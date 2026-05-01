  International Labour Day 2026 History And Significance 8 Hour Rule

कामगारांच्या संघर्षाची ही कहाणी तुम्हाला माहिती आहे का?आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त २०२६ ; जाणून घ्या रंजक इतिहास..

ज्या कामगारांच्या कष्टावर जग उभे आहे, त्यांच्या ८ तास कामाच्या अधिकारामागे कोणता मोठा संघर्ष दडला आहे? भारतासह जगभरातील कामगार दिनाचे महत्त्व आणि ८-८-८ नियमाचा रंजक इतिहास जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा.

Updated On: May 01, 2026 | 12:04 PM
labour

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • १ मे रोजीच का साजरा केला जातो कामगार दिन?
  • ८ तास नियमाचे आंदोलन काय आहे?
  • भारतात पहिल्यांदा कधी साजरा झाला कामगार दिन?
सकाळच्या पहिल्या किरणापासून ते रात्री झोपेपर्यंत सतत राबणारे हात फक्त एका कामगाराचेच असतात. शहरांच्या उंच इमारतीपासून ते रस्ते कारखाने आणि शेतात काम करणारे कामगार रात्रंदिवस मेहनत घेतात. ज्यामुळे समाज अधिक गतिशील होतो. हे ते कामगार आहेत, ज्यांच्या कष्टावर जग उभे आहे. परंतु त्यांच्या जीवनात विश्रांती आणि सन्मानाची मागणी दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिली होती. जेव्हा कामगारांचा आवाज उठला तेव्हा कामाचे तास निश्चित झाले आणि कामगारांना विश्रांतीही मिळू लागली. असमानता आणि यातनादायी परिस्थितीविरोधात उठवलेल्या हुंकाराने त्यांच्या जीवनाला न्याय मिळाला. या आंदोलनाच्या स्मरणार्थ दरवर्षी १ मे हा दिवस कामगार दिन साजरा केला जातो. चला तर मग जाणून घेऊया नेमके काय होते आंदोलन ….

८ तास नियमाचे आंदोलन काय आहे?

इतिहासाच्या पानांमध्ये नमूद असणारे आंदोलन कामगारांनी चालवलेल्या संघर्षाशी जोडले गेले आहे. याची सुरुवात आपल्या हक्काच्या विश्रांतीच्या मागणीतून झाली. १९ व्या शतकात औद्योगिक क्रांतीदरम्यान कामगारांकडून दिवसाचे १२ ते १६ तास काम करून घेतले जात होते. याच्या विरोधात कामगारांनी ‘८-८-८’ नियमाची मागणी केली

८-८-८ नियमातील मागण्या:

  • ८ तास: कामाची वेळ निश्चित असावी.
  • ८ तास: विश्रांतीसाठी
  • ८ तास: वैयक्तिक जीवन / मनोरंजनसाठी.
आंदोलनाची सुरूवात ‘या’ देशातून झाली.

१८८६ साली अमेरिकेतील शिकागो शहरात १ मे पासून कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात संप व निदर्शने केली होती. त्यावेळेस सर्व कामगारांची मागणी ‘८-८-८’ नियमाबाबत होती. त्या काळात झालेल्या आंदोलनामुळे कामगारांना जगभरात ओळख मिळाली.

१ मे रोजीच का साजरा केला जातो कामगार दिन?

सन १८८९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनांनी निर्णय घेतला कि, दरवर्षी १ मे हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन’ म्हणून साजरा केला जाईल. तसेच हा दिवस कामगारांचा सन्मान आणि अधिकारांच्या स्मरणार्थ ओळखला जाईल.

भारतात पहिल्यांदा कधी साजरा झाला कामगार दिन?

आपल्या देशात पहिल्यांदा १९२३ मध्ये चेन्नई येथे कामगार दिन साजरा करण्यात आला. तेव्हापासून १ मे हा दिवस कामगारांच्या संघर्षाचे प्रतिक म्हणून ओळखला जातो.

Published On: May 01, 2026 | 12:03 PM

