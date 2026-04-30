Uddhav Thackeray : जुन्या निष्ठावानांना सोबत घेऊन मोरे मैदानात,पुण्याची मरगळ झटकणार!

उद्धव ठाकरे यांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. त्यांनी मला दिलेली ही संधी मी सार्थ करून दाखवेन आणि पुणे शहरात पक्षाची मरगळ झटकून पुन्हा जोमाने काम करेन, असा निर्धार वसंत मोरे यांनी व्यक्त केला आहे.संजय राऊत यांनी सकाळीच फोन करून पक्ष मजबूत करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगत मोरे यांनी स्पष्ट केले की, जनतेच्या अपेक्षांपेक्षा जास्त काम करून दाखवू. येणाऱ्या काळात सर्व विधानसभा मतदारसंघांत जनता दरबार भरवणार असून, जुन्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊनच पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. येत्या दोन दिवसांत ते मुंबईत मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहेत.
.
उद्धव ठाकरे यांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. त्यांनी मला दिलेली ही संधी मी सार्थ करून दाखवेन आणि पुणे शहरात पक्षाची मरगळ झटकून पुन्हा जोमाने काम करेन, असा निर्धार वसंत मोरे यांनी व्यक्त केला आहे.संजय राऊत यांनी सकाळीच फोन करून पक्ष मजबूत करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगत मोरे यांनी स्पष्ट केले की, जनतेच्या अपेक्षांपेक्षा जास्त काम करून दाखवू. येणाऱ्या काळात सर्व विधानसभा मतदारसंघांत जनता दरबार भरवणार असून, जुन्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊनच पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. येत्या दोन दिवसांत ते मुंबईत मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहेत.
.