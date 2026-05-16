MCL Recruitment 2026: MCL मध्ये ५०० जागांसाठी मेगा भरती सुरू! आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

MCL Recruitment 2026: महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) मध्ये ५०० पदांवर भरती सुरू झाली आहे. १० वी, ITI आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सुवर्णसंधी आहे. मग या भरतीची जाणून घ्या पात्रता, वेतन आणि निवड प्रक्रिया.

Updated On: May 16, 2026 | 04:27 PM
  • MCL कडून ५०० जागांसाठी भरती जाहीर
  • निवड झालेल्या उमेद्वारांना आकर्षक वेतन
  • उमेद्वारांची ऑनलाइन परीक्षेद्वारे निवड
MCL Recruitment 2026: सरकारी नोकरीची तयारी करत असणाऱ्या तरूणांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे , ‘महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड’ने (MCL) असिस्टंट फोरमॅन आणि टेक्निशियन पदांच्या एकूण ५०० जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

या भरतीसाठी १० वी उत्तीर्ण, आयटीआय (ITI)  आणि डिप्लोमा धारक उमेद्वार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेद्वारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा.

पात्रता आणि वयोमर्यादा

MCL कडून जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार असिस्टंट फोरमॅन पदांसाठी उमेद्वाराकडे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमधील डिप्लोमा किंवा पदवी असणे आवश्यक आहे. तर टेक्निशियन पदासाठी  १० उत्तीर्ण असण्यासोबतच इलेक्ट्रिशियन ट्रेडमधील (ITI) आयटीआय प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. काही पदांसाठी संबंधित क्षेत्रातील अनुभव आणि आवश्यक परवाने गरजेचे आहेत.

या भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेद्वाराचे वय १८ ते ३० वर्षांमध्ये असणे आवश्यक आहे. तसेच राखीव प्रवर्गातील उमेद्वारांसाठी सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सुट देण्यात आली आहे.

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास 'या' देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…

निवड प्रक्रिया आणि वेतन श्रेणी (सॅलरी)

या भरती प्रक्रियेत उमेद्वारांची निवड ऑनलाइन परीक्षा ‘संगणकावर आधारित चाचणी’ (CBT) च्या आधारे केली जाईल. या परीक्षेत सामान्य ज्ञान, गणित, रिझनिंग, बुद्धीमत्ता आणि तांत्रिक विषयांवर आधारित प्रश्न विचारले जातील. विशेष म्हणजे या परीक्षेत कोणतेही नेगेटिव्ह मार्किंग असणार नाही.

या भरतीमध्ये निवड झालेल्या उमेद्वारांना आकर्षक वेतन दिले जाईल

असिस्टंट फोरमॅन:  सुमारे ४७,००० रुपये प्रतिमहिना

टेक्निशियन :  १,५०० रूपये प्रतिदिन (मानधन)

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; 'या' तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

अर्ज कसा करावा?

अर्ज करणाऱ्या इच्छुक उमेद्वारांनी अर्ज करण्यासाठी MCLच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. तिथे रिक्रूटमेंट सेक्शनमध्ये जाऊन ऑनलाइन फॉर्म भरावा. नंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. तसेच अर्ज शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करावा.

Published On: May 16, 2026 | 04:27 PM

