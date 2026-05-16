या भरतीसाठी १० वी उत्तीर्ण, आयटीआय (ITI) आणि डिप्लोमा धारक उमेद्वार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेद्वारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा.
MCL कडून जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार असिस्टंट फोरमॅन पदांसाठी उमेद्वाराकडे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमधील डिप्लोमा किंवा पदवी असणे आवश्यक आहे. तर टेक्निशियन पदासाठी १० उत्तीर्ण असण्यासोबतच इलेक्ट्रिशियन ट्रेडमधील (ITI) आयटीआय प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. काही पदांसाठी संबंधित क्षेत्रातील अनुभव आणि आवश्यक परवाने गरजेचे आहेत.
या भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेद्वाराचे वय १८ ते ३० वर्षांमध्ये असणे आवश्यक आहे. तसेच राखीव प्रवर्गातील उमेद्वारांसाठी सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सुट देण्यात आली आहे.
या भरती प्रक्रियेत उमेद्वारांची निवड ऑनलाइन परीक्षा ‘संगणकावर आधारित चाचणी’ (CBT) च्या आधारे केली जाईल. या परीक्षेत सामान्य ज्ञान, गणित, रिझनिंग, बुद्धीमत्ता आणि तांत्रिक विषयांवर आधारित प्रश्न विचारले जातील. विशेष म्हणजे या परीक्षेत कोणतेही नेगेटिव्ह मार्किंग असणार नाही.
या भरतीमध्ये निवड झालेल्या उमेद्वारांना आकर्षक वेतन दिले जाईल
असिस्टंट फोरमॅन: सुमारे ४७,००० रुपये प्रतिमहिना
टेक्निशियन : १,५०० रूपये प्रतिदिन (मानधन)
अर्ज करणाऱ्या इच्छुक उमेद्वारांनी अर्ज करण्यासाठी MCLच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. तिथे रिक्रूटमेंट सेक्शनमध्ये जाऊन ऑनलाइन फॉर्म भरावा. नंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. तसेच अर्ज शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करावा.