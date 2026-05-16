Mouni Roy Divorce : “एक तर लग्न कर, नाही तर Break Up” मौनीचा हट्ट! पण सुरजची इच्छा नव्हती? केला खुलासा

काय म्हणाला Suraj Nambiar?
Suraj Nambiar ने लग्नागोदर असलेला Mouni च्या हट्टीपणाचा खुलासा केला आहे. सुरज नाम्बियार सांगतो की “मी बराच काळ लग्न करण्याच्या विचारापासून दूर होतो. नात्याच्या सुरुवातीच्या काळातच मौनीला आपल्या नात्याला लग्नाचं रूप द्यायचं होतं. पण मी मात्र सतत काही ना काही कारणं देत तो विषय टाळत राहिलो. अखेर एका दिवशी मौनीने स्पष्टपणे सांगितलं, “लग्न करायचं असेल तर ठाम निर्णय घे, नाहीतर हे नातं इथेच थांबवूया.” तिच्या या ठाम भूमिकेनंतरच मी लग्नासाठी होकार दिला.”
एकंदरीत, सुरजला मौनीशी लग्न करण्याची इच्छा होती की नव्हती? हा प्रश्न येथे उद्भवतो. परंतु, मौनी त्याला लग्नासाठी हट्ट करत होती ते स्पष्ट आहे. सुरजच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. तसेच मौनीच्या चाहत्यांनी सुरजच्या या विधानांनंतर सूरजलाच जाब विचारला आहे. सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.
काय होतेय चर्चा?
सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून दोघांच्या चर्चा रंगात होत्या. Mouni च्या प्रसिद्धीचा आणि पैशांचा वापर Suraj करत असल्याचे विधाने सोशल माध्यमांवर चर्चेत होते, परंतु Mouni ने माध्यमांना त्यांच्या विषयी होणाऱ्या या चर्चांना पूर्णविराम देण्यास सांगितला तसेच त्यानंतर काहीच तासांत घटस्फोटाचा निर्णय जाहीर केला.