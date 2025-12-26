Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Infosys Salary Package: इन्फोसिसचा फ्रेशर्ससाठी मोठा धमाका! पगार केला थेट ‘इतक्या’ लाखांपर्यंत

कंपनी सर्व सेवा क्षेत्रात एआय-फर्स्ट धोरण स्वीकारत आहे. यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांना कौशल्य देण्याची आणि विशेष कौशल्य असलेल्या नवीन प्रतिभावानांना नियुक्त करण्याची गरज वाढली आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 04:40 PM
Infosys Salary Package: इन्फोसिसचा फ्रेशर्ससाठी मोठा धमाका! पगार केला थेट 'इतक्या' लाखांपर्यंत

Infosys Salary Package: इन्फोसिसचा फ्रेशर्ससाठी मोठा धमाका! पगार केला थेट 'इतक्या' लाखांपर्यंत (photo-social media)

  • इन्फोसिसकडून एंट्री-लेव्हल पगारात मोठी वाढ
  • फ्रेशर्ससाठी पगार थेट 21 लाखांपर्यंत देणार
  • इन्फोसिसकडून डिजिटल टॅलेंटला मोठी मागणी
 

Infosys Salary Package: आयटी क्षेत्रातील फ्रेशर्स अभियंत्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सॉफ्टवेअर दिग्गज इन्फोसिसने एंट्री-लेव्हल पगारात लक्षणीय वाढ जाहीर केली आहे, विशेष तंत्रज्ञान भूमिकांसाठी दरवर्षी  २१ लाखांपर्यंतचे पॅकेज ऑफर केले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनी त्यांची एआय-फर्स्ट रणनीती वेगाने पुढे नेत आहे. कंपनी आता डिजिटल-नेटिव्ह टॅलेंटला आकर्षित करण्यासाठी धाडसी पावले उचलत आहे. यामुळे केवळ फ्रेशर्सचे मनोबल वाढले नाही तर संपूर्ण आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, इन्फोसिसने त्यांच्या एआय-फर्स्ट क्षमता मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत काही भूमिकांमध्ये फ्रेशर्ससाठी पगार पॅकेज वाढवले ​​आहे. आता, इन्फोसिस विशेष तंत्रज्ञान भूमिकांसाठी  ७ लाख ते  २१ लाखांपर्यंतचे पॅकेज देण्याची तयारी करत आहे. हा पगार भारतीय आयटी कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक एन्ट्री-लेव्हल पगार आहे.

हेही वाचा:  शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्रात व्यापक सुधारणा! शालेय शिक्षण विभागाचे नावीन्यपूर्ण उपक्रम

कोणते विद्यार्थी या संधीसाठी पात्र आहेत?

इन्फोसिस २०२५ मध्ये अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधरांसाठी कॅम्पसबाहेर भरती मोहीम सुरू करणार आहे, ज्यामुळे विशेष तंत्रज्ञान भूमिकांसाठी प्रतिभा शोधता येईल. भरती करण्यात येणाऱ्या भूमिकांमध्ये स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर (L1 ते L3) आणि डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजिनिअर (ट्रेनी) यांचा समावेश आहे. ही पदे BE, BTech, ME, MTech, MCA आणि संगणक विज्ञान, IT आणि ECE आणि EEE सारख्या काही सर्किट शाखांमध्ये एकात्मिक MSc पदवीधरांसाठी खुली आहेत.

इन्फोसिस ज्या भूमिकांसाठी फ्रेशर्सना नियुक्त करत आहे त्यामध्ये सामान्यतः प्रगत तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कौशल्ये समाविष्ट असतात. स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 (ट्रेनी) साठी पॅकेज  २१ लाख असेल. स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2 (ट्रेनी) साठी वार्षिक पगार  १६ लाख असेल. स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 (ट्रेनी) ला वार्षिक  ११ लाख मिळतील. त्याचप्रमाणे, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजिनिअर (ट्रेनी) ला वार्षिक  ७ लाख मिळतील.

हेही वाचा: ‘परीक्षा पे चर्चा’ : नोंदणीत अनुत्साह! टार्गेट ६५ लाख असतानाही प्रत्यक्षात ३ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी

मनीकंट्रोलच्या एका अहवालात इन्फोसिस ग्रुपच्या CHRO शाजी मॅथ्यूचा हवाला दिला आहे की कंपनी सर्व सेवा ओळींमध्ये AI-प्रथम धोरण स्वीकारत आहे. यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवण्याची आणि विशेष कौशल्य असलेल्या नवीन प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याची गरज वाढली आहे. ते म्हणाले की आमची सुरुवातीची कारकीर्द कॅम्पस आणि कॅम्पसबाहेरील दोन्ही माध्यमांद्वारे होते. आम्ही स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर ट्रॅकमध्ये देखील संधी वाढवल्या आहेत, जिथे वार्षिक पगार  २१ लाखांपर्यंत पोहोचू शकतो.

