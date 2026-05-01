इतिहासाच्या पानांमध्ये नमूद असणारे आंदोलन कामगारांनी चालवलेल्या संघर्षाशी जोडले गेले आहे. याची सुरुवात आपल्या हक्काच्या विश्रांतीच्या मागणीतून झाली. १९ व्या शतकात औद्योगिक क्रांतीदरम्यान कामगारांकडून दिवसाचे १२ ते १६ तास काम करून घेतले जात होते. याच्या विरोधात कामगारांनी ‘८-८-८’ नियमाची मागणी केली
८-८-८ नियमातील मागण्या:
१८८६ साली अमेरिकेतील शिकागो शहरात १ मे पासून कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात संप व निदर्शने केली होती. त्यावेळेस सर्व कामगारांची मागणी ‘८-८-८’ नियमाबाबत होती. त्या काळात झालेल्या आंदोलनामुळे कामगारांना जगभरात ओळख मिळाली.
सन १८८९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनांनी निर्णय घेतला कि, दरवर्षी १ मे हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन’ म्हणून साजरा केला जाईल. तसेच हा दिवस कामगारांचा सन्मान आणि अधिकारांच्या स्मरणार्थ ओळखला जाईल.
आपल्या देशात पहिल्यांदा १९२३ मध्ये चेन्नई येथे कामगार दिन साजरा करण्यात आला. तेव्हापासून १ मे हा दिवस कामगारांच्या संघर्षाचे प्रतिक म्हणून ओळखला जातो.