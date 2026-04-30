Navi mumbai : मृत्यूच्या अफवेने कलिंगडाची विक्री घटली, पायधुनी घटनेतील अहवाल स्पष्ट करण्याची मागणी

मुंबईतील पायधुनी परिसरात कलिंगड खाल्ल्यानंतर एकाच कुटुंबातील चार जणांच्या मृत्यूची कथित घटना समोर आली होती. यामुळे वाशी येथील APMC घाऊक फळ बाजारात कलिंगडाच्या विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. भीतीमुळे ग्राहकांनी कलिंगडाकडे पाठ फिरवली आहे. पायधुनीतील घटनेबाबत शासनाने लवकरात लवकर स्पष्ट अहवाल जाहीर करावा अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.
मुंबईतील पायधुनी परिसरात कलिंगड खाल्ल्यानंतर एकाच कुटुंबातील चार जणांच्या मृत्यूची कथित घटना समोर आली होती. यामुळे वाशी येथील APMC घाऊक फळ बाजारात कलिंगडाच्या विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. भीतीमुळे ग्राहकांनी कलिंगडाकडे पाठ फिरवली आहे. पायधुनीतील घटनेबाबत शासनाने लवकरात लवकर स्पष्ट अहवाल जाहीर करावा अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.