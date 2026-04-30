Ahilyanagar News : सराफ व्यावसायिकाचा अमानुष छळ; पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक!

কোতवাली পোলীস ঠাণ্যात घडलेल्या कथित कस्टोडियल टॉर्चर आणि अमानुष मारहाण प्रकरणी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी सराफ सुवर्णकार संरक्षण समिती आक्रमक झाली आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 07:15 PM

कोतवाली पोलीस ठाण्यात घडलेल्या कथित कस्टोडियल टॉर्चर आणि अमानुष मारहाण प्रकरणी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी सराफ सुवर्णकार संरक्षण समिती आक्रमक झाली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यभरातील सुवर्णकार व्यावसायिकांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन आणि उपोषण सुरू केले आहे. समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, १६ एप्रिल २०२६ रोजी शेवगाव येथील सराफ व्यावसायिक भागवत अदापुरे यांना कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेविना ताब्यात घेऊन अमानुष मारहाण करण्यात आली. तसेच, मध्यस्थीसाठी गेलेल्या नातेवाईकांनाही बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवत मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या गंभीर प्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा पवित्रा सुवर्णकार बांधवांनी घेतला आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 07:15 PM

