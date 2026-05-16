Mouni Roy Divorce : “एक तर लग्न कर, नाही तर Break Up” मौनीचा हट्ट! पण सुरजची इच्छा नव्हती? केला खुलासा

अभिनेत्री Mouni Roy आणि तिचा पती Suraj Nambiar यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे. या कठीण काळात दोघांना एकांत देण्याची विनंती मौनीने सोशल मीडियाद्वारे चाहत्यांना केली आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 04:08 PM
  • या कठीण वेळेत एकांत देऊन शांत राहण्याची हात जोडून विनंती केली
  • मौनीच्या चाहत्यांना धक्का बसला
  • मौनीच्या चाहत्यांनी सुरजच्या या विधानांनंतर सूरजलाच जाब विचारला
Mouni Roy Divorce : अभिनेत्री Mouni Roy आणि तिचा पती Suraj Nambiar ने Divorce घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मौनीने तिच्या सोशल मीडिया हँड्लच्या माध्यमातून तिच्या चाहत्यांना ही बातमी दिली आहे. त्या संबंधित तिने मोठाला पोस्ट शेअर करत तसेच माध्यमांना दोघांना या कठीण वेळेत एकांत देऊन शांत राहण्याची हात जोडून विनंती केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून Suraj आणि Mouni घटस्फोट घेणार असल्याची चर्चा सुरु होती. अखेर, त्यांनी त्यांचा घटस्फोटाचा निर्णय जाहीर केला आहे, मौनीच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे. अशामध्ये Suraj ने लग्नागोदरच्या काही गोष्टी जाहीर केल्या आहेत.

काय म्हणाला Suraj Nambiar?

Suraj Nambiar ने लग्नागोदर असलेला Mouni च्या हट्टीपणाचा खुलासा केला आहे. सुरज नाम्बियार सांगतो की “मी बराच काळ लग्न करण्याच्या विचारापासून दूर होतो. नात्याच्या सुरुवातीच्या काळातच मौनीला आपल्या नात्याला लग्नाचं रूप द्यायचं होतं. पण मी मात्र सतत काही ना काही कारणं देत तो विषय टाळत राहिलो. अखेर एका दिवशी मौनीने स्पष्टपणे सांगितलं, “लग्न करायचं असेल तर ठाम निर्णय घे, नाहीतर हे नातं इथेच थांबवूया.” तिच्या या ठाम भूमिकेनंतरच मी लग्नासाठी होकार दिला.”

एकंदरीत, सुरजला मौनीशी लग्न करण्याची इच्छा होती की नव्हती? हा प्रश्न येथे उद्भवतो. परंतु, मौनी त्याला लग्नासाठी हट्ट करत होती ते स्पष्ट आहे. सुरजच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. तसेच मौनीच्या चाहत्यांनी सुरजच्या या विधानांनंतर सूरजलाच जाब विचारला आहे. सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.

काय होतेय चर्चा?

सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून दोघांच्या चर्चा रंगात होत्या. Mouni च्या प्रसिद्धीचा आणि पैशांचा वापर Suraj करत असल्याचे विधाने सोशल माध्यमांवर चर्चेत होते, परंतु Mouni ने माध्यमांना त्यांच्या विषयी होणाऱ्या या चर्चांना पूर्णविराम देण्यास सांगितला तसेच त्यानंतर काहीच तासांत घटस्फोटाचा निर्णय जाहीर केला.

Published On: May 16, 2026 | 04:08 PM

