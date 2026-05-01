LPG 5kg Price: गॅस दरवाढीने सर्वसामान्यांचं मोडलं कंबरडं! 5 किलोच्या Cylinder च्या किमतीत मोठी वाढ…

या घटकांना तीव्र महागाईचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेल कंपन्यांनी ५-किलो वजनाच्या एलपीजी (LPG) सिलिंडरची किंमत २६१ रुपयांनी वाढवली आहे. जी एक लक्षणीय वाढ मानली जाते. या दरवाढीमुळे, ५ किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत ५४९ रुपयांवरून थेट ८१० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. या सिलिंडरची किंमत अवघ्या गेल्याच महिन्यात, म्हणजेच एप्रिल २०२६ मध्येही वाढवण्यात आली होती. त्या वेळी सिलिंडरची किंमत ५१ रुपयांनी वाढवण्यात आली होती. आता, या ताज्या दरवाढीनंतर, कामगार वर्ग, स्थलांतरित कामगार आणि विद्यार्थ्यांवर याचा अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहे. हा जनसमूह जो सहसा काटकसरीने राहण्यावर आणि पैशांची बचत करण्यावर भर देतो त्यांना आता खर्चासाठी पूर्वीपेक्षा खूपच अधिक रक्कम मोजणे भाग पडणार आहे.व्यावसायिक सिलिंडर्सच्या किमतीही वाढल्या.
ANI च्या वृत्तानुसार, ५-किलोच्या सिलिंडर्सव्यतिरिक्त, १९-किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडर्सच्या किमतींमध्येही वाढ झाली आहे. ही वाढ ९९३ रुपयांची आहे. या दरवाढीनंतर, दिल्लीमध्ये एका व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ३,००० रुपयांचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. याचा अर्थ असा की, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांची बिले आता वाढणार आहेत. शिवाय, विवाहसोहळे आणि सामाजिक कार्यक्रमांमधील भोजन व केटरिंगचा खर्चही वाढेल. ऑनलाइन मागवल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या किमतीही कदाचित अधिक महाग होऊ शकतात.
दरम्यान, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. ३३ कोटी ग्राहकांना दिलासा देत, तेल कंपन्यांनी गॅसचे दर स्थिर ठेवले आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात शेवटची वाढ या वर्षाच्या सुरुवातीला, ७ मार्च रोजी झाली होती. सध्या स्वयंपाकाच्या गॅसचा दर दिल्लीमध्ये ₹९१३, मुंबईमध्ये ₹९१२.५०, चेन्नईमध्ये ₹९२८.५० आणि कोलकातामध्ये प्रति सिलिंडर ₹९३९ इतका आहे.
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे तेल आणि गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’वर (Strait of Hormuz) नाकेबंदी लादली आहे, ज्यामुळे सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) कडून होणाऱ्या गॅसच्या पुरवठ्यात घट झाली आहे. जरी भारत आफ्रिकन राष्ट्रे, अमेरिका आणि इतर प्रदेशांतून तेल व गॅस आयात करत असला, तरी एकूण खर्चामध्ये वाढ झाली आहे. या वाढत्या खर्चाचा परिणाम आता किरकोळ विक्री दरांमध्ये दिसून येत आहे. परिणामी, व्यावसायिक गॅसच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
