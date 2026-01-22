“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू

या धोरणात्मक भागीदारीद्वारे विजयभूमी विद्यापीठाची आधुनिक शैक्षणिक परिसंस्था आणि अपोलो हेल्थकेअर अकादमीचे सखोल क्लिनिकल अनुभव एकत्र आणण्यात येणार आहेत. या अभ्यासक्रमांमध्ये अॅनेस्थेसिया व ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजी, मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी, क्रिटिकल केअर टेक्नॉलॉजी यांसारख्या आजच्या आरोग्यसेवा प्रणालीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि उच्च मागणी असलेल्या विशेष शाखांचा समावेश असेल.
नॅशनल कमिशन फॉर अलाईड अँड हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स (NCAHP) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आलेले हे अभ्यासक्रम नियामक पालन, राष्ट्रीय विश्वासार्हता आणि आंतरराष्ट्रीय सुसंगतता सुनिश्चित करतात. विद्यार्थ्यांना अपोलो हॉस्पिटल्स आणि संलग्न आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये संरचित क्लिनिकल रोटेशनद्वारे प्रत्यक्ष अनुभव दिला जाणार असून, अंतिम वर्षात सर्वसमावेशक इंटर्नशिप अनिवार्य असेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष क्लिनिकल वातावरणात काम करण्यासाठी सज्ज करण्यात येणार आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालानुसार, जगभरात अलाईड हेल्थ व्यावसायिकांची तीव्र कमतरता जाणवत आहे. वाढती वृद्ध लोकसंख्या, जीवनशैलीशी संबंधित आजार आणि आरोग्यसेवांची वाढती मागणी यामुळे ही तूट अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर विजयभूमी विद्यापीठ आणि अपोलो हेल्थकेअर अकादमी यांचे सहकार्य कुशल, आत्मविश्वासू आणि पहिल्या दिवसापासून आरोग्य सेवेत योगदान देण्यास सक्षम व्यावसायिक घडवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
या भागीदारीविषयी माहिती देताना अपोलो नॉलेजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवरामकृष्णन व्यंकटेश्वरन म्हणाले की, वर्गातील शिक्षण आणि रुग्णालयातील प्रत्यक्ष सराव यातील दरी भरून काढणे हे अपोलो हेल्थकेअर अकादमीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना भारतासह जागतिक स्तरावर करिअर करण्यासाठी आवश्यक आत्मविश्वास, कौशल्य आणि अनुभव मिळेल.
या अलाईड हेल्थ कार्यक्रमांमध्ये शैक्षणिक तज्ञ आणि अनुभवी हॉस्पिटल क्लिनिशियन्स यांच्या संयुक्त सहकार्याने विकसित केलेला उद्योगसुसंगत अभ्यासक्रम असेल. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्गखोल्या आणि डिजिटल लर्निंग प्रणालींच्या सहाय्याने अध्यापन करण्यात येईल. तसेच हॉस्पिटल रोटेशन, भाषा प्रशिक्षण, ब्रिज प्रोग्राम्स, जागतिक सज्जता मॉड्यूल्स आणि अपोलो नेटवर्कद्वारे प्लेसमेंट सहाय्य देण्यात येणार आहे.
या सामंजस्य कराराद्वारे विजयभूमी विद्यापीठ आणि अपोलो हेल्थकेअर अकादमी अलाईड हेल्थ शिक्षण अधिक सक्षम करण्याचा आणि जागतिक आरोग्य सेवा कार्यबलातील कमतरता दूर करण्याचा संकल्प अधोरेखित करीत आहेत.