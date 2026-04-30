Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Sanjay Shirsat On Uddhav Thackeray Uddhav Thackeray On Safeside Retreat Because Of The Threat From The Own

Sanjay Shirsat On Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरे ‘सेफसाईड’वर; स्वकीयांकडूनच धोका असल्याने माघार?

राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य करत मंत्री संजय शिरसाठ यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली. आघाडी कधीच एकत्र नव्हती, त्यांच्यात कधीच एकवाक्यता नव्हती, असा घणाघात करत केला आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 07:06 PM

Follow Us:

राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य करत मंत्री संजय शिरसाठ यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली. आघाडी कधीच एकत्र नव्हती, त्यांच्यात कधीच एकवाक्यता नव्हती, असा घणाघात करत त्यांनी विरोधकांतील विसंवाद अधोरेखित केला. शिवसेनेच्या कामगिरीबाबत बोलताना शिरसाठ म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही ८० पैकी ६० जागा जिंकल्या. परिवर्तनाची लाट सुरू झाली असून ‘ऑपरेशन टायगर’ची गरजच नाही. पक्षात दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवेश होत असल्याचा दावा करत, त्याचा परिणाम विधान परिषद निवडणुकीत दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दानवे यांच्या उमेदवारीवरून बोलताना त्यांनी महाविकास आघाडीतील मतभेद अधिक तीव्र असल्याचे सांगितले. काँग्रेसला उमेदवार जाहीर होईपर्यंत माहितीही दिली गेली नाही. हा काँग्रेसचा अपमान आहे, असे ते म्हणाले. तसेच काँग्रेस स्वतंत्र लढण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.

Follow Us:

राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य करत मंत्री संजय शिरसाठ यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली. आघाडी कधीच एकत्र नव्हती, त्यांच्यात कधीच एकवाक्यता नव्हती, असा घणाघात करत त्यांनी विरोधकांतील विसंवाद अधोरेखित केला. शिवसेनेच्या कामगिरीबाबत बोलताना शिरसाठ म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही ८० पैकी ६० जागा जिंकल्या. परिवर्तनाची लाट सुरू झाली असून ‘ऑपरेशन टायगर’ची गरजच नाही. पक्षात दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवेश होत असल्याचा दावा करत, त्याचा परिणाम विधान परिषद निवडणुकीत दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दानवे यांच्या उमेदवारीवरून बोलताना त्यांनी महाविकास आघाडीतील मतभेद अधिक तीव्र असल्याचे सांगितले. काँग्रेसला उमेदवार जाहीर होईपर्यंत माहितीही दिली गेली नाही. हा काँग्रेसचा अपमान आहे, असे ते म्हणाले. तसेच काँग्रेस स्वतंत्र लढण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.

Web Title: Sanjay shirsat on uddhav thackeray uddhav thackeray on safeside retreat because of the threat from the own

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 07:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?
1

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM