Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

AI आणि नोकरी या वादात चीनच्या न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय; पण या निर्णयाचा कर्मचाऱ्यांना मिळणार का दिलासा ?

AI आणि नोकरी या वादात चीनच्या न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. केवळ एआय तंत्रज्ञान आल्याचे कारण देऊन कंपन्या पगार कपात किंवा नोकरीवरून काढू शकत नाहीत. काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण? वाचा सविस्तर.

Updated On: May 11, 2026 | 03:48 PM
AI and Jobs

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

AI and Jobsआर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे येणाऱ्या काळातील मशिन्स माणसाच्या नोकऱ्या हेरावून घेतील, अशी चर्चा जगभरात दीर्घकाळापासून सुरु आहे. मोठमोठ्या कंपन्या एआयच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ करत आहेत. पण या स्थितीत कर्मचाऱ्याच्या नोकऱ्या कमी होत आहेत. यासंबंधित चीनमधील एका न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्याची चर्चा आता जगभर होत आहे, चला तर मग जाणून घेऊया या निर्णयाची चर्चा इतकी का होत आहे?

नेमके प्रकरण काय होते?

हे प्रकरण चीनच्या हांगझोऊ शहरातील एका कंपनीशी संबंधित आहे. तिथे एक वरीष्ठ क्वालिटी अश्युरन्स सुपरवाझर होता. ज्याला महिन्याला सुमारे २५ हजार युआन (अंदाजे ३.४ लाख रुपये) पगार होता. त्याचे काम एआय मॉडेलवर देखरेख ठेवणे हे होते. मात्र, काही कालवधीनंतर त्यांची सर्व कामे एआय यंत्रणा करू लागली, जी सुरूवातीला तो स्वत: करत होता.

अशा स्थितीमुळे कंपनीने कर्मचाऱ्याची जुनी भूमिका संपवण्याऐवजी त्याला  ४० टक्के कमी पगार आणि खालच्या पदाची नोकरी देऊ केली. पण कर्मचाऱ्याने हा बदल स्वीकारला नाही. त्यामुळे कंपनीने त्याचा करार संपवला. कर्मचाऱ्याने या निर्णयाला आव्हान देत हे प्रकरण न्यायालयात ओढले.

NEET UG 2026 पेपरफुटीच्या संशयाने विद्यार्थ्यांची झोप का उडाली? पहा एका क्लिकवर…

न्यायालयाने कंपनीचा युक्तिवाद फेटाळला

हांगझोऊ इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्टात कंपनीने असा युक्तीवाद केला की, एआय तंत्रज्ञान आल्यानंतर कामाची परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे नोकरीत बदल करणे आवश्यक आहे. मात्र हा युक्तीवाद कोर्टाने पूर्णपणे मान्य केला नाही. न्यायालयाने म्हटले की, एआयचा वापर हा कंपनीचा स्वत:चा व्यवसायिक निर्णय होता. यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या नक्कीच बदलत होत्या, मात्र त्याच्या पगारात एवढी मोठी कपात आणि पदात घसरण करणे याला वाजवी बदल म्हणता येणार नाही. या तांत्रिक बदलाच्या काळात कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक पद आणि योग्य पगार मिळायला हवा.

Indian Army : भारतीय सैन्यात पुजाऱ्यांची भरती कशी होते? पात्रता आणि पगार पहा आता एका क्लिकवर..

या निर्णयाची जगभरात चर्चा का?

न्यायालयाच्या हा निर्णय एआय आणि रोजगार यामध्ये समतोल राखण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. कंपन्यानी कर्मचाऱ्यांवर एआयच्या नावाखाली दबाव टाकू नये एखाद्या कर्मचाऱ्याची भूमिका बदलली तरी त्याच्याशी निष्पक्ष व्यवहार करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणांमुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहत आहेत. पण न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर कंपन्यानी हे नियम पाळले नाहीत तर कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणे बेकायदेशीर ठरू शकते.

Web Title: China court verdict ai and jobs employee rights protection

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 03:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MCL Recruitment 2026: MCL मध्ये ५०० जागांसाठी मेगा भरती सुरू! आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!
1

MCL Recruitment 2026: MCL मध्ये ५०० जागांसाठी मेगा भरती सुरू! आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास ‘या’ देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…
2

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास ‘या’ देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
3

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

Trump-Xi Deal : इराणला मोठा झटका! चीनकडून होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा होणार बंद? Trump-Jinping यांच्यातील ‘त्या’ कराराने जगात खळबळ
4

Trump-Xi Deal : इराणला मोठा झटका! चीनकडून होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा होणार बंद? Trump-Jinping यांच्यातील ‘त्या’ कराराने जगात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

May 17, 2026 | 08:10 AM
Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

May 17, 2026 | 07:57 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

May 17, 2026 | 07:41 AM
World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

May 17, 2026 | 07:30 AM
Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

May 17, 2026 | 07:05 AM
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM