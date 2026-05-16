SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

SBI Recruitment 2026 :स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये ‘समवर्ती लेखापरीक्षक' पदांसाठी भरती सुरू. कमाल वयोमर्यादा ६३ वर्षे आणि वेतन ८०,००० रुपयांपर्यंत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ११ जून २०२६.

Updated On: May 16, 2026 | 11:29 AM
sbi job

फोटो सैजन्य - सोशल मीडिया

  • स्टेट बँक ऑफ इंडियात ‘समवर्ती लेखापरीक्षक’पदाची भरती
  • काय असते समवर्ती लेखापरीक्षकाचे काम?
  •  इच्छुक उमेद्वारांनी अर्ज कसा करावा?
SBI Recruitment 2026: सरकारी नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरूणांसाठी एक खुशखबर आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) ‘समवर्ती लेखापरीक्षक’ (Concurrent Auditor) पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जाहीर केली आहे. या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून उमेद्वारांनी ११ जून २०२६ पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

काय असते समवर्ती लेखापरीक्षकाचे काम?

समवर्ती लेखापरीक्षकाचे (Concurrent Auditor)  मुख्य काम बँकेच्या शाखांमध्ये होणारे व्यवहार, रेकॉर्ड आणि कामकाजाच्या प्रक्रियेची नियमित तपासणी करणे हे असते. ज्या उमेद्वारांना बँकिग नियमांची, खात्याची तपासणी आणि ऑडिट प्रक्रियेची चांगली समज आहे, ते या पदावर उत्तम प्रकारे काम करू शकतात.

वयोमर्यादेची अट

या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या इच्छुक उमेद्वाराच्या वयाची गणना १४ मे २०२६ या तारखेच्या आधारावर केली जाईल. या भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा ६३ वर्ष निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच या भरती वयोमर्यादेत प्रवर्गानुसार कोणत्याही प्रकारची सुट दिली जाणार नाही.

निवड प्रक्रिया कशी असेल?

उमेद्वाराची निवड प्रामुख्याने शॉर्टलिस्टिंग मुलाखत(Interview)  आणि गुणवत्ता यादीच्या (Merit List)  आधारे केली जाईल. तसेच ज्या उमेद्वाराचा अनुभव आणि प्रोफाइल उत्तम असेल. त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल.

वेतन श्रेणी (सॅलरी) : या पदासाठी ग्रेडनुसार पागार निश्चित करण्यात आला आहे.

  • MMGS-III ग्रेड: ४५,००० रुपये प्रतिमहिना
  • SMGS-IV ग्रेड: ५०,००० रुपये प्रतिमहिना
  • SMGS-V ग्रेड: ६५,००० रुपये प्रतिमहिना
  • TEGS-VI ग्रेड: ८०,००० रुपये प्रतिमहिना
अर्ज कसा करावा?

इच्छुक उमेद्वार एसबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्ज भरताना उमेद्वारांनी आपली सर्व माहिती अचूक भरणे आवश्यक आहे. तसेच उमेद्वारांना गरजेनुसार कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या कॉपी अपलोड कराव्या लागतील. तसेच अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर त्याची प्रिंटआउट काढून ठेवणे आवश्यक आहे.

Published On: May 16, 2026 | 11:28 AM

