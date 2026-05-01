पुणे जिल्हा परिषदेचा ‘सुपर निपुण’ शाळांकडे प्रवास; 200 गावांत ‘समर कॅम्प’चा शुभारंभ

पुणे : शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना मूलभूत कौशल्यांत पारंगत करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील (भा.प्र.से.) यांच्या संकल्पनेतून, पुणे जिल्ह्यातील सुमारे २०० गावांमध्ये २९ एप्रिलपासून विशेष ‘ग्रीष्मकालीन शिबिरांचे’ (समर कॅम्प) आयोजन करण्यात आले आहे. ‘सुपर निपुण’ शाळा घडवण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविला जात आहे.
राज्यात पुणे जिल्हा परिषद अव्वल
‘निपुण महाराष्ट्र’ मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुणे जिल्हा परिषदेने ५३.६% प्रगती साध्य करत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मात्र, हे यश येथेच मर्यादित न ठेवता, प्रत्येक विद्यार्थ्याला १०० टक्के ‘निपुण’ करण्यासाठी जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) आणि प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे.
स्वयंसेवकांसाठी विशेष कार्यशाळा
या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी २९ एप्रिल रोजी पुणे जिल्ह्यातील ३०० स्वयंसेवक आणि शिक्षकांसाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांशी साधायचा संवाद, भाषा आणि गणित कौशल्ये विकसित करण्याच्या प्रभावी पद्धती आणि शिबिराचे सूक्ष्म नियोजन यावर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
खेळ आणि मनोरंजनातून शिक्षण
समर कॅम्पमध्ये केवळ पाठांतर न घेता, विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देणाऱ्या उपक्रमांवर भर दिला जाणार आहे. यात प्रामुख्याने भाषिक व गणिती खेळ : पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान वाढवण्यासाठी.
वाचन व कथाकथन : गोष्टी ऐकणे, सांगणे आणि त्यावर चर्चा करणे.
कला व अभिनय : चित्रकला, लेखन आणि नाट्यरूप सादरीकरण.
प्रदर्शन : शिबिराच्या शेवटी विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या कलाकृतींचे प्रदर्शन भरवले जाईल.
लोकसहभागातून गुणवत्तावाढ
हा उपक्रम केवळ शाळेपुरता मर्यादित न राहता, यात स्थानिक सरपंच, पालक, अंगणवाडी सेविका आणि ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. सुरक्षित आणि आनंददायी वातावरणात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
उपस्थित मान्यवर
या उपक्रमाच्या नियोजनात पुणे मॉडेल स्कूलचे सल्लागार सिद्धार्थ चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सल्लागार श्रीमती श्रेया बॅनर्जी, आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या अधिव्याख्याता वैशाली बच्छाव यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशनचे शंकर पौळ, ललिता भंडारे व त्यांच्या प्रशिक्षक टीमने मार्गदर्शन केले.
“या शिबिरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण होईल आणि ‘सुपर निपुण’ शाळांचे आमचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात येईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.” — गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.
