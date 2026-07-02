Japanese School Discipline: जपानमधील मुलं एवढी शिस्तप्रिय कशी? जगाला थक्क करणाऱ्या ‘या’ ५ जादूई सवयींमागचं गुपित वाचा एका क्लिकवर

Japanese School Discipline: जगातील सर्वात शिस्तप्रिय, स्वच्छ आणि प्रगत देशांमध्ये जपानचे नाव नेहमीच अग्रस्थानी असते. जपानी लोकांच्या या वेळेच्या पालनाचे आणि कष्टाळू वृत्तीचे मूळ त्यांच्या शालेय शिक्षण पद्धतीत आहे. जपानची शिक्षण पद्धती पुस्तकी किडा बनवण्यावर नाही, तर एक उत्तम माणूस आणि जबाबदार नागरिक घडवण्यावर भर देते. आजच्या तणावपूर्ण युगात जपानी विद्यार्थ्यांची जीवनशैली संपूर्ण जगासाठी एक मोठा धडा आहे.
1. ओसोजो (Osoji) – स्वतःच्या हाताने स्वच्छता:
जपानमधील शाळांमध्ये साफसफाईसाठी वेगळा कर्मचारी वर्ग नसतो. ‘ओसोजो’ या परंपरेनुसार विद्यार्थी स्वतः त्यांचे वर्ग, कॉरिडोअर आणि स्वच्छतागृहे साफ करतात. यामुळे मुलांमधील अहंकार नष्ट होतो आणि ते सार्वजनिक मालमत्तेचा आदर करायला शिकतात.
2. शित्सुके (Shitsuke) – वेळेची काटेकोर पाबंदी:
जपानमध्ये वेळ पाळणे हा नियम नसून धर्म मानला जातो. जपानी विद्यार्थी शाळेची घंटा वाजण्यापूर्वीच आपल्या डेस्कवर अभ्यासासाठी तयार असतात. त्यांच्या मते, उशिरा येणे म्हणजे समोरील व्यक्तीच्या वेळेचा अपमान करणे होय.
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3. क्युशोकु (Kyushoku) – सांघिक भावना आणि समानता:
शाळेत दुपारच्या जेवणाच्या वेळी सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षक एकत्र बसून एकसारखेच जेवण जेवतात. विद्यार्थी स्वतः आळीपाळीने जेवण वाढण्याची जबाबदारी सांभाळतात. यामुळे त्यांच्यात श्रीमंत-गरीब असा भेदभाव उरत नाही आणि टीमवर्कची भावना वाढीस लागते.
4. ओजिगी (Ojigi) – ज्येष्ठांचा आदर व नम्रता:
जपानी संस्कृतीत आदर देण्याची पद्धत अद्वितीय आहे. शिक्षक किंवा मोठ्या व्यक्तींना भेटल्यावर विद्यार्थी झुकून (Bow करून) अभिवादन करतात. ही केवळ औपचारिकता नसून त्यांच्या स्वभावातील नम्रता दर्शवते.
5. आत्मनिर्भरता – स्वतः शाळेत जाणे:
जपानमध्ये पहिल्या इयत्तेतील लहान मुलेही पालकांशिवाय पायी किंवा सार्वजनिक वाहनाने शाळेत जातात. तिथली सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था मुलांना वयाच्या अगदी सुरुवातीलाच आत्मनिर्भर आणि आत्मविश्वासू बनवते.
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थोडक्यात सांगायचे तर, जपानी विद्यार्थ्यांचे हे छोटे-छोटे संस्कार त्यांना आयुष्यात उत्तम लीडर आणि यशस्वी नागरिक बनवतात. या सवयींचा अंगीकार करून जगातील कोणताही विद्यार्थी आपले जीवन यशस्वी करू शकतो.