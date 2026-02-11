India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ

India Foundry Industry Growth: जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कास्टिंग उत्पादक असलेला भारताचा फाउंड्री उद्योग वेगाने विस्तारत असून 2024 मधील USD 23.6 अब्जांवरून 2029 पर्यंत USD 42.5 अब्जांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा उद्योग सुमारे 9.4% चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (CAGR) वाढेल, असे ‘भारत फाउंड्री 360° इनसाइट 2025–2047’ या अहवालात नमूद आहे. हा अहवाल 12 ते 14 फेब्रुवारीदरम्यान मुंबईतील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात होणाऱ्या 74व्या इंडियन फाउंड्री काँग्रेस (IFC) आणि इंडियन फाउंड्री एक्झिबिशन (IFEX) 2026 च्या पार्श्वभूमीवर इंडियन फाउंड्री काँग्रेस ऑफ इंडिया (IFCI) यांनी सादर केला.
IFEX हा 2005 पासून दरवर्षी आयोजित होणारा फाउंड्री उद्योगावरील प्रमुख व्यापार मेळा आहे. इंडिया एक्स्पोझिशन
मार्ट लिमिटेडद्वारे आयोजित हा कार्यक्रम देशातील विविध शहरांत भरतो. इंडियन फाउंड्री काँग्रेससोबत एकत्रितपणे
आयोजित केल्यामुळे नेटवर्किंग, ज्ञानविनिमय आणि व्यवसायवृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध होते.
अहवालानुसार, ग्लोबल मार्केट इनसाइट्सच्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार 2047 पर्यंत भारताचा फाउंड्री उद्योग USD
169 अब्जांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि जागतिक स्तरावर अव्वल तीन बाजारपेठांमध्ये स्थान मिळवू शकतो. सध्या भारतात दरवर्षी सुमारे 12 दशलक्ष टन कास्टिंग उत्पादन होते, जे जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे 11% आहे. देशात सुमारे 4,500 फाउंड्री युनिट्स असून त्यापैकी 85% लघुउद्योग, 10% मध्यम उद्योग आणि 5% मोठे उद्योग
आहेत. उद्योगाची उलाढाल सुमारे USD 20 अब्ज असून निर्यात USD 3.54 अब्ज आहे. निर्यातीतील प्रमुख
बाजारपेठा अमेरिका (27.8%), जर्मनी (7.5%) आणि यूके (6.4%) आहेत. या क्षेत्रात सुमारे 5 लाख लोकांना थेट
रोजगार तर 15 लाखांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतो.
उत्पादन श्रेणीमध्ये फेरस कास्टिंगचे वर्चस्व असून त्यांचा वाटा 83.8% आहे, तर नॉन-फेरस कास्टिंगचा वाटा 16.2%
आहे. त्यामध्ये अॅल्युमिनियमचा वाटा 63.4% असून ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि
नूतनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळे 11.2% CAGR ने वाढ अपेक्षित आहे. ‘मेक इन इंडिया’, पीएलआय
योजना, इंडस्ट्री 4.0 मिशन तसेच रोबोटिक्स, आयओटी, एआय-आधारित डिझाइन, 3D प्रिंटिंग आणि प्रगत भट्ट्या
यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे उद्योग उच्च-मूल्य उत्पादनाकडे वाटचाल करत आहे.
12 ते 14 फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या IFC आणि IFEX 2026 मध्ये उद्योगाच्या भविष्यातील संधींचे सविस्तर चित्र
मांडले जाईल. पहिल्या दिवशी ‘भारत फाउंड्री 360° इनसाइट 2025–2047’ अहवालाचे औपचारिक अनावरण होणार
आहे. या कार्यक्रमात देश-विदेशातील कंपन्या प्रगत तंत्रज्ञान, उपाय आणि सेवा सादर करतील तसेच तंत्रज्ञान
हस्तांतरण व व्यावसायिक सहकार्यास चालना मिळेल.
IIF 2025-26 चे अध्यक्ष सुशील शर्मा म्हणाले, “IFEX 2026 ही केवळ प्रदर्शनी नसून तंत्रज्ञान, धोरण आणि
बाजारपेठेच्या संधींचा संगम आहे. भारताचा फाउंड्री उद्योग 9% पेक्षा जास्त CAGR ने वाढत असून 2047 पर्यंत USD
169 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या व्यासपीठामुळे भारतीय आणि जागतिक उद्योगांना पुढील पिढीतील
तंत्रज्ञान स्वीकारून भारताला जागतिक फाउंड्री नेते बनवण्यास मदत होईल.”
74व्या IFC आयोजन समितीचे अध्यक्ष आणि माजी अध्यक्ष अमीश पांचाल म्हणाले, “इंडियन फाउंड्री काँग्रेस हा
ज्ञानविनिमय, नवोपक्रम आणि सहकार्याचा महत्त्वपूर्ण मंच आहे. उद्योगातील नेते, तज्ज्ञ आणि संशोधक यांना
एकत्र आणून नव्या प्रवाह, शाश्वतता आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर चर्चा घडवून आणतो.” IFEX 2026 चे अध्यक्ष आणि माजी अध्यक्ष सुबोध पांचाल म्हणाले, “IFEX 2026 मध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रगत यंत्रसामग्री आणि उद्योगाचे भवितव्य ठरवणारे उपाय सादर केले जातील. उत्पादक, पुरवठादार आणि जागतिक भागधारकांना जोडून व्यवसाय आणि तांत्रिक प्रगतीस चालना मिळेल तसेच भारताचे स्पर्धात्मक फाउंड्री केंद्र म्हणून स्थान मजबूत होईल.”
मजबूत देशांतर्गत मागणी, वाढती निर्यात आणि आधुनिकीकरणाच्या स्पष्ट दृष्टीकोनामुळे IFEX 2026 आणि 74वी
इंडियन फाउंड्री काँग्रेस भारताला उच्च-गुणवत्तेच्या, शाश्वत आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत कास्टिंगचे जागतिक केंद्र
म्हणून बळकट करतील.