात चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे वगेवण गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारची. तो सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहे. तीमुळे भारताचा माजी फिरकीपटू आर. आश्विनने त्याच्यावर भाष्य केले आहे.

भुवनेश्वर कुमारने यंदा आरसीबीकडून खेळताना जबरदस्त कामगिरी केली आहे. भुवनेश्वर कुमार आरसीबीकडून खेळताना सध्या आपल्या गोलंदाजीने धुमाकूळ घालत आहे. काल झालेल्या सामन्यात भुवनेश्वर कुमारने मुंबई इंडियन्सच्या 4 विकेट्स घेतल्या. यावर आता आर. आश्विनने भाष्य केले आहे. त्याने आता भुवनेश्वर कुमारची भारताच्या टी-20 संघात वापसी व्हावी असे म्हटले आहे.

काय म्हणाला आर आश्विन?

भुवनेश्वर कुमारची भारताच्या टी-20 संघात वापसी व्हावी असे मला वाटते. नवीन बॉलने तो जबरदस्त कामगिरी करत आहे. शेवटच्या ओव्हर्समध्ये देखील तो महत्वाची भूमिका बजावत आहे. फलंदाजीत देखील तो साजेशी कामगिरी करत आहे. या सामन्यात भुवनेश्वर कुमारने मुंबई इंडियन्सच्या अव्वल फळीला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले.   भुवीने अचूक मारा करत रयान रिकलटन, रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांसारख्या बलाढ्य फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला आहे.

आर. आश्विनने या मागणीनंतर बीसीसीआय काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. भुवनेश्वर कुमारला निवडकर्ते भारतीय संघात पुनरागमनाची संधी देणार का? याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

Published On: May 11, 2026 | 06:32 PM

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

May 17, 2026 | 08:10 AM
Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

May 17, 2026 | 07:57 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

May 17, 2026 | 07:41 AM
World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो 'जागतिक दूरसंचार दिन'?

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

May 17, 2026 | 07:30 AM
Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

May 17, 2026 | 07:05 AM
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; 'या' परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM