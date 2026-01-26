Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Sharda Educational Complex Girl Students Safety Concern Due To Incidents Of Harassment

Ahilyanagar News: ‘बेटी बचाव’ फक्त फक्त घोषणा ठरणार का? छेडछाडीच्या घटनांमुळे भीतीचे वातावरण

राहता येथील शारदा शैक्षणिक संकुलाचा इतिहास गौरवशाली आहे. मात्र, आज याच संकुलातील वातावरण बिघडत चालले आहे. येथे शिक्षणापेक्षा मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर ठरत आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 05:13 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

Follow Us:
Follow Us:
  • राहता येथील शारदा शैक्षणिक संकुल मुलींसाठी असुरक्षित ठरत आहे
  • टवाळखोर मुलांकडून मुलींची छेड काढण्यात येत आहे.
  • छेडछाडीच्या घटनांमुळे घबराट
समीर बेग/ अहिल्यानगर: आज शिक्षणाचा अर्थ बदलतोय शिकण्याऐवजी भीती, संस्काराऐवजी असुरक्षितता, आणि शिक्षकांऐवजी हतबल प्रेक्षक हीच आजची दुर्दैवी वास्तव परिस्थिती आहे. राहाता येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या शारदा शैक्षणिक संकुलाचा इतिहास गौरवशाली आहे. १९५७ साली स्थापन झालेल्या या शैक्षणिक संकुलातून हजारो विद्यार्थी घडले. डॉक्टर, अधिकारी, शिक्षक, उद्योजक घडवणाऱ्या या संस्थेची ओळख कधी शिस्त, संस्कार आणि गुणवत्तेची होती. मात्र आज याच संकुलातील वातावरण पाहता मन सुन्न होते. कारण आज इथे शिक्षणापेक्षा मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न मोठा ठरत आहे. आज शिक्षकांना शिकवण्याऐवजी सर्वे, नोंदी, कुत्रे मोजणे, कागदी कामे यामध्ये अडकवले गेले आहे.

शिस्तीचे अधिकार हिरावले गेले, छडी नाही, अधिकार नाही, पाठबळ नाही. परिणामी काही टवाळ प्रवृत्तींचे मनोबल वाढले. याचा थेट फटका बसतोय तो मुलींना शाळा सुटल्यावर गेटबाहेर मोटारसायकलवर – उभे असलेले टवाळ, स्टंटबाजी, अश्लील शेरे, छेडछाडया सगळ्यामुळे मुली घाबरून जात आहेत. त्या घरी – येऊन आई-वडिलांना रडत सांगतात “शाळेत जायचं नाही.” ही केवळ एका शाळेची कहाणी नाही. ही आपल्या व्यवस्थेच्या अपयशाची जाहीर कबुली आहे. पालक तक्रार करतात, पण दखल घेतली जात नाही. पोलीस प्रशासनाकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे कारण पुढे केले जाते.

Ahilyanagar News: तमाशा क्षेत्राचा पहिल्यांदाच पद्मने सन्मान! संगमनेरचे रघुवीर खेडेकर याना पद्मश्री जाहीर

भितीमुळे विद्यार्थिनी झाल्या भयग्रस्त

शाळा सुटण्याच्या वेळेस पोलीस किवा होमगार्ड मिळत नाहीत. मग प्रश्न उरतो मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कुणाची? दररोज मोठमोठ्या जाहिराती झळकतात बेटी बचाव, बेटी पढाव पण प्रत्यक्षात बेटी भयभीत आहे, असुरक्षित आहे, शाळेत जाण्याला घाबरते आहे. हे कुठलं विकासाचं मॉडेल आहे. जिथे मुलींना अभ्यासापेक्षा स्वतःचा बचाव करावा लागतो! आज परीक्षांचा काळ जवळ आला आहे. विद्यार्थिनी अभ्यास करणार की गेटबाहेर उभ्या असलेल्या टवाळांकडे लक्ष ठेवणार, त्यांनी पुस्तक हातात घ्यायचं की मनात भीती? शिक्षक हतबल आहेत, पालक अस्वस्थ आहेत, विद्यार्थिनी भयग्रस्त आहेत, आणि यंत्रणा गप्प आहे.

उपक्रमांतर्गत संरक्षण मिळणे काळाची गरज

“पोलीस मित्र” उपक्रमांतर्गत संरक्षण हे उपाय मागणी नसून काळाची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आज गरज आहे ठोस निर्णयांची शाळा सुटताना पोलीस बंदोबस्त, महिला होमगार्डची नियुक्ती, शाळा परिसरात सीसीटीव्ही, टवाळखोरांवर कठोर कारवाई, शाळांना “पोलीस मित्र” उपक्रमांतर्गत संरक्षण हे उपाय मागणी नसून काळाची गरज आहेत. आज जर याकडे दुर्लक्ष झाले, तर उद्या एखादी घटना घडल्यावर केवळ चौकशी समित्या बसतील आणि पुन्हा सगळं शांत होईल.

Web Title: Sharda educational complex girl students safety concern due to incidents of harassment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 05:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मुंब्रा को हरा कर देंगे..’, नगरसेविकेच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्याचा टोला; म्हणाला, ”अख्खा हिंदुस्थान हिरवा…”
1

‘मुंब्रा को हरा कर देंगे..’, नगरसेविकेच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्याचा टोला; म्हणाला, ”अख्खा हिंदुस्थान हिरवा…”

Kolhapur News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी महत्वाचं पाऊल; कृष्णा कारखान्याचा मोलाचा प्रयत्न
2

Kolhapur News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी महत्वाचं पाऊल; कृष्णा कारखान्याचा मोलाचा प्रयत्न

प्रजासत्ताक दिनी रंगले कोकणचे वैभव! छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथील संचलनात ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथाने वेधले लक्ष
3

प्रजासत्ताक दिनी रंगले कोकणचे वैभव! छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथील संचलनात ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथाने वेधले लक्ष

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती
4

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

Jan 26, 2026 | 09:53 PM
Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Jan 26, 2026 | 09:36 PM
‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

Jan 26, 2026 | 09:30 PM
SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

Jan 26, 2026 | 09:13 PM
सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

Jan 26, 2026 | 09:08 PM
विजय देवरकोंडाच्या VD14 चं टायटल रिव्हील; ‘राणा बाली’मध्ये झळकणार रश्मिका मंदाना ,रिलीज डेट जाणून घ्या

विजय देवरकोंडाच्या VD14 चं टायटल रिव्हील; ‘राणा बाली’मध्ये झळकणार रश्मिका मंदाना ,रिलीज डेट जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 09:00 PM
MI vs RCB, WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटने WPL मध्ये रचला इतिहास! झळकवले स्पर्धेतील पहिले शतक; RCB समोर 200 धावांचे लक्ष्य

MI vs RCB, WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटने WPL मध्ये रचला इतिहास! झळकवले स्पर्धेतील पहिले शतक; RCB समोर 200 धावांचे लक्ष्य

Jan 26, 2026 | 08:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM